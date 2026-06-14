Esposa de Luis Díaz conmovió con su mensaje del Día del Padre: “Gracias por ser el héroe de tus hijos”

Las imágenes de la pareja junto a sus hijos se convirtieron en la confirmación de que están más felices que nunca - crédito Gera Ponce / Instagram

Luis Díaz es uno de los futbolistas más reconocidos por su talento con el balón, aunque también se destaca por tener un hogar estable junto a su esposa Geraldine Ponce. Incluso, la pareja le dio la bienvenida a su tercer hijo, Fernando, el lunes 11 de mayo de 2026, un mes antes de que iniciara el Mundial.

El tercer hijo llegó tras una década de relación de Geraldine y Luis, que siguen emocionando a sus seguidores con cada una de sus publicaciones juntos y más cuando aparece el delantero colombiano. Precisamente, el 14 de junio de 2026, la esposa del guajiro le dedicó un emotivo mensaje por el Día del Padre.

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Las emotivas palabras de Geraldine Ponce se viralizaron en redes sociales y fueron reposteadas por el jugador - crédito @gera25ponce/Instagram

“Amor de mi vida: ¡Feliz Día del Padre, mi amor! Hoy quiero darte las gracias por el hombre maravilloso que eres y por el padre extraordinario que eres para nuestros hijos. No pude haber elegido un mejor compañero para formar esta familia. Gracias por cada esfuerzo, por todo lo que haces por nosotros, por cuidarnos, protegernos y estar siempre presente, aun en los momentos más difíciles. Gracias por ser el héroe de tus hijos, por guiarlos con amor, paciencia y ejemplo, y por ser el esposo maravilloso que eres”, inició Gera Ponce en el mensaje publicado en sus redes sociales.

Luego, aprovechó para mostrar su gratitud hacia Luis Díaz y la vida: “Me siento profundamente agradecida por tu corazón, tu entrega y tu compromiso con nuestra familia. Le pido a Dios que te siga bendiciendo abundantemente, que te regale sabiduría, inteligencia, fortaleza, bondad y mucha paz para seguir guiando a nuestros hijos por el mejor camino”.

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Finalmente, le prometió al jugador que seguirían acompañándolo en cada triunfo y derrota: “Te amo con todo mi corazón y quiero que sepas que tus hijos y yo nos sentimos inmensamente orgullosos de ti, de la persona que eres y de todo lo que has logrado. Gracias por todo, mi vida. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Te amamos muchísimo”.

El mensaje estuvo acompañado por una tierna imagen en la que se ve al futbolista disfrutando de su rol como padre - crédito Gera Ponce / Instagram

Cabe mencionar que la pareja inició su relación cuando el futbolista estaba en el Junior de Barranquilla y, después de varios años de noviazgo, lograron celebrar su boda el 14 de junio de 2025 en la parroquia La Inmaculada Concepción de la capital de Atlántico.

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El hogar está conformado por Luis, Geraldine, sus dos hijas mayores, Roma y Charlott, y el recién llegado Fernando, que consolidó la imagen de la familia como una de las más estables de la farándula nacional.

Incluso, tras la llegada de su hijo, la pareja compartió varias fotografías del acontecimiento, que estuvieron acompañadas por el mensaje: “Fernando. 11/05/2026 Más amor. Más vida. Más de nosotros. Un sueño más de nuestro corazón hecho realidad”.

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Con este mensaje, sus seguidores se desataron en elogios para la familia y aseguraron que la llegada del único hijo varón del futbolista podría convertirse en una motivación más para que su participación en la Copa Mundial de Fútbol 2026 sea memorable. Así, miles de sus seguidores están a la espera de sus goles y celebraciones para seguir manteniendo la fe en que la Selección Colombia pueda avanzar en el importante evento deportivo.

El futbolista contrajo matrimonio con su pareja en una ceremonia que fusionó lujo, tradición y personalidades de entretenimiento - crédito @luisdiaz19_/Instagram

Durante el inicio del Mundial, la familia de Luis Díaz compartió el momento en el que viajó para ver al jugador que se proyecta no solo a partir de sus logros deportivos, sino como figura de referencia y estabilidad familiar.

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El testimonio publicado por Geraldine Ponce en el Día del Padre no solo demuestra su amor, sino el de sus pequeños al llamarlo “el héroe de sus hijos”, ratificando así el apoyo incondicional de su esposa tras una década de relación, especialmente con su apoyo durante los momentos difíciles del deportista.