Shakira presentó su primer 'show' en Los Ángeles y sorprendió con interpretación de 'Dai Dai' y 'Zoo'

La colombiana sorprendió a los asistentes a su primer concierto en Los Ángeles - crédito @shakiracarla/X

Shakira abrió la etapa estadounidense de su gira Las mujeres ya no lloran con el debut en vivo de Dai Dai, tema identificado por la prensa especializada como himno oficial del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La canción apareció por primera vez en el setlist de esta serie de shows en Estados Unidos.

En esta primera fecha, el despliegue escénico se distinguió por el uso dominante del color amarillo en el vestuario de la colombiana para esta parte del espectáculo, alejándose del colorido que presentó en el pasado con el sencillo Waka Waka.

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La colombiana deslumbró en la apertura del evento mundialista en Ciudad de México - crédito Kai Pfaffenbach/Reuters

De acuerdo con videos que circularon en redes sociales, la pieza central del vestuario fue una falda de flecos amarillos rematados con pompones aparentemente bordados en estilo crochet, acompañada por un top bralette de la misma construcción.

El conjunto hizo una articulación perfecta con la coreografía y desplegó una propuesta visual unificada entre vestuario y movimiento. A lo largo del espectáculo, la artista también recurrió a piezas artesanales y materiales asociados al trabajo manual textil.

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El debut de Dai Dai en el setlist de la gira estadounidense confirmó el vínculo entre la artista y el ciclo mediático del Mundial 2026.

Shakira sorprendió con la puesta de ‘Zoo’ en el escenario

La colombiana sorprendió con un grupo de bailarines disfrazados de tigres y se llevó una ovación del público - crédito @shhakinews_/IG

La colombiana ya había mostrado los ensayos para el espectáculo musical en sus nuevas fechas por Estados Unidos y en estos, dejaba ver que el tema que presentó para la segunda entrega de Zootopia de Disney estará incluido también en el listado de canciones a interpretar.

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Sin embargo, la puesta en escena fue lo que más llamó la atención de la primera noche de conciertos, pues sobre su cabeza llevó los cuernos de Gazelle –personaje al que da vida en la producción animada– y entre sus bailarines, al igual que en la película, eran tigres.

El evento provocó reacciones en redes sociales y entre sus fans, que rápidamente escribieron: “Qué belleza cuando salió con los bailarines”; “Incréible todo lo que hace esta mujer, no se cansa para nada”; “Esa es nuestra Shaki, baile, energía, belleza, es un 100% como los colombianos”, entre otros.

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La petición de Shakira para este mundial

La inauguración del Mundial 2026 se celebró en el Estadio Ciudad de México y estuvo marcada por una gran variedad de actos musicales y mensajes de unión.

La colombiana envió un mensaje de fraternidad a los amantes del fútbol, y reafirmó su compromiso con la niñez, a tono con la campaña alrededor de "Dai Dai" - crédito @shakira/Instagram

El momento más esperado de la jornada fue la actuación de Shakira, quien interpretó Dai Dai, el himno oficial de esta edición, junto al nigeriano Burna Boy y un nutrido grupo de bailarines.

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Al concluir su presentación, la cantante colombiana compartió en sus redes sociales una petición íntegra dirigida al público mundialista: “Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y sobre todo que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.

La ceremonia fue solo la primera de tres actos inaugurales, ya que en las siguientes horas se celebraron eventos paralelos en Canadá y Estados Unidos.

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Captura de video cedido por Shakira que muestra a la cantante colombiana en un fragmento del nuevo video de 'Dai Dai', que será la canción oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. EFE/Shakira /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El evento contó con la presencia de figuras de distintos géneros y nacionalidades, como Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y Belinda, lo que reflejó la diversidad cultural del certamen.

La intérprete señaló durante la inauguración del Mundial 2026 que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Todas las regalías de la canción oficial del mundial se destinarán al Fondo de Educación de la FIFA, causa que la misma artista ha promovido con la construcción de colegios en diferentes zonas del país.

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