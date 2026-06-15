Abelardo de la Espriella acusó al gobernador de Nariño de intimidar a alcaldes y ciudadanos de cara a la segunda vuelta: “No sea bandido”

El candidato presidencial lanzó fuertes acusaciones contra el mandatario seccional, Luis Alfonso Escobar, al que señaló incluso de "bandido" - crédito suministrado a Infobae Colombia

Desde Buga (Valle del Cauca), en el cierre de su campaña presidencial, el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella denunció que en zonas de Nariño y Cauca hay presión armada sobre votantes de cara a la segunda vuelta y vinculó esa coacción con apoyos electorales que calificó de atípicos a favor de su rival, Iván Cepeda. En especial, acusó al gobernador nariñense Luis Alfonso Escobar de presionar a alcaldes y ciudadanos.

Desde una tarima ante más de 20.000 personas, en la que apareció en lo que él mismo llamó ‘pecera’, que es el cubículo blindado desde donde da sus discursos, De la Espriella sostuvo que en “más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 municipios de los 42 del Cauca” existe una fuerte presión armada de grupos ilegales sobre la población. Y acusó al mandatario seccional de estar constriñendo al electorado.

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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella arremetió contra el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, a una semana de la segunda vuelta - crédito suministrada a Infobae Colombia

“Imagínense ustedes, la denuncia sobre la intimidación y actuación política del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, del Pacto Histórico. No sea bandido, gobernador, no presione a la gente. Deje de presionar, gobernador de Nariño, a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos", expresó De la Espriella, que arremetió contra la autoridad departamental, que fue blanco de duros señalamientos.

A su vez, el aspirante afirmó que en esos territorios del sur del país “grupos armados están exigiendo fotografiar su tarjetón marcado por el heredero de las FARC y del régimen, Cepeda, para utilizar esa imagen como salvoconducto en retenes ilegales de esos bandidos”. Con ello, apuntó en su denuncia a un mecanismo de control del voto y de circulación de áreas bajo presencia de una serie de estructuras ilegales.

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Alias Calarcá y alias Iván Mordisco estarían presionando a los ciudadanos en el sur del país para que voten por Iván Cepeda, según la denuncia de Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En relación con los actores armados que estarían presionando a los votantes, De la Espriella mencionó que las disidencias de las Farc, “del bandido de Calarcá (Alexander Díaz Mendoza)”, y el Clan del Golfo, estructuras residuales de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son los que estarían coaccionando a los ciudadanos para apoyar a Cepeda.

De la Espriella vinculó la presión armada con votaciones de hasta 95%

En su intervención, que se extendió por más de 40 minutos, el candidato también cuestionó el respaldo a Cepeda en esos departamentos y relacionó ese comportamiento electoral con las denuncias de intimidación. Según su versión, “coinciden resultados electorales atípicos en los que el heredero del desgobierno y de las Farc con cerca de 70 % de la votación, incluso alcanza registros cercanos al 95%”.

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De esta misma forma, De la Espriella delimitó los puntos donde, según su denuncia, se concentra la coacción. Mencionó municipios de la costa pacífica como Mosquera, Roberto Payán, Tumaco, Timbiquí, Guapi y López de Micay, y sumó zonas de cordillera y sierra como Taminango, Policarpa y Ricaurte; y reiteró que grupos armados estarían exigiendo pruebas fotográficas del voto por Cepeda en estas poblaciones del sur del país.

Abelardo de la Espriella hizo énfasis en su denuncia en cómo se estaría exigiendo foto del voto en apoyo a Iván Cepeda como salvoconducto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El discurso del aspirante oficialista también incluyó su posición frente a la criminalidad y un anuncio sobre la forma en que actuaría desde el Gobierno. “A partir del 7 de agosto, los declaro objetivo militar y los voy a dar de baja como corresponde”, dijo Abelardo de la Espriella al referirse al clan del Golfo, a disidencias de las Farc, al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y al ya mencionado alias Calarcá.

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En esa misma línea, reafirmó su propuesta de seguridad con otra definición de tono punitivo. “Seré firme contra los criminales, seré contundente contra los corruptos, seré inflexible frente al terrorismo y lo haré por la razón o por la fuerza de la ley”, complementó el aspirante opositor, que en otro de sus apartes confesó que le elevó una oración al Señor de los Milagros “para ser el presidente de todos los colombianos”.