Pirry revela cómo lucha para no dejarse vencer por la depresión y la ansiedad: “No se lo deseo a nadie”

El periodista, documentalista, escritor y fotógrafo Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido en el país como Pirry, es recordado y querido por la mayoría de los colombianos por sus aventuras extremas, historias y crónicas de viajes, programas periodísticos, así como por no tener pelos en la lengua y hacer públicas denuncias de toda índole en la televisión.

Ahora, gracias a las distintas redes sociales, Pirry continúa manteniendo una estrecha relación no solo con los televidentes que nunca le perdieron la pista, sino también con miles de nuevos seguidores que están al tanto de sus contenidos. De esta forma, el colombiano se ha convertido en uno de los influenciadores más importantes del país.

Pero, a pesar de tanta aventura, acción y reconocimiento, Guillermo Arturo Prieto La Rotta ha vivido unos años difíciles en su vida personal por cuenta de la depresión y la ansiedad, padecimientos con los que ha batallado lejos de las actividades que más le gustan y en pleno confinamiento por coronavirus.

El periodista abrió de nuevo su corazón y en entrevista con ‘Lo Sé Todo’, del Canal 1′, dio nuevos detalles principalmente sobre cómo ha manejado los problemas de insomnio que le ha causado la depresión y que han afectado su calidad de vida.

Reveló que desde hace aproximadamente ocho años, época en la que estaba atravesando un duro momento en su trabajo de periodismo de investigación y en el que recibió una que otra amenaza contra su vida, comenzó a tomar medicamentos para poder dormir, ya que solo lo hacía por una hora o menos.

“Me di cuenta de que yo podía ser un paciente pues por mi diagnóstico en salud mental, había tenido problemas de depresión que me traen síntomas de ansiedad y sobre todo de pérdida del sueño”, mencionó, agregando a su vez que, “la gente que sufre de insomnio sabrá de lo que estoy hablando, uno nunca tiene energía, uno siempre está mal”.

Así las cosas, Pirry contó que este periodo de pandemia de covid-19 le ha permitido tratar estos padecimientos de la mano de terapia y otras alternativas como el cannabis medicinal.

“Cuando me pegó lo del insomnio obviamente yo fui a consultar psiquiatra y psicólogo, y llegó un punto en que si yo seguía durmiendo una hora y media me moría. Entonces empecé a tratar el insomnio, pero con diferentes medicinas que son fuertes. Llevo ahorita unos ocho meses tomando las gotas de cannabis medicinal y ha estado bien”, agregó.

En medio de su conversación con ‘Lo Sé Todo’, el cronista dijo que siempre se ha sentido bien y que en su mente y corazón mantiene muchos sueños y metas que quiere cumplir, sin embargo, admitió que hay momentos en que una fuerza se apodera de él y lo llena de una imposibilidad de estar tranquilo en un solo momento del día, es decir, la ansiedad.

“La ansiedad es una sensación horrible, es como ese vacío en el estómago, como un hueco y ese sentimiento de que algo va a pasar, así no esté pasando nada. Que no te permite estar tranquilo, no te permite concentrarte en el trabajo, no te puedes ni poner a ver un programa de televisión. A mí a veces me toca es coger la bicicleta y salir desmadrado porque pues como que la bicicleta me hace liberar una cantidad de energía y me logra calmar. La ansiedad es una cosa que no le deseo a nadie”, fueron las palabras que compartió.

Por último, Pirry mencionó algunas de las actividades que le han permitido seguir recuperándose y volver a disfrutar de la vida. Entre ellas están reunirse más con su familia, darse la oportunidad de meditar y pensar con más tranquilidad y, por supuesto, visitar más seguido su casa en Villa de Leyva.

“No ha sido fácil para nadie esta pandemia, digamos que nos han pintado muchos desafíos, retos, no solo de salud, también de estrés, de estar pensando que no te pase nada y sobre todo a tu familia, pero digamos que me siento afortunado, de alguna manera me ha empujado a varias cosas positivas”, finalizó.

