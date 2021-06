‘La Segura’ pide que no ataquen a su amigo por estrellar y destruir su camioneta

Tomada de Instagram @LaSegura

Natalia Segura, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Segura’, es una de las influenciadoras más reconocidas en en el país por cuenta de sus millones de seguidores que son apenas una muestra de su éxito en las plataformas digitales, desde las cuales también suele compartir aspectos de su vida personal.

Este viernes, la influenciadora publicó una historia en su perfil de Instagram, donde se refirió al hecho que está ocurriendo en redes, donde señalan a ‘Baby Fat’, su mejor amigo, como único responsable del incidente ocurrido con su camioneta.

“Hablaré de esto una sola vez y no volveré a tocar el tema con respecto al accidente en mi camioneta. Jamás he dicho por mi boca quien fue el amigo que defraudó mi confianza y la de todos los que le hemos abierto las puertas de nuestra casa y que con amor hemos estado ahí para él SIEMPRE!”, menciona la primera parte de la misiva en su cuenta de Instagram.

Allí, la creadora de contenido se refiere también a la pérdida de confianza que esto genera para cualquier ser humano, pero que por encima de cualquier circunstancia que hubiese podido ocurrir con las cosas materiales, se encuentra la vida de una persona que cometió un error y generando consecuencias lamentables.

Finalmente, la mujer pide a sus seguidores que no se vayan a ir en contra de su amigo, que no lo vayan a llenar con mensajes de odio a través de las redes en un momento en lo que necesita es una pronta recuperación.

Hace algunos días, la joven dio de qué hablar en su cuenta de Instagram luego de realizar unas publicaciones donde aparecía llorando por recibir la camioneta que tanto había soñado desde que comenzó a crear contenido. Esta adquisición, que fue fruto del trabajo que ha realizado ‘La Segura’ desde hace algún tiempo.

La camioneta que compró la influenciadora fue una Mercedes Benz Gle450 4matic modelo 2021 y a principios de este mes llegó al país, convirtiéndose en el primer ejemplar vendido en Colombia que tendría aproximadamente un valor de 293 millones de pesos.

Lo cierto es que, este jueves 17 de junio la caleña contó el mal momento que tuvo que pasar con su vehículo por culpa de uno de sus amigos. Por medio de un video en sus historias de Instagram, la youtuber mencionó muy preocupada, que un amigo sacó su camioneta durante la madrugada y la estrelló.

Aunque las historias fueron borradas por ‘La Segura’ minutos después, varias páginas de chismes de Instagram la replicaron.

“Oigan ustedes no saben todo lo que me está pasando por mi vida en estos momentos, o sea estoy colapsada, siento que voy que voy a estallar. Ayer en la noche o en la madrugada, no sé, un amigo a quien le abrí las puertas de mi casa y sacó mi camioneta sin permiso”, detalló la influenciadora.

De acuerdo con su versión, ella se encontraba descansando en su casa cuando recibió una llamada para avisarle que su amigo había sufrido un accidente. Según relató ‘La Segura’, la persona que se llevó su camioneta la estrelló y luego se volcó.

“No sé cómo sacó las llaves de mi casa y sacó mi carro. Jamás diría el nombre de esa persona porque jamás haría algo para dañar la reputación de nadie. Yo creo que a cada persona le llega su karma”, sostuvo.

