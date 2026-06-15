Deportes

Uruguay vs. Arabia Saudita: guía para ver el partido de la Copa del Mundo 2026 en Colombia

El equipo uruguayo será el cuarto sudamericano en tener acción en el presente Mundial, después de la derrota de Paraguay, el empate de Brasil y lo hecho por Ecuador ante Costa de Marfil

Guardar
Google icon
La hinchada uruguaya armó un banderazo en Miami. Cientos de fanáticos celestes coparon las calles de la ciudad de Florida el fin de semana previo al debut frente a Arabia Saudita - crédito Reuters/Amanda Perobelli
La hinchada uruguaya armó un banderazo en Miami. Cientos de fanáticos celestes coparon las calles de la ciudad de Florida el fin de semana previo al debut frente a Arabia Saudita - crédito Reuters/Amanda Perobelli

La Selección de Uruguay inicia su camino en la Copa del Mundo 2026 con una misión clara: volver a ser protagonista en el torneo más importante del fútbol mundial. La Celeste, una de las selecciones con mayor tradición en la historia de los Mundiales, debutará frente a Arabia Saudita en un partido que puede marcar el rumbo de su participación en la competencia.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llega al certamen con una mezcla de experiencia y juventud, con futbolistas que ya son figuras en grandes clubes de Europa y una nueva generación que busca escribir su propia historia con la camiseta uruguaya.

PUBLICIDAD

¿A qué hora juega Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026?

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay se disputará el lunes 15 de junio de 2026 a las 5:00 p.m. por la primera jornada del Grupo H de la Copa del Mundo. El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios elegidos para recibir partidos del Mundial en Estados Unidos. Uruguay sabe que comenzar ganando puede ser determinante en una zona donde también aparecen dos rivales importantes: España y Cabo Verde.

El Grupo H quedó conformado por:

  • Uruguay
  • España
  • Arabia Saudita
  • Cabo Verde

La selección uruguaya tendrá un calendario exigente, ya que después del debut enfrentará a Cabo Verde y cerrará la fase de grupos ante España, uno de los equipos llamados a pelear por el título mundial. Por eso, sumar tres puntos contra Arabia Saudita aparece como uno de los objetivos principales del equipo de Marcelo Bielsa.

PUBLICIDAD

Los jugadores de Arabia Saudita posan para una foto de grupo del equipo antes de un amistoso con Egipto - crédito Reuters/Stringer
Los jugadores de Arabia Saudita posan para una foto de grupo del equipo antes de un amistoso con Egipto - crédito Reuters/Stringer

¿Cómo ver Arabia Saudita vs. Uruguay en Colombia?

Para verlo en Colombia, las opciones serán:

  • Disney+, Dsports, Win Sports y Paramount+

También se podrá seguir la información del partido por las plataformas digitales oficiales de los canales que tengan la transmisión habilitada.

El enfrentamiento entre ambas selecciones no tiene una larga historia, pero cuenta con algunos antecedentes importantes. El duelo más recordado fue un amistoso disputado en 2018, cuando Uruguay venció 1-0 a Arabia Saudita con gol de Edinson Cavani. En aquel momento, ambos equipos se preparaban para disputar el Mundial de Rusia. Ahora el escenario será diferente: será un partido oficial de Copa del Mundo, con tres puntos en juego y una presión mucho mayor. Marcelo Bielsa apostó por una convocatoria con futbolistas de experiencia internacional y jóvenes que vienen destacándose.

Este es el balón para la Copa del Mundo 2026, su nombre es Trionda y es diseñado por la marca Adidas - crédito Reuters/Issei Kato
Este es el balón para la Copa del Mundo 2026, su nombre es Trionda y es diseñado por la marca Adidas - crédito Reuters/Issei Kato

Arabia Saudita, un rival que llega con confianza

La selección saudí llega al Mundial con el recuerdo reciente de haber protagonizado una de las mayores sorpresas de la historia del torneo. En Qatar 2022 derrotó a Argentina, que posteriormente terminó siendo campeona del mundo.

Ese resultado cambió la percepción sobre el fútbol saudí y demostró que puede competir cuando enfrenta a rivales de mayor tradición. Su estilo suele estar basado en la organización defensiva, la velocidad en ataque y aprovechar los espacios que dejan sus rivales. Uruguay deberá tener cuidado con un equipo que seguramente buscará mantener el partido cerrado y aprovechar cualquier oportunidad.

Un hombre de mediana edad, calvo, con gafas y una camiseta azul marino con la inscripción "URUGUAY", mira hacia abajo sobre un fondo azul con figuras blancas.
Marcelo Bielsa es el director técnico encargado de guiar a Uruguay. El entrenador argentino busca su propia revancha personal en este torneo, tras dirigir antes a selecciones como Argentina y Chile - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reto de Bielsa y una nueva generación uruguaya

La llegada de Marcelo Bielsa generó expectativa en Uruguay por la idea de juego que intenta implementar: presión constante, intensidad y un equipo protagonista con la pelota.

El entrenador argentino tendrá el desafío de combinar la identidad histórica de la Celeste, caracterizada por la garra y la competitividad, con una propuesta más ofensiva.

El debut frente a Arabia Saudita será la primera gran prueba para saber si Uruguay está preparado para competir en una Copa del Mundo donde cada partido puede definir el futuro de una selección.

La Celeste buscará comenzar con una victoria y demostrar que, una vez más, está lista para pelear entre los mejores del planeta.

Temas Relacionados

UruguayArabia SauditaCopa del MundoMundialColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

El equipo antioqueño quedó subcampeón de la Liga BetPlay 2026-I y no clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, unos resultados que están generando cambios en su interna, conozca cuáles son

Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

Camilo Vargas estuvo cerca de decir adiós al fútbol, pero su historia cambió: sería titular en la Copa del Mundo 2026

La primera convocatoria de Camilo Vargas en la Selección Colombia fue el 3 de mayo de 2014, conozca la historia que lo llevó del retiro a ser titular con la “Tricolor”, contada por Agustín Julio

Camilo Vargas estuvo cerca de decir adiós al fútbol, pero su historia cambió: sería titular en la Copa del Mundo 2026

Selección Colombia: Jaminton Campaz y Willer Ditta expusieron el plan de la Tricolor para superar a Uzbekistán

Los jugadores manifestaron que hay muchas similitudes entre Jordania, último partido amistoso previo a la Copa del Mundo, y Uzbekistán, el primer rival del Mundial

Selección Colombia: Jaminton Campaz y Willer Ditta expusieron el plan de la Tricolor para superar a Uzbekistán

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueve Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe y otros equipos

El equipo Azucarero estaría detrás de un central, un lateral izquierdo, un mediocampista y un delantero, el de la ciudad de Bogotá tendrá interés en un delantero colombiano en el exterior y continua la novela de Quintero con el Tiburón

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueve Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe y otros equipos

Julián Quiñones, futbolista colombo-mexicano, estuvo cerca de jugar en el América de Cali: esta es la historia

César Paz, uno de los primeros entrenadores que tuvo el extremo de la Selección México, le contó a Infobae por qué no se terminó dando esa transferencia

Julián Quiñones, futbolista colombo-mexicano, estuvo cerca de jugar en el América de Cali: esta es la historia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Alex Campos respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Este país necesita un milagro”

Alex Campos respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Este país necesita un milagro”

Esposa de Luis Díaz conmovió con su mensaje del Día del Padre: “Gracias por ser el héroe de tus hijos”

Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

Shakira presentó su primer 'show' en Los Ángeles y sorprendió con interpretación de 'Dai Dai' y 'Zoo'

La actriz Flor Vargas falleció a sus 98 años, es recordada por producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’

Deportes

Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

Camilo Vargas estuvo cerca de decir adiós al fútbol, pero su historia cambió: sería titular en la Copa del Mundo 2026

Selección Colombia: Jaminton Campaz y Willer Ditta expusieron el plan de la Tricolor para superar a Uzbekistán

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueve Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe y otros equipos

“Junior Tu Papá”: la historia de la frase que convirtió al Tiburón en protagonista del Día del Padre