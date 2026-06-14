Colombia

Alex Campos respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Este país necesita un milagro”

El cantante cristiano viajó desde Houston a Barranquilla para apoyar al aspirante a la Presidencia de Colombia y presentar la contienda presidencial como una guerra del plano religioso, por lo que terminó orando por el abogado y el país

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El cantante respaldó la campaña y aseguró que hay una "guerra espiritual" en el país que se disputará en las urnas el 21 de junio - crédito Abelardo de la Espriella / Instagram

El cantante cristiano Alex Campos visitó la casa del abogado y candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella para brindar respaldo a su aspiración presidencial. El artista dijo que llevaba 4 años orando para que Dios levantara a un hombre que pueda escuchar su voz cada mañana y aseguró lo siguiente: “Conocí a Abelardo unos años atrás y ahora que veo lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo eligió”.

La intervención del músico incluyó una petición concreta sobre el rumbo del país y una validación directa de la candidatura: “Este país necesita un milagro”.

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Campos explicó que viajó desde Houston a Barranquilla para transmitirle al aspirante un pasaje bíblico sobre la sabiduría y el temor de Dios. De la Espriella, por su parte, llevó esas palabras al terreno electoral: “La fe ha sido el motor más importante de esta candidatura y, sin duda, será la voluntad de Dios la que me llevará a ser presidente de la República”.

En la conversación, el abogado presentó su proyecto político como una misión guiada por principios religiosos, con referencias constantes a la familia, la lucha contra el crimen, la pobreza y la necesidad de un “milagro” nacional.

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La candidatura fue presentada como una “guerra espiritual”

De la Espriella aseguró: “Esta es una guerra espiritual también. Es más espiritual que política”.

Asimismo, agregó que, junto con su esposa, su familia y su equipo de campaña, han puesto “a Dios primero en esta batalla espiritual”. A su vez, Campos insistió en que la contienda trasciende el plano institucional.

El cantante cristiano planteó que el liderazgo no depende de la perfección personal, sino de oír la voz de Dios - crédito Abelardo de la Espriella / Instagram
El cantante cristiano planteó que el liderazgo no depende de la perfección personal, sino de oír la voz de Dios - crédito Abelardo de la Espriella / Instagram

Una de las ideas del cantante fue la defensa de un liderazgo no basado en la perfección personal. Más adelante, cuando De la Espriella dijo que no era “el candidato perfecto”, Campos respondió con la frase: “Pero es el dispuesto”.

Ante las declaraciones del cantante, De la Espriella respondió: “Estoy seguro que esa asignación viene porque soy el que necesita Colombia para este tiempo”.

La “patria milagro”

El candidato también defendió su consigna de campaña como algo más que un lema: “Lo de patria milagro no es un eslogan o una frase vacía”.

En esa explicación, De la Espriella planteó que: “Parte del objetivo de la ‘patria milagro’ es llegar a ese lugar de grandeza que se merece Colombia para liberar al pueblo y para que todo el pueblo pueda cumplir y materializar sus sueños”.

Como respuesta, Campos indicó: “Sabes los milagros existen. Yo soy un milagro de Dios”.

Alex Campos habló de cuando fue la última vez que sintió a Dios en su vida - crédito @camposalex/IG
Alex Campos habló de cómo Dios obró en su vida al recuperarlo de un tumor en la garganta - crédito @camposalex/IG

De la Espriella habló de su plan de gobierno con énfasis en familia, seguridad y servicios básicos

Aunque la conversación estuvo dominada por referencias religiosas, el precandidato se refirió algunos puntos de su plan. Dijo que un presidente tiene la obligación “constitucional y moral” de gobernar para todos, aunque sin renunciar a “principios y valores”.

Entre esos principios ubicó “la familia como núcleo fundamental de la sociedad”, la lucha contra el crimen, el apoyo a la gente que trabaja y la decisión del Gobierno de ayudar “a los más pobres, a los más vulnerables”.

También aseguró que trabajará por el rescate de la juventud “de las garras de la criminalidad”, la falta de oportunidades, el acceso al agua potable, el alcantarillado y el abandono de los pueblos.

La campaña de De la Espriella se definió espiritual, pese a que antes decía que era ateo - crédito Andres Lozano/Europa Press
La campaña de De la Espriella se definió espiritual, pese a que antes decía que era ateo - crédito Andres Lozano/Europa Press

En otro tramo del diálogo, De la Espriella invitó a Campos a pensar en un regreso al país para ayudar a “construir la patria milagro, porque necesitamos grandes colombianos como tú, que son un orgullo para todos nosotros, ayudándonos a reconstruir el país, porque el país va a quedar muy, muy golpeado”.

Al final, el cantante hizo una oración para el candidato y su familia: “Señor, dales el carácter que solamente proviene de ti, Jesús. Espíritu Santo, llénalos de poder y fuego para poder enfrentar esta guerra espiritual de la forma en que tú la enfrentarías, Dios. Gracias, Dios, porque tú estás formando en sus corazones, corazones nobles, especiales, pero corazones de guerreros que luchan por la verdad, y esa verdad eres tú, Jesús”.

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