Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

Gustavo Fermani no es más el director deportivo de Atlético Nacional, tenía dentro de sus funciones acercar jugadores con potencial de contratación al club - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional hizo oficial que Gustavo Fermani no seguirá siendo el director deportivo del club. El club lo oficializó a través de un comunicado en sus canales oficiales en el que indicó: "Gracias, Fermani. Como director deportivo, aportaste mucho más que resultados: construiste una forma de entender el fútbol y de defender lo que significa Atlético Nacional. A Gustavo, le deseamos lo mejor en los retos que vienen. Esta siempre será su casa".

El argentino llegó a Atlético Nacional en abril de 2024 para asumir el cargo de gerente o director deportivo. Su vinculación fue oficializada por el club a finales de marzo y comenzó a ejercer sus labores de manera presencial en la segunda semana de abril de dicho año. De acuerdo a lo que reveló el directivo con pasado en River Plate de Argentina, su función principal, no única, era la de acercar futbolistas con potencial de contratación al club.

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Es decir, él lideraba un grupo de ojeadores que indicaban cuáles futbolistas podría contratar Atlético Nacional, de acuerdo a unos parámetros dentro de los cuales estaba la edad, valor de mercado, salario y necesidad del equipo. De ahí en adelante, él los enrutaba con la presidencia del club antioqueño, encabezada por Sebastián Arango.

Los jugadores que llegaron a Atlético Nacional durante la estancia de Fermani en la dirección deportiva

2024

David Ospina

Edwin Cardona

William Tesillo

Jorman Campuzano

Kevin Viveros

Dairon Asprilla

Andrés Sarmiento

Juan Manuel Zapata

Enero de 2025

Matheus Uribe

Billy Arce

Faber Gil

Julio de 2025

Marlos Moreno

César Haydar

Facundo Batista

Juan Bauza

Jorman Campuzano

2026

Milton Casco

Cristian Arango

Eduard Bello

Kevin Cataño

Nicolás Rodríguez

Alfredo Morelos

Samuel Velásquez