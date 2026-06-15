Colombia

Presunto abuso sexual sobre un menor en Bogotá desató la furia de varias figuras políticas: “Cero impunidad frente a estos monstruos”

El hecho que ocurrió en un edificio del norte de la ciudad, en la localidad de Usaquén, desató una fuerte ola de rechazo, tras la intervención de las autoridades que acudieron al lugar luego de una alerta de la comunidad

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Las autoridades atendieron el llamado de residentes que dijeron haber visto a un adulto agredir a un menor desde la calle y balcones, en un apartamento del edificio Niido, al norte de Bogotá - crédito @ColombiaOscura / X

Un caso de presunto abuso sexual contra un menor de edad en el norte de la capital desató una ola de rechazo político y ciudadano. El hecho, ocurrido en un edificio de la localidad de Usaquén, reactivó el debate sobre la protección de la niñez, la reacción institucional y la responsabilidad social frente a este tipo de denuncias.

La indignación se expandió tras conocerse que la comunidad alertó a las autoridades luego de observar a un hombre en un balcón con un niño de aproximadamente seis años. Testigos registraron la escena y dieron aviso inmediato a las líneas de emergencia, lo que permitió la intervención policial en el inmueble ubicado en la calle 106 con carrera 19A.

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El operativo confirmó la presencia de más menores dentro del apartamento; todos ellos fueron encontrados en el lugar y trasladados a un centro asistencial para valoración médica y acompañamiento especializado. El menor señalado como víctima principal recibió atención prioritaria bajo protección institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Un niño yace acurrucado sobre un pavimento gris con ropa oscura y jeans, cubriendo su rostro con los brazos, junto a un dibujo de tiza y un par de zapatos marrones.
El hecho, que involucra a varios menores encontrados dentro del inmueble, encendió las alarmas institucionales y abrió una investigación que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá indicó que el caso se activó tras el aviso ciudadano. Un uniformado explicó que, al llegar al sitio, se recibió la denuncia sobre un posible “acto sexual abusivo con menor de 14 años”, lo que llevó al ingreso coordinado con unidades de infancia y adolescencia.

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El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó el despliegue de cuadrantes policiales, unidades de la Sijín y equipos de protección de menores. La intervención buscó asegurar el inmueble, proteger a los menores y evitar cualquier alteración del lugar mientras avanzaban las verificaciones.

El presunto responsable, un ciudadano extranjero, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades revisan su situación migratoria, antecedentes y los elementos probatorios para avanzar en la judicialización por los delitos que correspondan.

El despacho aseguró que la coordinación con la Policía de Infancia, la Sijín y la Metropolitana permitió una intervención oportuna, y señaló que los niños permanecen en observación médica y psicológica - crédito @SeguridadBOG / X

Así reaccionaron las figuras políticas al caso

Ante la gravedad del hecho y la fuerte indignación que provocó en Bogotá, diferentes figuras políticas se pronunciaron en sus redes sociales. Los mensajes se sumaron al rechazo generalizado del caso y coincidieron en exigir justicia, con llamados a que el responsable reciba todo el peso de la ley.

Uno de los primeros en reaccionar fue el exministro de Relaciones Exteriores y exprecandidato presidencial Luis Gilberto Murillo, que utilizó su cuenta en la red social X para rechazar el caso y denunciar lo ocurrido.

“Ni un solo beneficio para los abusadores. Justicia YA. Es necesario que investiguen todo lo que está detrás de este caso, las personas que estaban también”, posteó.

El exministro Luis Gilberto Murillo rechazó el hecho y pidió justicia sin beneficios para el responsable - crédito @LuisGMurillo/X
El exministro Luis Gilberto Murillo rechazó el hecho y pidió justicia sin beneficios para el responsable - crédito @LuisGMurillo/X

Desde la administración distrital, la directora del Instituto Distrital de Turismo, Ángela Garzón, rechazó el hecho y resaltó la respuesta de las autoridades.

“Sin palabras ante este aberrante hecho”, señaló, al tiempo que pidió sanciones ejemplares y apoyo ciudadano para enfrentar la explotación infantil.

Ángela Garzón escribió: “La lucha contra el abuso y la explotación de menores nos convoca a todos: autoridades, plataformas de alquiler y ciudadanos. Destaco la rápida y oportuna reacción de las autoridades para capturar al implicado y esperamos todo el peso de la ley. Cero impunidad frente a estos monstruos. La niñez se respeta”.

Ángela Garzón expresó respaldo a la acción institucional y pidió sanciones ejemplares - crédito @angelagarzonc/X
Ángela Garzón expresó respaldo a la acción institucional y pidió sanciones ejemplares - crédito @angelagarzonc/X

Por su parte, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, reaccionó al video que resultó clave para la denuncia, en el que se observa el presunto hecho y la reacción de las personas presentes, que exigían que la situación se detuviera de inmediato.

“¡Que le caiga todo el peso de la ley!”, escribió Pizarro en alusión al proceso judicial que deberá enfrentar el señalado.

La senadora María José Pizarro exigió que el caso avance con todo el peso de la ley - crédito @PizarroMariaJo/X
La senadora María José Pizarro exigió que el caso avance con todo el peso de la ley - crédito @PizarroMariaJo/X

Además, el concejal de Bogotá Humberto “Papo” Amín también expresó su rechazo y en su pronunciamiento señaló que el hecho resulta “aberrante”, por lo que pidió que no exista impunidad frente a lo ocurrido en el norte de la ciudad.

¡ABERRANTE! Ver esto es impresionante. Un caso de abuso infantil ocurrió hace pocas horas en un balcón sobre la calle 106A con carrera 19A, en el norte de Bogotá. No puede quedar esto impune (sic)”, escribió en X.

El concejal Humberto “Papo” Amín calificó el hecho como aberrante y pidió que no haya impunidad - crédito @papoaminCD/X
El concejal Humberto “Papo” Amín calificó el hecho como aberrante y pidió que no haya impunidad - crédito @papoaminCD/X

Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la del exviceministro de Veteranos y del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED) en el cierre del gobierno de Iván Duque, Gustavo Niño, que se manifestó a través de sus redes sociales frente al caso y mostró su rechazo.

“La indignación no puede ser menor ante un hecho tan repugnante. El abuso sexual de un niño en Usaquén merece el rechazo absoluto de toda la sociedad y el máximo castigo que permita la ley. No puede haber contemplaciones, beneficios ni excusas para quien destruye la infancia de un menor”, escribió en X.

Y concluyó con la siguiente frase: “LOS NIÑOS NO SE TOCAN! (sic)”.

El exviceministro Gustavo Niño pidió el máximo castigo posible y rechazó cualquier contemplación - crédito @GustavoNinoF/X
El exviceministro Gustavo Niño pidió el máximo castigo posible y rechazó cualquier contemplación - crédito @GustavoNinoF/X

Desde la administración distrital, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la atención inmediata del hecho y el despliegue de equipos institucionales y, sobre todo, señaló que no se iban a permitir este tipo de hechos ni en la ciudad ni en el país.

Sobre la persona señalada, el alcalde explicó que quedó bajo vigilancia policial mientras avanza el proceso de investigación: “La Policía sigue investigando los hechos. Serán la Fiscalía y las autoridades competentes quienes determinen qué fue lo que ocurrió y las posibles responsabilidades del caso”.

En su declaración, Galán insistió en la necesidad de una respuesta institucional firme frente a este tipo de hechos: “Pero, hasta tanto, quiero ser claro y enfático: en Bogotá no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la atención inmediata del caso y respaldo institucional a la investigación - crédito @CarlosFGalan/X
El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la atención inmediata del caso y respaldo institucional a la investigación - crédito @CarlosFGalan/X

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