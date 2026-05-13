Estas son las infracciones de tránsito más comunes en Bogotá

Bogotá enfrenta un récord de más de 900.000 multas de tránsito en 2025, mostrando el impacto de controles y tecnología en la movilidad urbana - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Bogotá registra 12 millones de desplazamientos diarios, lo que convierte a la capital en un escenario complejo para la movilidad urbana.

En este contexto, más de 900.000 multas de tránsito se impusieron en 2025, un incremento que la Secretaría Distrital de Movilidad atribuye al aumento en controles viales y cámaras de fotomulta.

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La tendencia ascendente en la imposición de comparendos revela que las conductas infractoras no solo persisten, sino que se diversifican, con sanciones que impactan especialmente a conductores de automóviles y motocicletas.

Parqueo indebido se posiciona como la segunda causa principal de multas en Bogotá, afectando la fluidez del tráfico en zonas como Chapinero, Fontibón y Teusaquillo - crédito Colprensa

Las cifras del Observatorio de Movilidad muestran que el 57% de las multas en 2025 correspondieron a automóviles, camionetas o camperos, y un 37% a motocicletas. Cuando se compara con años anteriores, el salto es notorio: en 2024 se registraron poco más de 600.000 comparendos, lo que significa un crecimiento de al menos 300.000 sanciones anuales.

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Este aumento responde a una vigilancia reforzada en vía y al despliegue de tecnología para registrar infracciones con mayor precisión.

A continuación se detallan cuáles son las infracciones más comunes, las multas asociadas y su distribución territorial en Bogotá, de acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Movilidad.

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La infracción de tráfico más frecuente en Bogotá durante 2025 fue el exceso de velocidad (código C29), con 320.082 sanciones, lo que equivale a un promedio diario de 876 comparendos.

Dos de cada tres de estas multas se aplicaron a automóviles y el resto a motocicletas. Las zonas con mayor incidencia fueron Suba (28%), Kennedy (20%) y Engativá (11%), especialmente en corredores como la autopista Norte, la avenida NQS, la avenida Boyacá y la avenida Las Américas.

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El régimen sancionatorio por esta conducta establece una multa de $633.200 para 2026. Esta suma puede disminuirse si el infractor asiste a un curso pedagógico: entre el primer y el quinto día hábil obtiene un descuento del 50%, pagando $316.600; del sexto al vigésimo día, la reducción es del 25%, es decir, $474.900.

Parqueo indebido se posiciona como la segunda causa principal de multas en Bogotá, afectando la fluidez del tráfico en zonas como Chapinero, Fontibón y Teusaquillo - crédito @SectorMovilidad/X

La velocidad máxima permitida en las vías urbanas de la capital es de 50 km/h, mientras que en zonas escolares y residenciales el límite es de 30 km/h. La mayoría de las sanciones por superar estos límites fueron registradas por medio de cámaras de detección automática instaladas en las principales arterias viales.

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La segunda multa más común corresponde al parqueo indebido (C02), con 91.899 comparendos en 2025, lo que representa un promedio diario de 251 sanciones. El 65% de los conductores multados fueron propietarios de automóviles y el 32% de motocicletas.

Las áreas donde más se aplica esta sanción incluyen Chapinero (16%), Fontibón (13%) y Teusaquillo (12%). Al igual que otras infracciones, la multa asciende a $633.200 para 2026, con los mismos descuentos por curso pedagógico.

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El mal parqueo se ha consolidado como uno de los principales obstáculos para la fluidez del tráfico urbano, generando bloqueos en corredores viales y complicando la circulación.

Cada domingo se registra el pico semanal de comparendos, con horarios críticos entre las 6 y las 7 de la mañana, las 10 y las 11, y entre las 2:00 p. m. y las 4 p. m.. Sin embargo, el momento específico con mayor número de sanciones fue el martes a las 11 de la mañana, cuando se impusieron más de 10.000 comparendos.

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Circular en horarios o zonas restringidas, especialmente referidas al pico y placa (C14), fue la causa de 72.339 multas, una media de 198 diarias, según la Secretaría Distrital de Movilidad citada.

El 82% de los infractores fueron conductores de automóviles, el 15% motociclistas y el 2% camiones. Suba (19%), Ciudad Bolívar (11%) y Kennedy (9%) fueron las localidades con mayor registro de incumplimientos.

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La sanción también es de $633.200 para 2026, descontable mediante cursos, y en estos casos puede incluir la inmovilización del vehículo. La aplicación del pico y placa busca reducir la congestión y la contaminación, pero su evasión continúa siendo frecuente.

La omisión de la revisión tecnomecánica generó más de 67.000 sanciones en 2025, con la inmovilización del vehículo como principal consecuencia adicional a la multa - crédito CDA

No realizar la revisión tecnomecánica a tiempo (C35) generó 67.340 comparendos en 2025. El 50% de las sanciones fueron para motocicletas, el 38% para automóviles y el 5% para camiones.

Kennedy (16%), Suba (11%) y Fontibón (9%) lideran en cantidad de multas por este motivo. Además de la multa de $633.200, el vehículo es inmovilizado y, como en las otras contravenciones, se ofrecen descuentos si se accede al curso pedagógico.

La quinta infracción más frecuente se relaciona con la seguridad en motocicletas (C24). En 2025 se registraron 48.686 sanciones, equivalentes a 133 diarias. Kennedy (13%), Fontibón (11%), Puente Aranda (8%) y Suba (8%) reúnen la mayor parte de estos comparendos.

La infracción abarca comportamientos como conducir sin casco, sin chaleco reflectivo o sin luces reglamentarias. La multa, asciende a $633.200, con los descuentos ya mencionados.

El occidente de Bogotá se perfila como la zona con mayor prevalencia de sanciones, mientras los domingos se mantienen como el día con más actividad sancionatoria, según las cifras reportadas por la Secretaría Distrital de Movilidad.