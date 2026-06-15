Deportes

Camilo Vargas estuvo cerca de decir adiós al fútbol, pero su historia cambió: sería titular en la Copa del Mundo 2026

La primera convocatoria de Camilo Vargas en la Selección Colombia fue el 3 de mayo de 2014, conozca la historia que lo llevó del retiro a ser titular con la “Tricolor”, contada por Agustín Julio

Guardar
Google icon

Agustín Julio contó la historia de cuando Camilo Vargas casi se retira del fútbol profesional, después de su participación en el Sudamericano Sub20 en Venezuela con la Selección Colombia en el 2011 - crédito @elpopulardoncristian/Tik Tok

Camilo Vargas, actual referente de la Selección Colombia y figura del Atlas de México, construyó una carrera marcada por títulos, grandes actuaciones y momentos históricos. Sin embargo, antes de convertirse en uno de los guardametas más importantes del país, atravesó una etapa complicada que incluso lo llevó a pensar en abandonar el fútbol.

La revelación fue hecha por Agustín Julio, exarquero de Independiente Santa Fe y de la Selección Colombia, que contó una historia poco conocida sobre los inicios de Vargas y el impacto que tuvo un momento difícil con la Tricolor juvenil.

PUBLICIDAD

Camilo Vargas fue suplente de David Ospina en la Selección Colombia durante dos campeonatos mundiales, el del 2018 y el de 2022 - crédito Reuters/Luisa Gonzalez
Camilo Vargas fue suplente de David Ospina en la Selección Colombia durante dos campeonatos mundiales, el del 2018 y el de 2022 - crédito Reuters/Luisa Gonzalez

Sudamericano Sub-20 en Venezuela: así fue la participación de la Selección Colombia

Julio recordó el paso de Camilo Vargas por el Sudamericano Sub-20 de 2009, torneo disputado en Venezuela, donde la Selección Colombia no logró los resultados esperados. El equipo terminó la fase final con cinco partidos jugados y un saldo negativo de cinco goles, una experiencia que marcó a varios jugadores de aquella generación.

Según Agustín Julio, ese golpe deportivo afectó emocionalmente a Vargas, quien llegó a cuestionarse su continuidad en el fútbol.

En medio de ese momento complicado, el ex guardameta decidió acercarse al joven arquero para brindarle apoyo y recordarle que una mala etapa no podía definir su futuro. “Desgraciadamente a esa Selección Sub-20 no le fue bien en Venezuela. Me tocó hablar con él, eran cosas de fútbol, situaciones que pasan. Él tiene que acordarse de eso porque para él fue importante saber que contaba con el respaldo no solamente de Agustín Julio sino de Independiente Santa Fe”, afirmó. Ese respaldo fue clave para que Vargas recuperara la confianza y comenzara a ganar protagonismo en el equipo bogotano.

PUBLICIDAD

El arquero titular de la selección Colombia se define entre David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero - crédito FCF selección Colombia
El arquero titular de la selección Colombia se define entre David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero - crédito FCF selección Colombia

La historia entre ambos arqueros tuvo una particularidad: primero fueron compañeros, pero también tuvieron una relación marcada por la competencia interna. “Yo fui compañero de él, antes de eso yo lo saqué a la cancha. Él me mostró la foto y fue suplente mío cuando yo me estaba retirando. Yo fui suplente de él algunos partidos como arquero titular”, explicó Julio.

La carrera de Camilo Vargas en Santa Fe comenzó desde muy joven. Llegó a las divisiones inferiores del club a los 16 años y debutó como profesional el 11 de marzo de 2007 frente a La Equidad. Aunque en sus primeros años tuvo que esperar oportunidades, poco a poco empezó a demostrar sus condiciones bajo los tres palos.

Su primer gran paso llegó en 2009, precisamente el mismo año del difícil Sudamericano Sub-20, cuando ganó su primer título profesional con Independiente Santa Fe al conquistar la Copa Colombia. Ese campeonato representó un punto de partida para una carrera que años después lo convertiría en ídolo de la institución.

Con el paso del tiempo, Vargas fue ganando protagonismo. En 2012 fue una de las figuras del equipo que consiguió el título del Torneo Apertura y terminó con una sequía de 36 años sin campeonatos de liga para el conjunto cardenal. Además, en 2013 tuvo actuaciones importantes en la Copa Libertadores, donde Santa Fe llegó hasta las semifinales.

Camilo Vargas
Camilo Vargas atajó en uno de los dos amistosos de la selección Colombia en la fecha FIFA de marzo de 2026 - crédito FCF

La participación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2014

Ese crecimiento también llamó la atención de la Selección Colombia. José Néstor Pékerman empezó a convocarlo y en 2014 hizo parte del plantel que disputó la Copa Mundial de Brasil, donde el equipo nacional alcanzó los cuartos de final. Aunque era suplente de David Ospina, ya estaba consolidado como una de las alternativas más importantes del país.

Años después, Vargas continuó construyendo una carrera llena de éxitos. Pasó por Atlético Nacional y Deportivo Cali antes de llegar al Atlas de México en 2019, club donde alcanzó uno de los mejores momentos de su trayectoria. Con el equipo mexicano fue campeón del Apertura 2021 y Clausura 2022, logrando un histórico bicampeonato y convirtiéndose en una de las grandes figuras de la institución.

La historia contada por Agustín Julio muestra una faceta diferente del arquero colombiano: antes de las atajadas decisivas, los títulos y las convocatorias mundialistas, hubo un momento de dudas en el que necesitó apoyo para seguir adelante.

Temas Relacionados

Selección ColombiaCopa del MundoMundialCamilo VargasSelección Colombia Mundial 2026Colombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Uruguay vs. Arabia Saudita: guía para ver el partido de la Copa del Mundo 2026 en Colombia

El equipo uruguayo será el cuarto sudamericano en tener acción en el presente Mundial, después de la derrota de Paraguay, el empate de Brasil y lo hecho por Ecuador ante Costa de Marfil

Uruguay vs. Arabia Saudita: guía para ver el partido de la Copa del Mundo 2026 en Colombia

Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

El equipo antioqueño quedó subcampeón de la Liga BetPlay 2026-I y no clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, unos resultados que están generando cambios en su interna, conozca cuáles son

Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

Selección Colombia: Jaminton Campaz y Willer Ditta expusieron el plan de la Tricolor para superar a Uzbekistán

Los jugadores manifestaron que hay muchas similitudes entre Jordania, último partido amistoso previo a la Copa del Mundo, y Uzbekistán, el primer rival del Mundial

Selección Colombia: Jaminton Campaz y Willer Ditta expusieron el plan de la Tricolor para superar a Uzbekistán

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueve Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe y otros equipos

El equipo Azucarero estaría detrás de un central, un lateral izquierdo, un mediocampista y un delantero, el de la ciudad de Bogotá tendrá interés en un delantero colombiano en el exterior y continua la novela de Quintero con el Tiburón

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueve Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe y otros equipos

Julián Quiñones, futbolista colombo-mexicano, estuvo cerca de jugar en el América de Cali: esta es la historia

César Paz, uno de los primeros entrenadores que tuvo el extremo de la Selección México, le contó a Infobae por qué no se terminó dando esa transferencia

Julián Quiñones, futbolista colombo-mexicano, estuvo cerca de jugar en el América de Cali: esta es la historia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Alex Campos respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Este país necesita un milagro”

Alex Campos respaldó la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Este país necesita un milagro”

Esposa de Luis Díaz conmovió con su mensaje del Día del Padre: “Gracias por ser el héroe de tus hijos”

Luisa Fernanda W mostró el primer maquillaje que prueba para su boda con Pipe Bueno

Shakira presentó su primer 'show' en Los Ángeles y sorprendió con interpretación de 'Dai Dai' y 'Zoo'

La actriz Flor Vargas falleció a sus 98 años, es recordada por producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’

Deportes

Uruguay vs. Arabia Saudita: guía para ver el partido de la Copa del Mundo 2026 en Colombia

Uruguay vs. Arabia Saudita: guía para ver el partido de la Copa del Mundo 2026 en Colombia

Gustavo Fermani dejó de ser el director deportivo de Atlético Nacional: estos fueron sus logros y fracasos en dos años

Selección Colombia: Jaminton Campaz y Willer Ditta expusieron el plan de la Tricolor para superar a Uzbekistán

Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueve Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe y otros equipos

“Junior Tu Papá”: la historia de la frase que convirtió al Tiburón en protagonista del Día del Padre