“A muchos candidatos verdes de la Coalición de la Esperanza les falta pelo pa’ moña”: una entrevista sin tapujos a Katherine Miranda

La representante 'verde', Katherine Miranda, destapa sus cartas para las elecciones legislativas y presidenciales de Colombia en 2022 / Archivo

La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, ha ganado reconocimiento desde que llegó por primera vez al Congreso en el 2018 por su acérrima defensa a la vida y sus tajantes posiciones sobre temas coyunturales.

Esta vez, en diálogo con Infobae, la congresista, quien se autodenomina “mockusiana” (ideología que reivindica al exalcalde de Bogotá Antanas Mockus), reveló que se lanzará de nuevo al Congreso. Hacia el panorama de 2022, Miranda se mostró afín al líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, le envió ‘pullas’ a Sergio Fajardo por irse a ver ballenas, habló de sus posibles ‘alfiles’ para la Presidencia y respondió a quienes la cuestionan por lanzar dardos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, una de las ‘caras visibles’ del partido del girasol en el que Miranda ha construido su carrera política.

¿Qué lectura hace del actuar del presidente Iván Duque y su gabinete durante el paro nacional?

Yo sinceramente pensé que el presidente Duque con el paro se iba a dar una sacudida e iba a decir ‘oiga, lo que está pasando en Colombia es absolutamente grave’. Pero por el contrario, veo a un presidente Duque aún más desconectado de la ciudadanía, negando la situación en términos sociales y en términos económicos.

“El argumento de los uribistas es ingenuo o estúpido”

Los uribistas en el Congreso insisten en que no tienen idea por qué se está protestando en las calles. El argumento de ellos a veces es como no sé si ingenuo o estúpido, pero dicen, ¿si ya retiró la reforma tributaria por qué siguen protestando? Es una relación miope, disfuncional con lo que está pasando en el país. Creen que Petro los manda o que la oposición es quien dice ‘bloqueen esto’. Es un Gobierno que yo creo que hasta él mismo cree que no violan los derechos humanos pese a las imágenes, pese a lo que estamos viendo todos los días en las redes sociales, sobre todo porque los medios de comunicación han sido bastante benévolos frente a las violaciones de derechos humanos, lamentablemente hay que decirlo. Un Gobierno que no tuvo la valentía ni el coraje de ir a Siloé, al portal de la resistencia a escuchar a los jóvenes, creen que son vándalos y mandados por la oposición.

Está a punto de hundirse el proyecto del uribismo que reduce el periodo vacacional de los congresistas. ¿Cómo lo ve?

Bueno, yo creo que el Congreso ha mostrado lo más bajo de sí mismo en estas últimas semanas porque pareciera que el tal paro no existiera. Es lamentable la desconexión que tiene el Congreso de la República con la realidad del país y con lo que está la gente pidiendo en las calles, hay un descontento enorme, no solamente frente al Gobierno nacional, sino frente a lo que representa el Congreso de la República. Nosotros somos una de las instituciones tal vez más desprestigiadas, tal vez podría decirlo que por encima del presidente, del mismo presidente Duque. La gente no le cree al Congreso de la República y el Congreso es sinónimo de corrupción y de holgazanería.

“Me siento avergonzada de ser congresista de Colombia”

Ver que se caiga un proyecto de ley, que es del propio uribismo, porque el autor de este acto legislativo es Gabriel Santos, deja mucho ver lo que realmente al Congreso le importa al país. Yo lamento profundamente que se haya caído el proyecto de ley, un acto legislativo que yo apoyé desde el inicio. No va a arreglar los problemas del país. Eso no representa mayor cosa en términos económicos para el país. Sin embargo, es un símbolo importante y hubiese ayudado muchísimo a recuperar la confianza del ciudadano del común en el Congreso. Hoy me siento un poco avergonzada de ser congresista de Colombia.

¿Por qué dice que siente pena de ser congresista? Vimos uno de sus trinos donde también lo reiteró.

Yo te digo la verdad, yo llegué al Congreso de la República con una expectativa muy grande. Llegué hace tres años primípara y yo llegué creyendo que con un buen argumento, pues las partes podían ceder y que en esa discusión de argumento va, argumento viene, pues llegábamos a condiciones y a posturas como institución donde iban a mejorar las condiciones y dignificar el Congreso. Pero me pegué una estrellada terrible cuando acá priman los intereses personales, cuando acá prima es la lagartería, priman las relaciones que tú tengas con el Gobierno nacional, por encima de lo que tú representas o de lo que quieres hacer a través de un proyecto de ley.

“En el Congreso no importa que los demás coman mierda”

Me he desilusionado muchísimo, pensé que la pandemia nos iba a servir para sacar lo mejor de nosotros, para sacar, digamos, ese espíritu empático y mejorar la calidad de vida, ayudar a quien más lo estuviera necesitando en medio de la crisis, pero no. Para mí esto es darwinismo puro y no les importó San Andrés, no importa Providencia, no importa Chocó, acá lo que importa es que se mantengan los privilegios de quienes los tienen, sin importar que otras personas coman mierda, perdón la palabra.

Es doloroso ver que, por un lado, se caiga la matrícula cero, que nos quieran meter una mentira: ‘que no, que la matrícula cero ya existe’. No, existe para unos semestres que gracias a la presión de la ciudadanía y de los jóvenes en medio de la pandemia por la alta deserción que se estaba dando en medio de la crisis, pero no existe una política de Estado. Por un lado no hay plata para la educación, pero sí lo hay para aumentar la burocracia (en la Procuraduría), que claramente se va a traducir en mayores puestos para los congresistas. Además, recordemos que estamos en pleno año electoral. Esos sinsabores del Congreso hacen un poco que pues como que uno se sienta desilusionado y un poco decepcionado de la tarea que estaba tratando de hacer.

Si un Congreso de la República sesiona cada ocho días con una parsimonia, con una lentitud, sesionan desde la casa, es muy complicado realmente que el país avance, porque mientras usted no se coloque en los zapatos del otro, mientras que usted no sea empático, mientras que a usted de verdad no le duela lo que le pasa al otro, pues vamos a seguir mal. Lo que nos ha demostrado la pandemia, lo que nos ha demostrado la indolencia y la indiferencia del Gobierno y del Congreso es eso, que no importa lo que le pase al otro, siempre y cuando yo esté bien.

Cuando dice que al Congreso “no le importa”, ¿se refiere a un partido político en específico?

No, es la mayoría. Yo te digo, cuándo empezó la pandemia, con un grupo de cuatro compañeros dijimos: ‘hay que sesionar, no es posible que la gente esté en las calles. Empecemos a trabajar. Vamos a sesionar a nosotros’. Nos dijeron: ‘no, ustedes están colocando en grave riesgo la salud de sus compañeros’. Yo tengo investigación en la Procuraduría, en el Comité Ético y en la Corte Suprema de Justicia por decir que los congresistas tienen que ir a trabajar. A ese cinismo hemos llegado.

Nombres propios de colectividades, los ciudadanos ya los conocen; mire quién votó para que se hundiera nuestro proyecto de ley de fracking, del cual yo soy autora junto con el representante Zorro y con el representante Pachón, mire quién ayudó a hundir la matrícula cero, mire quién votó a favor de aumentar la burocracia de la Procuraduría. La gente por fortuna ya no come entero. No es la ciudadanía que se deja llevar por por un tamal. Hoy siento que Colombia tiene una ciudadanía muchísimo más crítica, una ciudadanía mucho más consciente del poder de su voto. Y es importante que de verdad, no solamente la indignación se muestre hoy en las calles, en las redes sociales, sino que realmente se traduzca en las urnas el próximo año y que no solamente se traduzcan las urnas, sino que haya un seguimiento continuo por parte de la ciudadanía hacia sus congresistas para que hagan bien la tarea.

Esta semana se hundió el proyecto de la matrícula cero. ¿Considera que la renuencia al proyecto influyó en que fuera impulsada por sectores de centro-izquierda y que son la oposición al gobierno Duque?

Aquí hay un problema muy grande que ha pasado y es que cuando un proyecto lo presenta la oposición, “no”, es “malo” y somos unos “populistas”, ese es el argumento. Pero cuando lo presenta el Gobierno nacional sí es bueno.

Hay un par de anécdotas y es que muchas de las buenas ideas de la oposición las dejan archivadas, las hunden y no les dan debate, pero curiosamente a los dos, tres meses, termina el Gobierno nacional presentando la misma iniciativa adueñándose de nuestras iniciativas y sacándolas adelante ellos.

Imagen de archivo del presidente de Colombia, Iván Duque, habla durante una entrevista con Reuters en Bogotá, Colombia. 12 marzo 2021. REUTERS/Luisa González

No te imaginas cuántas veces yo, ponente de la reforma tributaria, cuántas veces le dijimos al Gobierno nacional: elimine exenciones, aplace todo el tema del ICA y de la renta a las empresas. Le pedíamos -y nos decían- ‘no, no, no, es que ustedes son populistas, ustedes no entienden que la empresa es generadora de empleo y por eso nosotros la consentimos’.

“Es posible hacer una reforma tributaria sin meterle la mano al bolsillo a la gente”

Hoy están haciendo una reforma tributaria con todo lo que hemos propuesto nosotros a lo largo de estos tres años. Entonces vamos a ver con qué salen, pero si ven que sí es posible hacer una reforma tributaria sin meterle la mano al bolsillo a la gente, si ven que sí es posible una reforma tributaria tocando el 5 por ciento de las personas naturales más ricas de este país. Entonces nos decían populistas, pero hoy en día están actuando y están tomando gran parte de nuestras iniciativas.

¿Qué opina de la aprobación del código disciplinario de la Procuraduría?

Hoy en día se le están dando superpoderes a la contralora para que no solamente investigue, sino para que destituya e inhabilite. Hay una vaina muy grave que nos tiene que poner una alerta enorme, horas antes de que se discutiera el proyecto, llegaron unas investigaciones por parte de la de la Procuraduría a diferentes miembros de la oposición, todo con el objetivo de que nos inhabilitáramos para poder votar y discutir el proyecto de ley. Hoy en día tenemos una Procuraduría que está persiguiendo a la posición, que va a tener mega poder y que nosotros también tememos mucho que con estos mega poderes nos inhabilite para para poder participar en las próximas elecciones en el 2022.

Posesión de Margarita Cabello como procuradora general de la nación. Foto: Procuraduría.

“Es una Procuraduría de bolsillo”

Quieren usurpar las funciones del Consejo Estado consagradas en la Constitución, si hubiesen querido hacer eso de manera correcta, entre comillas, pues modifiqué la Constitución, pero no, lo hacen solapadamente a través de una ley ordinaria, queriéndose burlar al Consejo del Estado. Este proyecto de ley no solamente no acata lo ordenado por la Corte Interamericana, sino que se burla y lo desconoce. Es totalmente inconstitucional y viola la separación de poderes. Nosotros vamos a demandar este proyecto, creyendo que muy probablemente se caiga. Es una Procuraduría de bolsillo que hace caso efectivamente a los intereses del uribismo y es poco objetiva.

Tras las desilusiones que se ha llevado en su primer período como congresista, ¿se lanzará nuevamente en los próximos comicios?

Yo llegué al Congreso de la República de la mano del profesor Antanas Mockus entonces es una decisión que aún no hemos tomado. Mucha gente me pide que salte al Senado, es una decisión que estoy meditando. Para mí el hecho de ser representante a la Cámara o ser senadora, que para mí es algo mucho más grande, tiene que estar acompañada de una preparación no solamente intelectual, sino de madurez. A veces yo soy muy fosforito. Muchas de las situaciones me hacen salir de los cabales. Entonces creo que tal vez debería esperar un poco más en la Cámara de Representantes, pero es una decisión que tomaremos junto con el profesor Antanas Mockus.

A veces me levanto con ganas de botar todo. En el Congreso a veces de la impotencia, de la rabia que me da, me voy al baño a llorar sola. Como yo soy congresista de opinión, a mí no me piden puestos, a mí no me piden mercados, a mí me piden que haga las cosas bien. Ser de oposición y minoría es muy jodido.

Antanas Mockus y Katherine Miranda. Foto: Alianza Verde.

¿A qué se le debe apostar al Congreso en el 2022?

Yo no quiero que desaparezca la derecha en el país, ni el Centro Democrático, ni Cambio Radical, son el reflejo de lo que muchas personas quieren y piensan. Álvaro Uribe Vélez llegó a ser presidente de la República porque mucha gente se identifica con él, porque sienten que él los representa. Yo no quiero que desaparezca la derecha, pero sí quiero que haya una derecha mucho más consciente. Si llegó una María Fernanda Cabal, pues que llegue, pero que no compre votos.

Que lleguen al Congreso a través de un voto de opinión y que no llegue gente nada más porque tuvo la plata, tuvo los tres mil o cinco mil millones de pesos para comprar las elecciones.

¿Ha recibido coqueteos de la ‘Coalición de la Esperanza’ o del ‘Pacto Histórico’ para los comicios del 2022?

Yo tengo una muy buena relación con el Pacto Histórico. He generado unos lazos de trabajo muy importantes con María José Pizarro, David Racero, Gustavo Bolívar y siempre nos ha tocado unirnos para tratar de tapar los goles de este Gobierno. Sin embargo, yo empecé desde el 2009 en el Partido Verde, que mi casa y coqueteos los hay, de lado y lado. Sin embargo, yo en el verde me he dado a la tarea de construir y mostrar una cara diferente a otros verdes.

Foto de agosto de 2018. Palabras de Gustavo Petro. En la foto: María José Pizarro y Gustavo Bolívar. (Colprensa - Sofía Toscano)

Yo detesto esos políticos que un día son de un color, al otro día son de otro color y se pasaron de acuerdo a la conveniencia política. Me parece un poco absurdo ver cómo se pelean en torno a la campaña presidencial, pero te voy a ser sincera, nosotros en el Congreso de la República, las grandes peleas nos las damos al lado de la Colombia Humana, aún de los Comunes.

¿A quién ve como más opcionado de la Coalición de la Esperanza para lanzarse en las próximas elecciones presidenciales?

A esa Coalición de la Esperanza le falta un pedazo, no están todos los jugadores y la foto no está completa. Todos son personas muy valiosas, pero es como decir que yo mañana salgo y digo que soy candidata presidencial, pues hombre, le falta pelo pa’ la moña. Yo también siento que a muchos de los candidatos verdes de la Coalición de la Esperanza les falta pelo pa’ la moña para ser candidato presidencial. No puede pasar lo que le pasó a Duque, uno ponerse a bobiar y decir ‘yo quiero ser candidato presidencial’ y qué tal gane, ¿imagínese? Uno no puede correr el riesgo de quedar de presidente en este país.

“A muchos de los candidatos verdes de la Coalición de la Esperanza les falta pelo pa’ la moña para ser candidato presidencial”

Del verde hay gente muy querida, pero no son candidatos viables para ser presidente de la República. En el Partido Verde quedamos que en primera vuelta vamos solos, pero en segunda vuelta el Partido Verde apoyará a cualquier alternativo que pase, entonces sea Petro o sea la Coalición de la Esperanza, sea verde, creo que lo adecuado no es que nos pongamos a ver ballenas, sino que apoyemos cualquier candidato alternativo. Sin embargo, para primera vuelta se decidió que nosotros vamos o solos o con la Coalición de la Esperanza, pero con Petro no vamos. Es una decisión que tomó el Partido Verde, que yo perdí, lo asumo: Yo quería que estuviéramos todos los alternativos electorales.

Bogotá. Junio del 01 del 2018. Entrevista con el candidato de la Colombia Humana; Gustavo Petro quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. (Colprensa - Diego Pineda)

A la foto de la Coalición de la Esperanza y del Partido Verde le faltan personas muy importantes. Nosotros estamos esperando que venga la exministra Cecilia López y a mí personalmente me gusta mucho un candidato que es Alejandro Gaviria. Y si Alejandro llega a la Coalición o al Partido Verde, pues creo que será mi candidato.

Si este domingo fueran las elecciones, ¿por quién de la actual Coalición de la Esperanza votaría? Dígame el nombre.

¡No me haga eso!... No sé, me gusta Ángela María Robledo.

Luego de su pulla de irse a ver ballenas, ¿cómo ve a Fajardo? Va punteando en las encuestas…

Yo a Fajardo lo quiero y lo estimo mucho y lo conozco hace muchísimos años, pero a mí me duele esa posición de no solamente Fajardo, sino de muchos, de querer igualar a Uribe y a Petro. Uribe y Petro no son lo mismo y no representan lo mismo y tratar de meterlos a los dos en una misma bolsa me parece un poco grosero, y me parece una muestra del desconocimiento total de este país.

Desconocer una persona del talante de Gustavo Petro y compararlo con una persona como Álvaro Uribe Vélez me parece muy mezquino, me parece no tanto mezquino con Petro, a veces como con la misma ciudadanía.

Sergio Fajardo se fue a ver ballenas en el balotaje del 2018 / Archivo

Siento que Fajardo no está leyendo bien la ciudadanía. Trataron de desconocer mucho el tema de las redes sociales y dese cuenta que por las redes sociales empezaron con el tema de Nuqui, de las ballenas, de que era tibio y hoy en día el mismo Fajardo ha hecho una autocrítica y una reflexión muy grande en torno a lo que dijo en las redes sociales y no es una bobada porque hoy los jóvenes tienen Twitter, Facebook y TikTok. Gustavo Petro fue de los pocos que sí supo leer a la ciudadanía y a Fajardo eso hoy le está trayendo cuenta de cobro.

Usted también ha sido crítica de la alcaldesa Claudia López y su gestión en Bogotá, ¿qué les dice a quienes la critican por cuestionar a una de las caras visibles de su partido la Alianza Verde?

Me entero que no les gusta mucho (a los del partido) pero a mí no me dicen nada porque yo también tengo mi carácter. Yo les he dicho, ‘yo soy representante a la Cámara por Bogotá, mi jefe son los ciudadanos’. Esto no es el partido de la U, ni el partido Liberal, que es donde levanta el teléfono Dilian Francisca (presidenta de la U) y todo el partido dice ‘Sí, señora’. Si yo estoy en desacuerdo con algo, pues lo voy diciendo y a mí no me importa que sea la alcaldesa de Bogotá ni la reina de Narnia. Yo no puedo mirar para otro lado cuando de errores de mi propio partido se trata.

“No me importa que sea la alcaldesa de Bogotá ni la reina de Narnia”

Alcaldesa Claudia López junto a su esposa, la senadora Angélica Lozano, montando bicicleta en Bogotá. Foto: Colprensa.

¿Cómo está su relación con el secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez?

A Luis Ernesto no lo conozco. Nunca he tenido la oportunidad de hablar con él más de dos palabras. Lo conozco igual que lo que la ciudadanía lo conoce, por la jugada que hizo, por ejemplo, hace dos años en el 2019 con lo de las víctimas de la movilización social. No puedo hablar de algo que yo no conozca, lo conozco como secretario de gobierno y me ha parecido un desacierto.

¿De las siguientes bancadas a quién ve como ‘cara visible’ para las presidenciales?

Del uribismo

Paloma Valencia

Del nuevo liberalismo

Juan Manuel Galán

De la U

Dilian Francisca

De la Colombia Humana

Petrosky

De la Coalición de la Esperanza

Alejandro Gaviria

¿Cómo ve a Camilo Romeo?

Futuro prometedor, valioso, le falta para ser presidente ahorita, pero creo que para unas próximas elecciones, bien sea para alcaldías o para Presidencia va a jugar duro y tal vez pueda ser un heredero de Gustavo Petro.

Trino de Gustavo Petro

¿A quiénes ve en el tarjetón de primera vuelta?

¡Alejandro Gaviria, Alejandro Gaviria, Alejandro Gaviria! Fico, Petro y el que diga Uribe. Acá la cédula no solamente nos puede servir, sobre todo un mensaje a los jóvenes, para mostrarla en un bar y ver que somos mayores, la cédula también nos sirve para elegir bien. Metámonos al tema político. Votemos bien, hagamos campaña. Los de la oposición competimos con ríos de plata. Voten por gente buena, voten a conciencia hasta por gente de otros partidos, de partidos de derecha, pero que su conciencia y su dignidad no tenga precio y muchísimo menos puede ser un tamal o puede ser cien mil. Qué estés bien.

SEGUIR LEYENDO: