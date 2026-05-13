Piter Albeiro, Hernán Orjuela y otras celebridades defendieron a Abelardo de la Espriella por encontronazo con periodista de Noticias Caracol: “Preguntan estupideces”

Tras la entrevista en la que Abelardo de la Espriella confrontó a María Lucía Fernández sobre ética y derecho, las redes sociales reflejaron la controversia, con posturas encontradas, siendo el comediante Piter Albeiro una de las celebridades en defender al candidato presidencial - crédito @piteralbeiro/Instagram

El cruce entre Abelardo de la Espriella y María Lucía Fernández durante una entrevista televisiva en Noticias Caracol alcanzó su punto más álgido cuando la periodista, ante la creciente tensión, le pidió al candidato no pelear.

El intercambio se produjo a raíz de una pregunta sobre la relación entre ética y derecho en la política, tema que De la Espriella abordó con firmeza.

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“No, yo no estoy peleando. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y perdóname, te lo digo con total claridad, porque si hubieses investigado un poco, sabrías que uno es la ética y otro es el derecho”, respondió el candidato, visiblemente molesto.

La discusión se intensificó cuando Fernández insistió en que sus frases no iban dirigidas únicamente a abogados, sino a toda la ciudadanía. De la Espriella defendió su postura subrayando la importancia de diferenciar los planos ético y jurídico, remarcando que solo quienes tienen formación en derecho pueden entenderlo plenamente. “Tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho y tampoco en filosofía del derecho”, argumentó el candidato, quien luego calificó de “ignorante” a Fernández por su insistencia.

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La tensión entre Abelardo de la Espriella y la periodista Malú durante una entrevista televisiva elevó el debate sobre el trato hacia los comunicadores en medio de la campaña presidencial - crédito @delaespriella_style - @malufernandez66/Instagram

El momento reflejó la incomodidad en el estudio y marcó el tono de la entrevista, que rápidamente generó reacciones divididas en redes sociales y avivó la polémica sobre el papel de la ética y el derecho en el ejercicio del poder político.

Tras el tenso intercambio entre María Lucía Fernández y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, las redes sociales se llenaron de reacciones opuestas. Algunos usuarios criticaron a De la Espriella por el tono de sus respuestas hacia la periodista, calificándolo de “agresivo”. Otros, en cambio, cuestionaron la actitud de Fernández y la acusaron de intentar desacreditar al candidato con sus preguntas.

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A este segundo grupo se unió el reconocido comediante radicado en Miami, Piter Albeiro, que apareció desde su cuenta de X con un contundente mensaje dirigido a la periodista. “Ahora resulta que esa señora puede preguntar estupideces y todo el mundo la tiene que aplaudir?? Ahhhh bueno”, escribió el comediante, que ha demostrado su apoyo a De la Espriella desde sus redes sociales.

El comediante y el presentador salieron en defensa del candidato presidencial, cuestionando el trabajo periodístico de Malú - crédito @PITERALBEIRO @hernanorjuela/ X

Otra voz que salió en defensa del candidato fue la del presentador Hernán Orjuela, también radicado en Estados Unidos. Orjuela señaló: “El periodismo que estudié y practiqué en Colombia hace décadas tenía errores, claro que sí; pero todavía conservaba un poco más de respeto por la independencia, criterio y dignidad. Hoy, tristemente, algunos medios parecen más trincheras políticas que espacios de información”.

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La cantante Marbelle, que también ha demostrado su apoyo al candidato presidencial, apareció desde su cuenta de X en donde defendió a Abelardo. “Preguntó y se le respondió … Con la vara que mides …“, escribió la cantante.

Por otro lado, también hubo voces reconocidas que cuestionaron las palabras y la manera de Abelardo de la Espriella para abordar las preguntas de Fernández.

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Marbelle defendió a Abelardo de la Espriella desde su cuenta de X - @Marbelle30/ X

Una de las primeras en aparecer fue la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, que desde su cuenta de X escribió: “Las mujeres periodistas no tienen por qué aguantar bromas sexuales, insinuaciones ofensivas ni ataques personales por atreverse a preguntar. Ese es su oficio. Entiendo la indignación que esto produce e invito a que todos elevemos el nivel del debate público. Quien se equivoca en el trato debería reconocerlo y disculparse”.

La senadora Clara López también castigó las acciones del candidato. “Además de equivocado, porque en derecho no enseñan que este sea separado de la moral y la ética, sino que no necesariamente concuerdan en todos los casos, el señor asume una posición machista e irrespetuosa no solo con Malú sino con otra periodista cuyo nombre no menciona. Y no siquiera parece consciente de ello”, escribió López.

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Paloma Valencia rechazó a las insinuaciones ofensivas contra mujeres periodistas: “ no tienen por qué aguantar bromas sexuales” - crédito @PalomaValenciaL/X

A las voces de rechazo se unió la periodista María Jimena Duzán, que cuestionó que Abelardo hubiera tildado a Malú de ignorante para responder a la pregunta, “En este vídeo Abelardo de la Espriella asume que la periodista es una ignorante porque lo increpa por una de sus frases célebres: la de que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Su misoginia queda expuesta cuando se enfrenta a una periodista que hace su tarea”, escribió en su cuenta de X.

Este episodio se produce a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo.

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