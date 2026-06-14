La actriz Flor Vargas falleció a sus 98 años, es recordada por producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’

La destacada actriz Flor Vargas, con su icónico cabello blanco y expresión serena, falleció en la noche del 13 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La actriz Flor Vargas, referente de décadas de televisión, radio y teatro en Colombia, murió el sábado 13 de junio a los 98 años, debido a una serie de quebrantos de salud y que la obligaron a pedir ayuda entre sus seguidores y conocidos.

La entidad Actores Sociedad Colombiana de Gestión confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram.

“Despedimos con profunda tristeza a nuestra querida Flor Vargas, verdadera pionera de la radio, el teatro y la televisión colombiana. El arte nacional le dice adiós a una maestra cuya inquebrantable calidad humana y valentía superaban cualquier escenario. Flor, tu voz y tu legado actoral vivirán por siempre. Descansa en paz 🕊️“, fue el mensaje con el que el sindicato despidió a la reconocida actriz.

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La actriz falleció a los 98 años tras compliaciones con su salud - crédito @actoresscg/IG

La causa exacta de su muerte se desconoce hasta el momento. Lo que sí se sabe es que la actriz atravesó un deterioro físico progresivo en sus últimos meses: a mediados de abril había pedido ayuda económica públicamente tras enfrentar complicaciones que le limitaron la movilidad, problemas de audición y caídas repetidas.

“No puedo caminar bien, me he caído tres veces ya”, reveló en ese momento al programa Bravíssimo de CityTv.

También mencionó que la entidad que le prestaba los servicios en salud le practicaba una terapia semanal de forma irregular: “A veces pasa un mes y no me hacen la terapia”.

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La actriz había logrado pensionarse, pero el salario mínimo que percibía no le alcanzaba para cubrir sus gastos cotidianos ni la asistencia que necesitaba.

Flor Vargas, con más de 50 años en la televisión, pide apoyo ante problemas de salud y soledad - crédito captura de pantalla telenovela 'N.N.' - Señal Colombia

La trayectoria de Vargas abarcó producciones como Los Victorinos, La Saga y El Capo, títulos que marcaron distintas etapas de la ficción televisiva del país.

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Fueron varias las figuras de la farándula nacional que reaccionaron a su fallecimiento, entre los que se encuentran el actor Mario Ruiz: “Adiós a Flor Vargas, una gran actriz y escritora, madre de mi gran amigo Manuel Cabral”, escribió, y cerró con una imagen: “Estoy seguro que Manuel y Cecilia están felices abrazándote”.

Vargas pedía ayuda para sus tratamientos

El estado de salud y la falta de respuesta de su entidad prestadora de salud llevaron a Flor Vargas a revelar los quebrantos de salud que venía padeciendo desde hace años.

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En el matutino dominical de City Tv relató que su movilidad se había visto gravemente afectada por varias caídas, por lo que dependía de un caminador y requería asistencia para las tareas cotidianas como el baño y la alimentación. Vargas también padecía dificultades auditivas y necesitaba terapias físicas constantes para mantener su movilidad, pero solo recibe una sesión semanal de la EPS, y en ocasiones ni siquiera esa.

Durante una entrevista en el programa Bravíssimo, Flor Vargas relató que las caídas recientes han limitado su movilidad y ahora dependía de un caminador y de asistencia para tareas básicas - crédito captura de pantalla @bravissimocity/ Instagram

En el ámbito personal, la actriz había perdido a sus dos hijos, situación que acentuó su sentimiento de soledad. Económicamente, sobrevivía gracias a una pensión que equivalía a un salario mínimo, insuficiente para cubrir servicios, comida y el pago de su asistente.

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Ante la pregunta sobre la posibilidad de ingresar a un hogar geriátrico, Vargas fue clara: los costos son inaccesibles y prefería permanecer en su apartamento.

La salud de Flor se complicó con un diagnóstico de glaucoma, que requiere medicación y un tratamiento odontológico pendiente. Por ello, la actriz solicitó apoyo especialmente para terapias, medicamentos y atención complementaria.

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Vicky Hernández también ha denunciado el abandono y la precariedad laboral que enfrentan los actores veteranos, pidiendo mayor protección por parte del Estado y la industria ante la llegada de producciones internacionales que no garantizan reciprocidad ni buenas condiciones laborales.