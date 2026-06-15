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Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

El equipo antioqueño quedó subcampeón de la Liga BetPlay 2026-I y no clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, unos resultados que están generando cambios en su interna, conozca cuáles son

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Gustavo Fermani no es más el director deportivo de Atlético Nacional, tenía dentro de sus funciones acercar jugadores con potencial de contratación al club - crédito Atlético Nacional
Gustavo Fermani no es más el director deportivo de Atlético Nacional, tenía dentro de sus funciones acercar jugadores con potencial de contratación al club - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional hizo oficial que Gustavo Fermani no seguirá siendo el director deportivo del club. El club lo oficializó a través de un comunicado en sus canales oficiales en el que indicó: "Gracias, Fermani. Como director deportivo, aportaste mucho más que resultados: construiste una forma de entender el fútbol y de defender lo que significa Atlético Nacional. A Gustavo, le deseamos lo mejor en los retos que vienen. Esta siempre será su casa".

El argentino llegó a Atlético Nacional en abril de 2024 para asumir el cargo de gerente o director deportivo. Su vinculación fue oficializada por el club a finales de marzo y comenzó a ejercer sus labores de manera presencial en la segunda semana de abril de dicho año. De acuerdo a lo que reveló el directivo con pasado en River Plate de Argentina, su función principal, no única, era la de acercar futbolistas con potencial de contratación al club.

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Es decir, él lideraba un grupo de ojeadores que indicaban cuáles futbolistas podría contratar Atlético Nacional, de acuerdo a unos parámetros dentro de los cuales estaba la edad, valor de mercado, salario y necesidad del equipo. De ahí en adelante, él los enrutaba con la presidencia del club antioqueño, encabezada por Sebastián Arango.

Los jugadores que llegaron a Atlético Nacional durante la estancia de Fermani en la dirección deportiva

2024

  • David Ospina
  • Edwin Cardona
  • William Tesillo
  • Jorman Campuzano
  • Kevin Viveros
  • Dairon Asprilla
  • Andrés Sarmiento
  • Juan Manuel Zapata

Enero de 2025

  • Matheus Uribe
  • Billy Arce
  • Faber Gil

Julio de 2025

  • Marlos Moreno
  • César Haydar
  • Facundo Batista
  • Juan Bauza
  • Jorman Campuzano

2026

  • Milton Casco
  • Cristian Arango
  • Eduard Bello
  • Kevin Cataño
  • Nicolás Rodríguez
  • Alfredo Morelos
  • Samuel Velásquez

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