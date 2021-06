Freddy Rincón se cansó del tema James: “Hablemos de otra cosa, ese muchacho ya no está ahí”

Freddy Rincón y James Rodríguez. Fotos: Instagram @freddyrinconoficial / @jamesrodriguez10.

En las últimas semanas el tema James Rodríguez ha sido uno de los puntos de mayor discusión en el entorno de la Selección Colombia. La ausencia del ‘10’ ha despertado amores y odios entre los aficionados, periodistas y demás personalidades: mientras unos consideran que su ausencia está justificada, otros lo piden de regreso a la ‘Tricolor’, sobretodo tras la derrota ante la Selección peruana en la tercera fecha de la Copa América.

Sobre dicho debate se abrió un nuevo capítulo, esta vez, entre uno de los referentes históricos de la Selección Colombia, Freddy Rincón, y el periodista, Óscar Rentería, durante el programa ‘La Polémica’ de Win Sports. Acorde al comunicador, la ‘Tricolor’ sintió la ausencia del volante del Everton: “Hoy sí que nos hizo falta James Rodríguez, hoy sí que nos hizo falta el gran jugador colombiano”.

Ante dicha afirmación, Rincón criticó los constantes halagos de Rentería durante previas oportunidades, y manifestó que ese debate debe quedar a un lado de una vez por todas: “Óscar, usted parece que tiene la camiseta por debajo, con la foto de ese muchacho. Porque no hace sino hablar de ese muchacho a toda hora. No, hablemos de otra cosa, que ese muchacho ya no está ahí...”.

En su defensa, el periodista caleño argumentó: “Perdón, desde que lo convocaron y lo desconvocaron, no ha hecho más que criticarlo. Como que desde que apareció en los medios de comunicación el señor Freddy Rincón no ha hecho sino criticar al mejor colombiano de los últimos tiempos. Duélale al señor Rincón o no”.

La discusión concluyó con una frase del exjugador nacional, en la que dejó claro su desgaste con la misma discusión sobre James: “Ese es el gusto suyo, señor”.

Las diferencias entre James y Rincón:

No es un secreto que en el pasado Rodríguez y Rincón han tenido algunas diferencias en el pasado, principalmente porque el mediocampista del Everton ha expresado en previas oportunidades que su generación está por encima de la de los 90s´, a lo que Freddy ha manifestado no estar muy de acuerdo.

En febrero de este año, Rincón otorgó una entrevista al medio peruano Pulso Sports en la cuale habló sobre el ‘origen’ de sus conflictos con el ‘10’: “En Colombia se formó una polémica de James conmigo. A mí me parece James un muy buen jugador pero le hace falta más sacrificio, le hace falta una serie de cosas para llamarlo ‘crack’”, dijo en primera instancia.

“Yo no tengo nada que conversar con James, primero porque no lo conozco, no soy amigo de él y él tiene su concepto de una forma diferente a la mía. Desde que llamó a un influenciador para que le hiciera una entrevista, ya me pareció algo como sin pies ni cabeza y cuando le preguntaron que quién era el mejor jugador de Colombia de todos los tiempos, él dijo que él”, declaró.

Posteriormente, Rincón explicaría que esas afirmaciones le generarían molestia: “Yo respeto el ego de cada uno, si él cree eso, se le respeta. Pero después en una pregunta sobre todos los jugadores de Colombia, me di cuenta que quería pordebajearme. Cuando le preguntaron por mí, él contesto: ‘Freddy Rincón está por debajo de todos nosotros’... eso me pareció pesado”.

Recordemos que hace algunos días, James participó en un Instagram Live junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, dos de sus excompañeros en la ‘Tricolor’, y, entre muchos temas, se refirió a las críticas que le han llegado por parte de algunos exjugadores de la Selección: “Ustedes fueron jugadores, no se olviden de eso. Hay que tener códigos. Ellos también jugaron y no creo que la generación anterior estuviera tirándoles duro”.

Finalmente, el mediocampista cucuteño concluyó diciendo que esta camada de jugadores superó lo alcanzando en el pasado: “Ellos pensaron que iban a estar siempre ahí arriba y con la generación nuestra ya los pasamos. [...] En 10-15 años vendrá otra selección, llegará más lejos y habrá que felicitarlos. Listo”.

