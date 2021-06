“No debemos dejarlo llegar a la final”, Juan Manuel sobre Olímpico en ‘Desafío The Box’

Juan Manuel y Olímpico, participantes de 'Desafío The Box'. Foto: Caracol Televisión

Los integrantes del equipo Beta sintieron que las cosas se les pusieron color de hormiga con el regreso de Óscar Muñoz (Olímpico) al reality, lo que no le gustó para nada principalmente al capitán del equipo azul, Juan Manuel Gil.

Varios fueron los nuevos participantes que llegaron a ‘Desafío The Box’, sin embargo, algunos exparticipantes realizaron una prueba de ingreso y solo tres lograron quedarse con un cupo. Finalmente, los ganadores fueron: Óscar Muñoz (Olímpico), Jhon Jairo Mosquera (Gago) y Augusto Castro (Tin), quienes serían nombrados capitanes de Alpha, Gamma y Beta, en su respectivo orden. Luego se formó el equipo Omega con ocho participantes que no fueron seleccionados para los tres mencionados equipos.

A medida que avanza el programa varios concursantes han quedado por fuera, algunos se han retirado por lesión y otros porque han perdido el ‘Desafío a muerte’, que es una prueba de eliminación. Por este último caso, Tin y Gago ya no están y el único exparticipante vigente en la competencia era Olímpico, quien por todas sus fortalezas y experiencia era uno de los participantes más temidos por el resto de competidores de ‘Desafío The Box. Además, el extaekwondista fue el ganador del ‘Desafío Súper Humanos 2018.

Pese a que era una de las fichas más fuertes en el penúltimo ‘Desafío a muerte’ Juan Manuel Gil (capitán de Beta) lo sentenció y ambos fueron rivales en dicha prueba de eliminación, de la cual salió victorioso Juan Manuel provocando la salida de Olímpico, quien no logró terminar el circuito con mayor rapidez que su contrincante.

A Juan Manuel no le gustó para nada el regreso de Olímpico

Pero ahora ha habido un importante cambio en ‘Desafío The Box’, luego de que se conociera que Morales efectivamente tenía una lesión en el tobillo, específicamente una fractura, debió dar un paso al costado en el reality y retirarse y, según las reglas del programa, cuando alguien se retira por una lesión su puesto es reemplazado por el último eliminado o eliminada. En este caso es Olímpico.

Juan Manuel se había planteado como objetivo sacar a Olímpico, cosa que logró en el penúltimo ‘Desafío a muerte’ y, como era de esperarse, esta noticia no le gustó para nada. “Siento la verdad que le quita como mérito a lo que pasó. No fue nada fácil (…) si me llegan a sentenciar a mí vuelo y tiro, vuelvo y tiro, si hay que sacarlo 30 veces, y alguien se lesiona y vuelve a entrar, entonces se hace”, les dijo a sus compañeros.

Agregó: “Voy a ser muy sincero, hay que ser más inteligente. Él es un man demasiado resistente, demasiado fuerte. Lo comprobamos en el ‘Box amarillo’ Pipe y yo. Es mucho más difícil ganarle en una final que en un ‘Box negro’, pienso yo que no debemos dejarlo llegar a al final”.

Posteriormente, cuando el capitán de Beta fue interrogado por Andrea Serna, presentadora de ‘Desafío The Box’, sobre el regreso de su rival no dudó en admitir: “No te lo voy a negar que es un sinsabor porque Olímpico es un gran competidor, pero por ahí dicen que Dios sabe cómo hace sus cosas”.

Con todo esto queda más que clara su posición.

Mono y Tiffi, dos de los Alpha originales quedaron eliminados

Actualmente hay dos cosas sobrevivientes de cuatro: Alpha y Beta. Ya dejaron de existir Gamma y Omega y en estos cambios varios integrantes han salido de sus equipos originales a integrar otros. Sin embargo, Carlos Mario David Pérez (Mono) y Steffit Valencia Carvajal (Tiffi), fueron Alpha originales que siempre estuvieron en su equipo, pero ambos salieron en el ‘Desafío a muerte’ que fue transmitido en el capítulo de este viernes 25 de junio.

Mono perdió la prueba de eliminación contra Esteban Perdomo de Beta y Tiffi contra su compañera de equipo, Melissa Chalare Rengifo (Meli).

Es de mencionar que, durante los últimos ciclos Alpha ha perdido más pruebas de las que ha ganado, falta ver si con el regreso de Olímpico el equipo violeta toma fuerza otra vez, aunque ya sin la presencia del Mono y Tiffi.

