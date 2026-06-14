Colombia

Shakira presentó su primer 'show' en Los Ángeles y sorprendió con interpretación de 'Dai Dai' y 'Zoo'

La colombiana abrió esta etapa de conciertos con la primera interpretación del tema de la Copa del Mundo, una movida que conecta su 'show' con uno de los eventos deportivos más esperados

Guardar
Google icon

La colombiana sorprendió a los asistentes a su primer concierto en Los Ángeles - crédito @shakiracarla/X

Shakira abrió la etapa estadounidense de su gira Las mujeres ya no lloran con el debut en vivo de Dai Dai, tema identificado por la prensa especializada como himno oficial del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La canción apareció por primera vez en el setlist de esta serie de shows en Estados Unidos.

En esta primera fecha, el despliegue escénico se distinguió por el uso dominante del color amarillo en el vestuario de la colombiana para esta parte del espectáculo, alejándose del colorido que presentó en el pasado con el sencillo Waka Waka.

PUBLICIDAD

La colombiana deslumbró en la apertura del evento mundialista en Ciudad de México - crédito Kai Pfaffenbach/Reuters
La colombiana deslumbró en la apertura del evento mundialista en Ciudad de México - crédito Kai Pfaffenbach/Reuters

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, la pieza central del vestuario fue una falda de flecos amarillos rematados con pompones aparentemente bordados en estilo crochet, acompañada por un top bralette de la misma construcción.

El conjunto hizo una articulación perfecta con la coreografía y desplegó una propuesta visual unificada entre vestuario y movimiento. A lo largo del espectáculo, la artista también recurrió a piezas artesanales y materiales asociados al trabajo manual textil.

PUBLICIDAD

El debut de Dai Dai en el setlist de la gira estadounidense confirmó el vínculo entre la artista y el ciclo mediático del Mundial 2026.

Shakira sorprendió con la puesta de ‘Zoo’ en el escenario

La colombiana sorprendió con un grupo de bailarines disfrazados de tigres y se llevó una ovación del público - crédito @shhakinews_/IG

La colombiana ya había mostrado los ensayos para el espectáculo musical en sus nuevas fechas por Estados Unidos y en estos, dejaba ver que el tema que presentó para la segunda entrega de Zootopia de Disney estará incluido también en el listado de canciones a interpretar.

Sin embargo, la puesta en escena fue lo que más llamó la atención de la primera noche de conciertos, pues sobre su cabeza llevó los cuernos de Gazelle –personaje al que da vida en la producción animada– y entre sus bailarines, al igual que en la película, eran tigres.

El evento provocó reacciones en redes sociales y entre sus fans, que rápidamente escribieron: “Qué belleza cuando salió con los bailarines”; “Incréible todo lo que hace esta mujer, no se cansa para nada”; “Esa es nuestra Shaki, baile, energía, belleza, es un 100% como los colombianos”, entre otros.

La petición de Shakira para este mundial

La inauguración del Mundial 2026 se celebró en el Estadio Ciudad de México y estuvo marcada por una gran variedad de actos musicales y mensajes de unión.

La colombiana envió un mensaje de fraternidad a los amantes del fútbol, y reafirmó su compromiso con la niñez, a tono con la campaña alrededor de "Dai Dai" - crédito @shakira/Instagram
La colombiana envió un mensaje de fraternidad a los amantes del fútbol, y reafirmó su compromiso con la niñez, a tono con la campaña alrededor de "Dai Dai" - crédito @shakira/Instagram

El momento más esperado de la jornada fue la actuación de Shakira, quien interpretó Dai Dai, el himno oficial de esta edición, junto al nigeriano Burna Boy y un nutrido grupo de bailarines.

Al concluir su presentación, la cantante colombiana compartió en sus redes sociales una petición íntegra dirigida al público mundialista: “Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y sobre todo que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.

La ceremonia fue solo la primera de tres actos inaugurales, ya que en las siguientes horas se celebraron eventos paralelos en Canadá y Estados Unidos.

Captura de video cedido por Shakira que muestra a la cantante colombiana en un fragmento del nuevo video de 'Dai Dai', que será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. EFE/Shakira /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Captura de video cedido por Shakira que muestra a la cantante colombiana en un fragmento del nuevo video de 'Dai Dai', que será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. EFE/Shakira /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El evento contó con la presencia de figuras de distintos géneros y nacionalidades, como Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Belinda, lo que reflejó la diversidad cultural del certamen.

La intérprete señaló durante la inauguración del Mundial 2026 que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Todas las regalías de la canción oficial del mundial se destinarán al Fondo de Educación de la FIFA, causa que la misma artista ha promovido con la construcción de colegios en diferentes zonas del país.

Temas Relacionados

ShakiraLas mujeres ya no lloran World TourMundial 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro firmó decreto para crear zona de concentración de combatientes en el sur de Colombia: “No es con misiles”

El presidente colombiano comunicó la decisión, tras anunciar la incautación de 2,6 toneladas de cocaína en aguas internacionales durante una operación coordinada entre Colombia y Costa Rica

Gustavo Petro firmó decreto para crear zona de concentración de combatientes en el sur de Colombia: “No es con misiles”

Incautan más de mil metros cúbicos de madera en operativos contra el tráfico ilegal en Chocó

En distintos puntos fluviales del Bajo Baudó, las autoridades frustraron el transporte de especies forestales sin permisos y pusieron a disposición judicial a los responsables del tráfico ilícito

Incautan más de mil metros cúbicos de madera en operativos contra el tráfico ilegal en Chocó

Disidencias de Walter Mendoza desmintieron que haya presión en la comunidades de Tumaco para las elecciones presidenciales

El pronunciamiento conjunto rechazó versiones sobre cédulas retenidas en el resguardo Inda Zabaleta y sostuvieron que en Tumaco existen garantías para participar en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026

Disidencias de Walter Mendoza desmintieron que haya presión en la comunidades de Tumaco para las elecciones presidenciales

Un muerto y varios heridos deja el regreso de las corralejas del Espinal, Tolima, tras 4 años de prohibición

Después de la tragedia ocurrida en 2022, en la que murieron cuatro personas, las tradicionales fiestas taurinas no se habían vuelto a celebrar

Un muerto y varios heridos deja el regreso de las corralejas del Espinal, Tolima, tras 4 años de prohibición

Esta es la mejor hora para ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y no perderse ningún partido del Mundial

España y Uruguay son dos de las selecciones que tendrán actividad el día en el que Colombia elige entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para ser presidente en el periodo 2026-2030

Esta es la mejor hora para ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y no perderse ningún partido del Mundial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

La actriz Flor Vargas falleció a sus 98 años, es recordada por producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’

La actriz Flor Vargas falleció a sus 98 años, es recordada por producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’

Lina Tejeiro reveló los cambios que ha tenido con el embarazo y los retos que asumió en esta etapa de su vida

Laura Tobón reveló si quiere dar a luz un niño o una niña: “Por mí, que sea una familia gigante”

Sofía Vergara no escatimó los elogios para Cristiano Ronaldo: esto dijo la actriz sobre su físico

Shakira se sumó al ‘trend’ de “Dai Dai” en la antesala del regreso de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Deportes

Esta es la mejor hora para ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y no perderse ningún partido del Mundial

Esta es la mejor hora para ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y no perderse ningún partido del Mundial

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

El amuleto de la selección de Portugal en el Mundial 2026, entregado por el primer ministro y que incluye al fallecido Diogo Jota

La República Democrática del Congo no quiere pensar en la Selección Colombia: esto dijo su técnico

Millonarios le daría un vuelco a su nómina para el segundo semestre de 2026: tendría lista otra baja