Camilo Vargas estuvo cerca de decir adiós al fútbol, pero su historia cambió: sería titular en la Copa del Mundo 2026

Agustín Julio contó la historia de cuando Camilo Vargas casi se retira del fútbol profesional, después de su participación en el Sudamericano Sub20 en Venezuela con la Selección Colombia en el 2011 - crédito @elpopulardoncristian/Tik Tok

Camilo Vargas, actual referente de la Selección Colombia y figura del Atlas de México, construyó una carrera marcada por títulos, grandes actuaciones y momentos históricos. Sin embargo, antes de convertirse en uno de los guardametas más importantes del país, atravesó una etapa complicada que incluso lo llevó a pensar en abandonar el fútbol.

La revelación fue hecha por Agustín Julio, exarquero de Independiente Santa Fe y de la Selección Colombia, que contó una historia poco conocida sobre los inicios de Vargas y el impacto que tuvo un momento difícil con la Tricolor juvenil.

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Camilo Vargas fue suplente de David Ospina en la Selección Colombia durante dos campeonatos mundiales, el del 2018 y el de 2022 - crédito Reuters/Luisa Gonzalez

Sudamericano Sub-20 en Venezuela: así fue la participación de la Selección Colombia

Julio recordó el paso de Camilo Vargas por el Sudamericano Sub-20 de 2009, torneo disputado en Venezuela, donde la Selección Colombia no logró los resultados esperados. El equipo terminó la fase final con cinco partidos jugados y un saldo negativo de cinco goles, una experiencia que marcó a varios jugadores de aquella generación.

Según Agustín Julio, ese golpe deportivo afectó emocionalmente a Vargas, quien llegó a cuestionarse su continuidad en el fútbol.

En medio de ese momento complicado, el ex guardameta decidió acercarse al joven arquero para brindarle apoyo y recordarle que una mala etapa no podía definir su futuro. “Desgraciadamente a esa Selección Sub-20 no le fue bien en Venezuela. Me tocó hablar con él, eran cosas de fútbol, situaciones que pasan. Él tiene que acordarse de eso porque para él fue importante saber que contaba con el respaldo no solamente de Agustín Julio sino de Independiente Santa Fe”, afirmó. Ese respaldo fue clave para que Vargas recuperara la confianza y comenzara a ganar protagonismo en el equipo bogotano.

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El arquero titular de la selección Colombia se define entre David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero - crédito FCF selección Colombia

La historia entre ambos arqueros tuvo una particularidad: primero fueron compañeros, pero también tuvieron una relación marcada por la competencia interna. “Yo fui compañero de él, antes de eso yo lo saqué a la cancha. Él me mostró la foto y fue suplente mío cuando yo me estaba retirando. Yo fui suplente de él algunos partidos como arquero titular”, explicó Julio.

La carrera de Camilo Vargas en Santa Fe comenzó desde muy joven. Llegó a las divisiones inferiores del club a los 16 años y debutó como profesional el 11 de marzo de 2007 frente a La Equidad. Aunque en sus primeros años tuvo que esperar oportunidades, poco a poco empezó a demostrar sus condiciones bajo los tres palos.

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Su primer gran paso llegó en 2009, precisamente el mismo año del difícil Sudamericano Sub-20, cuando ganó su primer título profesional con Independiente Santa Fe al conquistar la Copa Colombia. Ese campeonato representó un punto de partida para una carrera que años después lo convertiría en ídolo de la institución.

Con el paso del tiempo, Vargas fue ganando protagonismo. En 2012 fue una de las figuras del equipo que consiguió el título del Torneo Apertura y terminó con una sequía de 36 años sin campeonatos de liga para el conjunto cardenal. Además, en 2013 tuvo actuaciones importantes en la Copa Libertadores, donde Santa Fe llegó hasta las semifinales.

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Camilo Vargas atajó en uno de los dos amistosos de la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo de 2026 - crédito FCF

La participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2014

Ese crecimiento también llamó la atención de la Selección Colombia. José Néstor Pékerman empezó a convocarlo y en 2014 hizo parte del plantel que disputó la Copa Mundial de Brasil, donde el equipo nacional alcanzó los cuartos de final. Aunque era suplente de David Ospina, ya estaba consolidado como una de las alternativas más importantes del país.

Años después, Vargas continuó construyendo una carrera llena de éxitos. Pasó por Atlético Nacional y Deportivo Cali antes de llegar al Atlas de México en 2019, club donde alcanzó uno de los mejores momentos de su trayectoria. Con el equipo mexicano fue campeón del Apertura 2021 y Clausura 2022, logrando un histórico bicampeonato y convirtiéndose en una de las grandes figuras de la institución.

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La historia contada por Agustín Julio muestra una faceta diferente del arquero colombiano: antes de las atajadas decisivas, los títulos y las convocatorias mundialistas, hubo un momento de dudas en el que necesitó apoyo para seguir adelante.