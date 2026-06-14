Selección Colombia: Jaminton Campaz y Willer Ditta expusieron el plan de la Tricolor para superar a Uzbekistán

"Mi Sele" es una nueva de las canciones que acompañarán a la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 - crédito luifercuello/Instagram

La Selección Colombia ya tiene la mirada puesta en su estreno en la Copa del Mundo 2026. A pocos días del esperado debut frente a Uzbekistán, dos de los futbolistas convocados por Néstor Lorenzo, Willer Ditta y Jaminton Campaz, hablaron sobre la preparación del equipo, las claves para enfrentar a un rival que promete ser exigente y la mentalidad con la que el grupo afronta el inicio del torneo. “Nos estamos preparando desde el día que inició la concentración, haciendo énfasis en el partido ante Uzbekistán. Hemos aprovechado los partidos amistosos, por ejemplo ante Jordania, donde el sistema fue similar, con un bloque muy organizado”, explicó el defensor colombiano en atención a medios de comunicación.

Para el jugador, uno de los principales retos será encontrar espacios ante un equipo que podría plantear un bloque defensivo compacto.

Willer Ditta fue una de las grandes novedades en la convocatoria de la Selección Colombia para el Copa del Mundo 2026, no tuvo descanso y, una vez terminada la temporada con Cruz Azul, se unió a la concentración de Colombia - crédito @willerditta4/Instagram

Colombia sabe que el partido va a ser cerrado, por eso la estrategia de basa en la movilidad y paciencia

Por eso, Colombia tendrá que combinar paciencia, circulación rápida del balón y mucha movilidad para generar opciones de gol. “Creo que va a ser un partido para tener mucha paciencia, mucha movilidad. Hay que tener vigilancia para recuperar el balón en zonas altas del campo”, aseguró Ditta.

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El defensor también destacó la importancia de las jugadas de balón detenido, un recurso en el que Colombia cuenta con futbolistas especialistas y jugadores capaces de marcar diferencia en partidos cerrados. “Es una zona fuerte de nosotros. Sabemos que tenemos jugadores muy determinantes, con buenos cobradores, sobre todo en la pelota quieta en ataque”, afirmó.

Fotografía de la celebración del primer gol de la Selección Colombia a Jordania en el partido más reciente, lo hizo Jhon Arias a pase de James Rodríguez - crédito AFP

Además, Ditta dejó claro que dentro del grupo existe una competencia interna sana y que todos los futbolistas convocados tienen la confianza del entrenador para ser protagonistas durante el Mundial. “El profesor ya ha manifestado que los 26 que convocó para el Mundial pueden ser inicialistas. Vamos a estar todos enfocados y tenemos el único objetivo de sacar partido a partido”, comentó.

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La ilusión dentro del plantel colombiano está acompañada por experiencia y tranquilidad. Para el defensor, la selección cuenta con jugadores de jerarquía que entienden la importancia de afrontar un torneo de esta magnitud. “Tenemos jugadores de mucha jerarquía y experiencia, con mucha ilusión y hambre de alcanzar la gloria”, expresó.

Jaminton Campaz fue convocado por primera vez en la Selección Colombia durante el proceso de Néstor Lorenzo en el año 2023 - crédito @bicho08_/Instagram

Jaminton Campaz y la importancia de la amplitud por banda para destrabar los bloques cerrados

Por su parte, Jaminton Campaz también habló de la emoción de hacer parte de una Copa del Mundo y aseguró que el grupo tiene claro que los pequeños detalles serán determinantes en un escenario donde cada partido puede cambiar la historia. “La verdad, primero que todo agradecido con estar acá, contento. Se definirá por pequeños detalles el próximo partido. Creo que el trabajo reducido es lo que más hemos trabajado en los entrenamientos”, señaló el atacante, en la misma atención a medios.

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Campaz resaltó la importancia de compartir equipo con futbolistas de alto nivel y aseguró que la exigencia durante la preparación ha sido máxima, entendiendo que un Mundial es una competencia diferente. “Es algo lindo estar con jugadores de alto nivel. Se ha hablado muchísimo de la intensidad alta. Sabemos que el Mundial es otra cosa, algo corto que tienes que aprovechar”, afirmó.

El jugador también explicó que durante la semana previa al debut el equipo ha buscado encontrar herramientas para resolver partidos complicados, especialmente cuando los rivales plantean encuentros cerrados. “Entrenar toda la semana, tener argumentos para sacar un partido adelante cuando está cerrado”, dijo Campaz.

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Sobre la manera en la que Colombia debe afrontar el torneo, Campaz coincidió con la idea de mantener la calma y confiar en el trabajo realizado. “Creo que es algo que debemos tomar con tranquilidad, con la mayor tranquilidad. Como se juega, se entrena. Yo creo que todos los partidos necesitan definición”, explicó.

El atacante también resaltó que Colombia ha trabajado mucho las llegadas por las bandas, una de las vías ofensivas que podría ser importante ante una defensa organizada como la de Uzbekistán. “Se está jugando mucho por banda”, afirmó.

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Finalmente, Campaz habló de la emoción de representar a todo un país en el escenario más importante del fútbol mundial. “Es algo hermoso, llegas a tu tope, disfrutarlo, vivirlo. Es la representación de 55 millones de personas”, concluyó.