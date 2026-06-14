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Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

La creadora de contenido compartió el arranque de sus ensayos de belleza para la ceremonia y dejó claro que busca un acabado fresco, con tonos cálidos y espacio para ajustar detalles antes del gran día

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La paisa es una experta en este tipo de contenido, por lo que se le midió a mostrar cómo sería el que lleve el día de unión con el cantante - crédito @luisafernandaw/IG

Luisa Fernanda W convirtió el primer ensayo de maquillaje para su boda con Pipe Bueno en una guía sobre el look que busca para ese día: una piel muy natural, ojos en tonos marrones y dorados, labios definidos y margen para seguir probando variantes.

“Día uno ensayando el maquillaje para mi boda. Hoy les voy a mostrar cómo me hice este maquillaje. Yo para ese día quiero algo natural, así que me fui por esta línea, pero podemos experimentar más”, dijo inicialmente Luisa Fernanda W, mostrando el resultado de la primera prueba antes de mostrar el paso a paso.

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La creadora de contenido y empresaria mostró el resultado y detalló la preparación del rostro, el trabajo sobre las cejas y la selección de productos para construir un acabado suave para la ceremonia. “Para ese día me voy a depilar las cejas”, dijo Luisa Fernanda W, a pesar de que la tendencia muestra que las mujeres llevan unas cejas marcadas y de un grosor considerable.

Pipe Bueno - Compromiso - Luisa Fernanda W
Con un imponente escenario de fondo, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se unieron en compromiso para llegar al altar en los próximos meses - crédito @luisafernandaw/Instagram

En la piel, el objetivo fue evitar un efecto recargado y conservar frescura. “Para esta ocasión yo quiero que la piel se vea muy natural”, dijo Luisa Fernanda W.

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Cómo armó el maquillaje de ojos

La secuencia avanzó desde el diseño de cejas hasta el maquillaje de ojos. Antes de entrar en el paso a paso visible en cámara, la piel ya tenía una preparación previa. Después, la prometida de Pipe Bueno Bueno y madre de Máximo y Dómenic peinó las cejas, rellenó espacios con lápiz y las fijó, antes de aplicar corrector en los párpados y empezar el trabajo del ojo.

Sobre esa base, eligió sombras marrones y doradas, primero en todo el párpado y luego en la cuenca para crear profundidad. Sumó un tono satinado, delineador negro sobre la línea de las pestañas y una sombra café para sellar el trazo y elevarlo en la esquina externa.

Luisa Fernanda W explicó por qué no asistieron a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López y habló del profundo cambio espiritual que vivió Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/IG
Luisa Fernanda W surgió en redes sociales por publicaciones de estilo de vida y maquillaje - crédito @luisafernandaw/IG

Al explicar esa parte, destacó el punto técnico que ordenó el trabajo sobre el párpado: “La clave de esto es difuminar muy bien”, agregó la también empresaria.

También señaló que no depende de un recurso habitual en maquillajes de ceremonia. “Últimamente, les tengo que confesar que no soy muy fan de las pestañas postizas”, dijo Luisa Fernanda W.

En lugar de buscar un efecto más dramático, completó la mirada con pestañina, trabajo en la línea de agua y correcciones puntuales con corrector y lápiz color crema para limpiar y abrir el ojo.

Base, rubor y labios para el cierre del look

Tras terminar la estructura principal de los ojos, Luisa Fernanda W pasó a la base, el rubor y el sellado del rostro. La base la aplicó con brocha y luego añadió blush, polvo suelto e iluminador para mantener un acabado uniforme y luminoso.

Luisa Fernanda W destapa la doble vida de un coach de vida y enciende la conversación sobre relaciones tóxicas - crédito @luisafernandaW/IG
La paisa reveló el paso a paso en el proceso de maquillaje durante la primera prueba que hizo para el día de su matrimonio - crédito @luisafernandaW/IG

En la parte final reservó un lugar central para la boca. “Una de las partes más importantes de este maquillaje, los labios”, agregó la creadora de contenido.

La definición incluyó delineador, labial y gloss, con una terminación armónica que acompañó el objetivo inicial del ensayo. El video cerró con su aprobación del resultado antes del matrimonio con Pipe Bueno: “Así nos quedó esta hermosura de maquillaje”, concluyó Luisa Fernanda W.

Cabe mencionar que Luisa Fernanda w surgió en las redes sociales como una creadora de contenido basada en estilo de vida y migró a YouTube con consejos de maquillaje. Asimismo, la paisa tuvo su propia marca y decidió venderla por la falta de tiempo para dedicarle.

Los comentarios de sus seguidores destacaron la capacidad de que sea ella quien se maquille el día de su matrimonio, pues conoce bien cuáles son los colores que le quedan bien, las tonalidades de las bases y el estilismo que llevará para la ceremonia.

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