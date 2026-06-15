Violencia de género en Bogotá: revelan las localidades con mayor número de delitos sexuales contra mujeres

La Candelaria y Santa Fe encabezaron el ranking de violencia sexual contra mujeres en Bogotá entre enero y abril de 2026, según cifras de la Secretaría de la Mujer y la Policía Nacional - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La concejala Diana Diago, del Centro Democrático, denunció que La Candelaria y Santa Fe encabezan el ranking de violencia sexual contra mujeres en Bogotá, según cifras de la Secretaría de la Mujer y la Policía Nacional. Las localidades del centro de la ciudad, a pesar de su alta presencia institucional, muestran tasas alarmantes de delitos sexuales durante los primeros meses de 2026.

De acuerdo con el informe presentado por Diago, La Candelaria registró 74,4 víctimas de violencia sexual por cada 100.000 mujeres, mientras que Santa Fe alcanzó 38,4 víctimas por cada 100.000 mujeres. Les siguen Puente Aranda, San Cristóbal y Barrios Unidos, todas con tasas superiores a 17 víctimas por cada 100.000 mujeres. El ranking evidenció que el centro histórico y zonas tradicionales de tolerancia, como Santa Fe, se convirtieron en puntos críticos para la seguridad femenina en la capital.

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La cabildante alertó que estos datos desmienten la narrativa de seguridad promovida por la administración distrital: “Las mujeres en Bogotá siguen viviendo con miedo. Mientras la administración distrital habla de estrategias y campañas, y de que las ‘mujeres caminan seguras en Bogotá’, las cifras demuestran que no se está logrando garantizar la seguridad de las mujeres”, afirmó Diago.

Diana Diago afirmó que las cifras de violencia sexual contra mujeres desmienten la narrativa de seguridad de la administración distrital en Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

Localidades con mayores tasas de violencia sexual

El ranking de violencia sexual contra mujeres en Bogotá para el periodo enero-abril de 2026, según el informe presentado, es el siguiente:

La Candelaria: 74,4 víctimas por cada 100.000 mujeres Santa Fe: 38,4 víctimas por cada 100.000 mujeres Puente Aranda: 17,9 víctimas por cada 100.000 mujeres San Cristóbal: 17,8 víctimas por cada 100.000 mujeres Barrios Unidos: 17,8 víctimas por cada 100.000 mujeres

Diago insistió en que resulta especialmente preocupante que Santa Fe y La Candelaria, dos localidades con alta presencia institucional y ubicadas en el corazón de Bogotá, ocupen los primeros puestos en el ranking. “La situación es aún más preocupante en Santa Fe, donde históricamente se ha concentrado la zona de tolerancia. La administración de Carlos Fernando Galán no puede seguir siendo indiferente mientras las mujeres continúan siendo víctimas de estos delitos en pleno centro de Bogotá, a pocas cuadras del despacho del alcalde”.

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La concejala advirtió que la alta violencia sexual en Santa Fe y La Candelaria resulta preocupante por su presencia institucional y su ubicación en el centro de Bogotá - crédito Concejo de Bogotá

Urgencia de fortalecer la prevención y atención integral

Ante este panorama, Diago subrayó la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y aumentar la presencia institucional en los sectores más críticos. También pidió garantizar rutas de atención oportunas y efectivas para las víctimas.

“Bogotá no puede normalizar la violencia sexual. Cada mujer debe poder caminar tranquila y sentirse segura en cualquier localidad de la ciudad. Hoy las cifras muestran que estamos lejos de alcanzar ese objetivo y que las medidas adoptadas por la administración distrital siguen siendo insuficientes”, indicó la concejala.

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La cabildante enfatizó el impacto social de la inseguridad: la falta de garantías para las mujeres no solo vulnera derechos fundamentales, sino que limita el acceso pleno a la ciudad y a la vida comunitaria. La persistencia de zonas con altos índices de violencia sexual pone en entredicho la efectividad de las campañas institucionales y la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Estrategias de prevención y redes multiplicadoras

En respuesta a esta crisis, la Secretaría Distrital de la Mujer anunció para 2026 el fortalecimiento de diez redes aliadas que formarán mujeres multiplicadoras en prevención de violencias de género. Estas redes estarán capacitadas para identificar señales de riesgo, replicar herramientas de prevención y abrir conversaciones sobre violencia de género en entornos universitarios, laborales y comunitarios.

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La Secretaría Distrital de la Mujer anunció para 2026 el fortalecimiento de diez redes aliadas para formar mujeres multiplicadoras en prevención de violencias de género - crédito Archivo/EFE

Entre 2023 y 2024, el 72% de los feminicidios tipificados en Bogotá fueron perpetrados por parejas o exparejas. La Secretaría Distrital de la Mujer avanza en metodologías participativas que pretenden ir más allá de la acción institucional, apostando por la formación de mujeres líderes capaces de identificar riesgos y actuar de manera preventiva en sus entornos.

Feminicidios y violencia estructural: cifras que alertan

Las estadísticas recientes revelan la gravedad estructural del problema: entre 2023 y 2024, Bogotá registró 212 asesinatos de mujeres, de los cuales 47 fueron tipificados como feminicidios. De estos casos, el 87% correspondió a feminicidios íntimos y el 49% presentó antecedentes de violencias previas ejercidas por el mismo agresor. Estos datos muestran la urgencia de fortalecer la prevención, las redes de apoyo y la capacidad de identificar señales de riesgo a tiempo.

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Las metodologías de prevención se basan en enfoques pedagógicos participativos, como el teatro foro, el análisis de casos, juegos y dispositivos simbólicos, que permiten a las mujeres saber cómo intervenir de forma segura y acompañar a otras víctimas sin juzgar. Algunas herramientas están diseñadas para prevenir el acoso en el espacio público, otras para fortalecer la capacidad de los testigos de intervenir ante situaciones de violencia y otras para transformar las narrativas en torno al feminicidio y las violencias de género.