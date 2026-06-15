Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

Atlético Nacional hizo oficial que Gustavo Fermani no seguirá siendo el director deportivo del club. El club lo oficializó a través de un comunicado en sus canales oficiales en el que indicó: "Gracias, Fermani. Como director deportivo, aportaste mucho más que resultados: construiste una forma de entender el fútbol y de defender lo que significa Atlético Nacional. A Gustavo, le deseamos lo mejor en los retos que vienen. Esta siempre será su casa".
El argentino llegó a Atlético Nacional en abril de 2024 para asumir el cargo de gerente o director deportivo. Su vinculación fue oficializada por el club a finales de marzo y comenzó a ejercer sus labores de manera presencial en la segunda semana de abril de dicho año. De acuerdo a lo que reveló el directivo con pasado en River Plate de Argentina, su función principal, no única, era la de acercar futbolistas con potencial de contratación al club.
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Es decir, él lideraba un grupo de ojeadores que indicaban cuáles futbolistas podría contratar Atlético Nacional, de acuerdo a unos parámetros dentro de los cuales estaba la edad, valor de mercado, salario y necesidad del equipo. De ahí en adelante, él los enrutaba con la presidencia del club antioqueño, encabezada por Sebastián Arango.
Los jugadores que llegaron a Atlético Nacional durante la estancia de Fermani en la dirección deportiva
2024
- David Ospina
- Edwin Cardona
- William Tesillo
- Jorman Campuzano
- Kevin Viveros
- Dairon Asprilla
- Andrés Sarmiento
- Juan Manuel Zapata
Enero de 2025
- Matheus Uribe
- Billy Arce
- Faber Gil
Julio de 2025
- Marlos Moreno
- César Haydar
- Facundo Batista
- Juan Bauza
- Jorman Campuzano
2026
- Milton Casco
- Cristian Arango
- Eduard Bello
- Kevin Cataño
- Nicolás Rodríguez
- Alfredo Morelos
- Samuel Velásquez
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