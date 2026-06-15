Uruguay vs. Arabia Saudita: guía para ver el partido de la Copa del Mundo 2026 en Colombia

La hinchada uruguaya armó un banderazo en Miami. Cientos de fanáticos celestes coparon las calles de la ciudad de Florida el fin de semana previo al debut frente a Arabia Saudita - crédito Reuters/Amanda Perobelli

La Selección de Uruguay inicia su camino en la Copa del Mundo 2026 con una misión clara: volver a ser protagonista en el torneo más importante del fútbol mundial. La Celeste, una de las selecciones con mayor tradición en la historia de los Mundiales, debutará frente a Arabia Saudita en un partido que puede marcar el rumbo de su participación en la competencia.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa llega al certamen con una mezcla de experiencia y juventud, con futbolistas que ya son figuras en grandes clubes de Europa y una nueva generación que busca escribir su propia historia con la camiseta uruguaya.

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¿A qué hora juega Uruguay contra Arabia Saudita en el Mundial 2026?

El partido entre Arabia Saudita y Uruguay se disputará el lunes 15 de junio de 2026 a las 5:00 p.m. por la primera jornada del Grupo H de la Copa del Mundo. El encuentro se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios elegidos para recibir partidos del Mundial en Estados Unidos. Uruguay sabe que comenzar ganando puede ser determinante en una zona donde también aparecen dos rivales importantes: España y Cabo Verde.

El Grupo H quedó conformado por:

Uruguay

España

Arabia Saudita

Cabo Verde

La selección uruguaya tendrá un calendario exigente, ya que después del debut enfrentará a Cabo Verde y cerrará la fase de grupos ante España, uno de los equipos llamados a pelear por el título mundial. Por eso, sumar tres puntos contra Arabia Saudita aparece como uno de los objetivos principales del equipo de Marcelo Bielsa.

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Los jugadores de Arabia Saudita posan para una foto de grupo del equipo antes de un amistoso con Egipto - crédito Reuters/Stringer

¿Cómo ver Arabia Saudita vs. Uruguay en Colombia?

Para verlo en Colombia, las opciones serán:

Disney+, Dsports, Win Sports y Paramount+

También se podrá seguir la información del partido por las plataformas digitales oficiales de los canales que tengan la transmisión habilitada.

El enfrentamiento entre ambas selecciones no tiene una larga historia, pero cuenta con algunos antecedentes importantes. El duelo más recordado fue un amistoso disputado en 2018, cuando Uruguay venció 1-0 a Arabia Saudita con gol de Edinson Cavani. En aquel momento, ambos equipos se preparaban para disputar el Mundial de Rusia. Ahora el escenario será diferente: será un partido oficial de Copa del Mundo, con tres puntos en juego y una presión mucho mayor. Marcelo Bielsa apostó por una convocatoria con futbolistas de experiencia internacional y jóvenes que vienen destacándose.

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Este es el balón para la Copa del Mundo 2026, su nombre es Trionda y es diseñado por la marca Adidas - crédito Reuters/Issei Kato

Arabia Saudita, un rival que llega con confianza

La selección saudí llega al Mundial con el recuerdo reciente de haber protagonizado una de las mayores sorpresas de la historia del torneo. En Qatar 2022 derrotó a Argentina, que posteriormente terminó siendo campeona del mundo.

Ese resultado cambió la percepción sobre el fútbol saudí y demostró que puede competir cuando enfrenta a rivales de mayor tradición. Su estilo suele estar basado en la organización defensiva, la velocidad en ataque y aprovechar los espacios que dejan sus rivales. Uruguay deberá tener cuidado con un equipo que seguramente buscará mantener el partido cerrado y aprovechar cualquier oportunidad.

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Marcelo Bielsa es el director técnico encargado de guiar a Uruguay. El entrenador argentino busca su propia revancha personal en este torneo, tras dirigir antes a selecciones como Argentina y Chile - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El reto de Bielsa y una nueva generación uruguaya

La llegada de Marcelo Bielsa generó expectativa en Uruguay por la idea de juego que intenta implementar: presión constante, intensidad y un equipo protagonista con la pelota.

El entrenador argentino tendrá el desafío de combinar la identidad histórica de la Celeste, caracterizada por la garra y la competitividad, con una propuesta más ofensiva.

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El debut frente a Arabia Saudita será la primera gran prueba para saber si Uruguay está preparado para competir en una Copa del Mundo donde cada partido puede definir el futuro de una selección.

La Celeste buscará comenzar con una victoria y demostrar que, una vez más, está lista para pelear entre los mejores del planeta.