Capturan en Manizales a alias 24, presunto cabecilla del Clan del Golfo con amplia trayectoria criminal

La Policía Nacional capturó a José Gilberto Sánchez Giraldo, alias 24, señalado como cabecilla del Clan del Golfo en San Luis y Puerto Triunfo, Antioquia - crédito Colprensa

La Policía Nacional logró la captura de José Gilberto Sánchez Giraldo, alias 24, señalado como uno de los principales cabecillas de zona del Clan del Golfo con influencia en los municipios de San Luis y Puerto Triunfo, en el departamento de Antioquia.

El procedimiento se realizó en las instalaciones de la Terminal de Transportes de Manizales, en el departamento de Caldas, cuando el detenido se disponía a abordar un vehículo intermunicipal hacia Bucaramanga. Según informó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la captura se produjo en acciones coordinadas entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, como parte de una ofensiva sostenida contra el crimen organizado en el país.

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Las autoridades atribuyen a alias 24 una trayectoria criminal que supera los 20 años, involucrando actividades como control territorial, protección de laboratorios de procesamiento de cocaína y la articulación de alianzas criminales.

Perfil criminal y antecedentes de alias 24

La captura de alias 24 se realizó en la Terminal de Transportes de Manizales cuando iba a abordar un vehículo intermunicipal hacia Bucaramanga - crédito Policía Nacional

De acuerdo con información suministrada por el teniente coronel César Alberto Aristizábal Riascos, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Manizales, José Gilberto Sánchez Giraldo habría liderado cerca de 100 integrantes de la estructura conocida como Pacificadores de Samaná, adscrita al Clan del Golfo. Esta facción del grupo armado ilegal ejerce influencia en el Magdalena Medio y el oriente antioqueño.

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La Fiscalía General de la Nación detalló que Sánchez Giraldo cuenta con un extenso prontuario. Tras haberse desmovilizado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), reingresó a la vida delictiva en 2010, integrándose inicialmente al denominado Clan Oriente.

Posteriormente, asumió roles estratégicos dentro de la estructura de seguridad de otros cabecillas, incluyendo a alias Roque y alias Terror, responsables de rutas de narcotráfico y laboratorios de estupefacientes.

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Según el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín, bajo el mando de alias 24 se encontraba la responsabilidad de custodiar los laboratorios de cocaína y garantizar el resguardo de los máximos jefes del sector, como alias Hugo, líder de la estructura Oliverio Isaza Gómez.

La operación y las acusaciones judiciales

La Policía señaló que alias 24 habría liderado cerca de 100 integrantes de Pacificadores de Samaná, una estructura del Clan del Golfo con influencia en el Magdalena Medio y el oriente antioqueño - crédito Policía Nacional

El operativo permitió que alias 24 fuera presentado ante un juez de control de garantías, que legalizó su captura. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de concierto para delinquir agravado, relacionado con su presunta participación y liderazgo dentro del Clan del Golfo.

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De acuerdo con las investigaciones, este individuo tendría un papel clave en la expansión de este grupo ilegal, promoviendo alianzas criminales con estructuras dedicadas al microtráfico y la extorsión en municipios del Eje Cafetero.

La Policía Nacional indicó que la detención forma parte de una estrategia para debilitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales en la región.

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Ofensiva contra el Clan del Golfo en Antioquia

La captura de alias 24 se suma a otros golpes recientes propinados por las autoridades contra las estructuras del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia.

Las autoridades también destruyeron en Amalfi y Puerto Nare tres laboratorios de pasta base de coca del Clan del Golfo, con una afectación económica estimada en 600 millones de pesos - crédito Ejército Nacional

Con base en información de la Policía Nacional, en días recientes se desarrollaron operaciones militares en zonas rurales de Amalfi y Puerto Nare, donde efectivos de la Décima Cuarta Brigada localizaron y destruyeron tres laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca.

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Durante estas intervenciones, los uniformados hallaron aproximadamente 275 galones de coca en proceso, más de 860 galones de combustible, y diversos insumos químicos, además de cuatro arrobas de hoja de coca picada.

Los laboratorios destruidos, según inteligencia militar, estaban al servicio de las subestructuras Jorge Iván Arboleda Garcés y Pacificadores de Samaná, ambas vinculadas al Clan del Golfo.

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Según proyecciones de la Fiscalía General de la Nación, la capacidad de producción de estos complejos cocaleros alcanzaba los 200 kilogramos mensuales, lo que representa una afectación económica estimada en $600 millones para las finanzas de la organización criminal.