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Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueve Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe y otros equipos

El equipo Azucarero estaría detrás de un central, un lateral izquierdo, un mediocampista y un delantero, el de la ciudad de Bogotá tendrá interés en un delantero colombiano en el exterior y continua la novela de Quintero con el Tiburón

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En la imagen aparece Rafael Dudamel, actual director técnico de Deportivo Cali, Jeisson Medina, delantero de Liga de Quito y Juan Fernando Quintero, mediocampista de River Plate - crédito AFP/Dimayor
En la imagen aparece Rafael Dudamel, actual director técnico de Deportivo Cali, Jeisson Medina, delantero de Liga de Quito y Juan Fernando Quintero, mediocampista de River Plate - crédito AFP/Dimayor

El mercado de fichajes del fútbol colombiano comienza a tomar forma y los clubes ya empiezan a definir sus movimientos de cara al segundo semestre de la temporada. Aunque la atención mundial estará centrada en la Copa del Mundo 2026, un evento que podría reducir el ritmo habitual de las negociaciones tanto en Colombia como en otras ligas, los equipos ya trabajan en la conformación de sus planteles para afrontar la Liga BetPlay 2026-II.

Durante los últimos días se han conocido las primeras novedades oficiales y rumores alrededor de salidas, renovaciones, llegadas de jugadores y cambios en los cuerpos técnicos. Los clubes buscan ajustar sus nóminas con el objetivo de competir por el título, mejorar sus campañas anteriores o reforzar posiciones específicas antes del inicio del nuevo campeonato.

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Uno de los puntos clave de este periodo de transferencias será el calendario establecido por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Para el segundo semestre del año, el registro e inscripción de jugadores estará habilitado desde el 13 de julio hasta el 10 de agosto. Después de esa fecha, los equipos no podrán realizar nuevas inscripciones ni concretar movimientos que impliquen la llegada de futbolistas al torneo.

A pesar de que está previsto que la Liga BetPlay 2026-II inicie el viernes 24 de julio, los clubes tendrán la posibilidad de seguir inscribiendo jugadores durante las primeras jornadas del campeonato, una situación que se ha convertido en algo habitual dentro del fútbol colombiano. Esto permitirá que algunos equipos puedan cerrar negociaciones incluso con el torneo ya iniciado.

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Con este panorama, las próximas semanas serán determinantes para conocer cómo se moverán los principales equipos del país. Las salidas de referentes, las apuestas por nuevos jugadores y la continuidad o cambio de entrenadores marcarán una ventana de transferencias que promete tener varios protagonistas antes del cierre definitivo del mercado.

Deportivo Cali

Bajas: Julián Quiñones, el experimentado defensor central de 36 años no continuará en el equipo y es agente libre. Los dos jugadores que estaban en condición de préstamo y que culminan el próximo 30 de junio tampoco continuarán, se trata de Yani Quintero que regresará al Deportes Quindío, y Michael Aponzá, que retornará a Boca Juniors de Cali. Así mismo, el arquero Alejandro Rodríguez estará en búsqueda de más minutos y regularidad, por lo que no continuaría en Deportivo Cali. Ya fue ofrecido a Millonarios, que está buscando arquero.

Altas: por ahora, ninguna confirmada oficialmente. Sin embargo, se conoce del interés de Deportivo Cali por el lateral izquierdo Kalazan Suárez, de Inter de Bogotá. Así mismo, continúan las negociaciones para la renovación del contrato de Avilés Hurtado y Fabián Viafara, cuyos vínculos contractuales finalizan el próximo 30 de junio. El club ya les habría hecho una oferta por seis meses más.

El anuncio oficial del Deportivo Cali sobre el primer reporte de los jugadores que no seguirán en el equipo azucarero, Julián Quiñones, Michael Aponzá y Yani Quintero - crédito @pipesierrar/X
El anuncio oficial del Deportivo Cali sobre el primer reporte de los jugadores que no seguirán en el equipo azucarero, Julián Quiñones, Michael Aponzá y Yani Quintero - crédito @pipesierrar/X

Independiente Santa Fe

Bajas: Jhon Meléndez estaría cerca de cerrar su llegada a Águilas Doradas, de acuerdo con el medio de comunicación especializado en Independiente Santa Fe, Pacto Cardenal.

Altas: La prensa ecuatoriana reportó un interés de Independiente Santa Fe por el delantero colombiano Jeison Medina, actualmente en Liga de Quito, sin inicio de negociaciones, por ahora. Así mismo, tendría interés en Federico Spada como director deportivo, tras su salida del Deportivo Independiente Medellín, según reportó el periodista Felipe Sierra, y por Daniel Londoño, el central que actualmente está en el equipo antioqueño. El equipo cardenal también estaría interesado en el retorno de Kevin Mantilla, actualmente en el equipo “Poderoso” y en la continuidad de Kilian Toscano, mediocampista que pertenece en Atlético Nacional y tiene contrato en condición de préstamo hasta el próximo 30 de junio.

Jeison Medina despertó el interés de Independiente Santa Fe, según los reportes periodísticos del país donde está jugando actualmente. Ecuador con Liga de Quito - crédito @pactocardenal/X
Jeison Medina despertó el interés de Independiente Santa Fe, según los reportes periodísticos del país donde está jugando actualmente. Ecuador con Liga de Quito - crédito @pactocardenal/X

Junior de Barranquilla:

Bajas: El plantel campeón tendría dos salidas importantes de cara al segundo semestre. Yimmi Chará, uno de los referentes y capitanes del equipo, no continuaría con la institución, tal como había adelantado este medio semanas atrás, pese a que todavía tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Además, Carlos Bacca termina su vínculo contractual y todo apunta a que no habrá una renovación por parte del club.

Altas: La principal novedad está en el banquillo. Alfredo Arias seguirá como entrenador del equipo, luego de que la institución hiciera oficial la continuidad del técnico uruguayo por al menos una temporada más.

De los jugadores que terminan contrato con Junior de Barranquilla, solo Carlos Bacca no sería renovado - crédito @alexisrodriguex/X
De los jugadores que terminan contrato con Junior de Barranquilla, solo Carlos Bacca no sería renovado - crédito @alexisrodriguex/X

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