Aura Cristina Geithner: los hombres que han conquistado a ‘la potra Zaina’

Aura Cristina Geithner es una de las actrices con mayor vigencia en Colombia, pues a pesar de haber hecho sus primeros protagónicos en la ‘pantalla chica’ hace varias décadas, ha sabido mantenerse, incluso, como una de las más sensuales mujeres a pesar de sus 54 años.

De hecho, en la actualidad ha sido centro de polémica entre usuarios de las redes sociales que critican las publicaciones en las que luce unos candentes atuendos y aquellos que disfrutan del contenido que comparte hasta en su nueva cuenta de Onlyfans, por el cual cobra unos 25 dólares mensuales ($92.000 al cambio de hoy).

Tanta atención mediática ha hecho que el público recuerde las diferentes parejas que han acompañado a ‘La potra Zaina’ y estos son algunos de ellos:

El afamado actor de 58 años, quien para la década de los ochentas era una de las mayores promesas de la televisión en Argentina, fue uno de los primeros hombres que robó el corazón de Aura Cristina Geithner y hasta juraron amor eterno en el altar hacia 1998.

Luego de convertirse en una de las parejas más populares del entretenimiento colombiano e incluso tener un hijo llamado Demian, Marcelo y Aura Cristina decidieron poner fin a un matrimonio de dos años entre rumores que señalaban falta de amor en la relación.

Sin embargo, las razones reales del rompimiento nunca fueron reveladas y, hasta el día de hoy, ambos han guardado total reserva al respecto. Lo que sí se sabe es que conservan una gran relación como padres de Demian dos Santos Geithner, quien tras vivir con su mamá en México y cumplir la mayoría de edad, tomó la decisión de viajar a Colombia para compartir con su padre.

Tal fue la popularidad de la relación entre Marcelo y Aura Cristina que ambos fueron presentadores del concurso ‘Separados’.

Aunque la gran mayoría de sus seguidores solo se lo imaginan al lado de la actriz Catherine Siachoque, a Miguel Varoni también se le recuerda por el fugaz amorío que sostuvo con Aura Cristina Geithner y que, para la época, fue bastante polémico puesto que implicó una infidelidad.

Resulta que en medio de las grabaciones de ‘La potra Zaina’, el amor entre Varoni y Geithner creció inevitablemente al punto de tener una pequeña aventura, aunque él se encontraba por el momento en una relación con la actriz Patricia Ércole.

Desde entonces, se dice que Miguel Varoni se obsesionó con la artista radicada en México y decidió terminar con ella, aunque todo fue en vano pues nunca logró formalizar nada con Geithner, quien fuera su amante.

Luego de su primer fallido matrimonio, Aura Cristina Geithner decidió darle una segunda oportunidad a ponerse un anillo y comprometerse, en esta ocasión con el boxeador Thomas Corell Lundberg.

Contrario a lo que ella esperaba, esta nueva pareja tampoco le brindó lo que ella esperaba y después de divorciarse explicó que fue un “poco hombre” y que estaba lleno de inseguridades. “Yo dejé de amarlo. Fui yo quien dio por terminada la relación. Me cansé de sus inseguridades, su irrespeto, sus chantajes, sus amenazas y sobre todo la falta de iniciativa para realizar proyectos”, explicó en una entrevista que brindó en 2014 para La Nación.

Sobre cómo la amenazaba, Geithner confesó que el boxeador intentó intimidarla con levantar falsos testimonios o hacer escándalos públicos –como lo hizo, a fin de cuentas–, con el único propósito de que ella accediera a sus peticiones.

“Creo que él nunca me conoció, estaba tan seguro de mi amor por él, que nunca imagino que yo tuviera el coraje para terminar definitivamente una relación que para mí no iba para ninguna parte y donde realmente me sentía asfixiada e infeliz. Un caballero se le conoce no en la convivencia, sino en la separación. Jamás podré perdonarle lo poco hombre que se portó al final y que lo único que me dejó fue el deseo de no volverlo a ver jamás”, concluyó.