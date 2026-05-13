Colombia

Fiscal General le explicó al ministro de Justicia por qué no suspendió las órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo

Jorge Iván Cuervo señaló que la negativa de la Fiscalía obedece a la falta de información sobre una vocación de desmovilización por parte del grupo armado

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El ministro de Justicia conversó con al fiscal Camargo sobre la suspensión de las ordenes de captura a los cabecillas del EGC - crédito Colprensa
El ministro de Justicia conversó con al fiscal Camargo sobre la suspensión de las ordenes de captura a los cabecillas del EGC - crédito Colprensa

Luego de que la Fiscalía General de la Nación decidió mantener las órdenes de captura vigentes contra 29 miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo, se han generado varias reacciones en los distintos sectores en Colombia.

Mientras que algunos celebraron la decisión de la fiscal General Luz Adriana Camargo, otros cuestionaron su postura, al considerar que se pondría en riesgo el espacio de negociación que se está desarrollando entre el grupo armado y el Gobierno nacional, tal como lo expresó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

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Ante la controversia entre el jefe de Estado y la titular del ente acusatorio, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo reveló que sostuvo una conversación con Luz Adriana Camargo en la que le confesó sus motivos para rechazar la orden presidencial, en la que estaba incluido su máximo cabecilla, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.

Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo
El presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra la fiscal General Luz Adriana Camargo, por no suspender órdenes de captura contra miembros del Clan del Golfo - crédito Presidencia - Colprensa

El jefe de cartera, en diálogo con Blu Radio, señaló que su charla con la fiscal general se dió por vía mensajes por aplicación, y enfatizó en que la funcionaria le aclaró cómo será la suspensión de las ordenes de captura, una vez se consolide la información de los integrantes que estarán en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) dispuestas en la mesa de diálogos.

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“Ya entendí un poco cuál es la idea. La idea es qué va a pasar de aquí al 26 de junio, que se instala la zona de ubicación temporal, y ahí, como dice la ley, las órdenes de captura de quienes se trasladen allá queda suspendida. El problema es lo que pase de aquí al 26, o sea, el traslado (...) la fiscal pide más evidencia de lo que llama la ley, exige la ley voluntad de desmovilización, por ejemplo, desminado, entrega de menores y otra serie de medidas que den cuenta de su buena voluntad de desmovilización”, comentó el alto funcionario a la cadena radial mencionada.

El Gobierno solicitó la suspensión de las órdenes de captura, incluidas las solicitudes de extradición, para 29 cabecillas del Clan del Golfo - crédito Presidencia de la República
El Gobierno solicitó la suspensión de las órdenes de captura, incluidas las solicitudes de extradición, para 29 cabecillas del Clan del Golfo - crédito Presidencia de la República

Para subsanar esta situación, el ministro sugirió un encuentro entre la fiscal Luz Adriana Camargo y y el alto comisionado de Paz Otty Patiño, con el fin de que algunos de los integrantes del Clan del Golfo si les sea suspendida la orden de captura.

“La fiscal dice que no tiene suficiente información para rodear este periodo de aquí al 26 de junio y el traslado de estas personas de medidas jurídicas como lo pide el alto comisionado (...) yo puedo ayudar a que se dé esa reunión porque yo quiero que haya siempre buenas relaciones en medio de las discusiones, y le entreguen mejor información a la fiscal de esa llamada voluntad de desmovilización. Y es posible que, revisando caso a caso, algunas de esas 29 sí se les pueda suspender la órdenes de captura para facilitar su traslado de las zonas”, manifestó.

- crédito Daniel Becerril - Reuters/Colprensa
- crédito Daniel Becerril - Reuters/Colprensa

Ante lo último mencionado, Jorge Iván Cuervo especificó que en esa revisión se analizará la situación de cada uno de los integrantes del EGC.

Algunas de estas personas primero no tienen órdenes de captura, por ejemplo, por delitos de lesa humanidad, algunos no están pedidos en extradición, y que su tránsito hacia allá, digamos, puede ser acompañado por la fiscalía”, complementó.

Frente a la inclusión de Chiquito Malo en las ordenes de captura, tema que fue desmentido por el propio presidente Petro en sus redes sociales, Cuervo explicó que la situación se asemeja a la de alias Araña, líder de Comandos de Frontera, en la que fue avalada su extradición pero se mantiene suspendida por su participación en los diálogos entre el Ejecutivo y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

Lo que dice la Ley de Paz Total es que, una vez esas personas estén allá de pleno derecho, automáticamente se suspenden sus órdenes de captura. La de alias Araña, en este momento, la extradición está concedida pero está suspendida, igual que sucede con alias Chiquito Malo“, destacó.

Alias Chiquito Malo - Clan del Golfo - Estados Unidos
'Chiquito Malo' es el cabecilla del Clan del Golfo desde 2021 - crédito Visuales IA

Por último, el ministro de Justicia aclaró que el presidente podría evitar la inclusión del cabecilla del Clan del Golfo por medio de una directriz.

El presidente de la República podría darle una directriz a el consejero comisionado, el doctor Otty Patiño, y decirle: “Mire, no me incluya a nadie que esté pedido en extradición”. Pero hoy la ley no impide que eso pase”, puntualizó.

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