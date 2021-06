Entre lágrimas: así se despidió Mábel Cartagena de su mejor amiga en Cali

La vida da vueltas inesperadas, los cambios llegan en el momento menos pensado y así lo ha evidenciado Mábel Cartagena tras tomar la repentina decisión de irse junto a su familia de Cali (Valle del Cauca), donde habitaba en una lujosa casa que era admirada por muchos de sus seguidores. Motivo por el cual se ha tenido que despedir también de aquellos con quienes pasaba sus días allí, como Carolina Rodríguez, una amiga suya que es ortodoncista

A través de un conmovedor video, la presentadora de 38 años publicó en su cuenta de Instagram el momento en el que apareció por sorpresa en la casa de Rodríguez (a quien llama ‘mugrero’), para compartir unos panes de chocolate –como lo acostumbraban a hacer cada domingo– luego de permanecer separadas por varios días, pues vale recordar que desde hace un par de semanas se mudó a su natal Barranquilla.

“Nos extrañábamos mucho, así que le dije que comiéramos pan de chocolate como hacíamos siempre el fin de semana, pero por la distancia era obvio que no podríamos hacerlo. Lo que ella no sabía era que ya había aterrizado en Cali, compré los panes de chocolate y los llevé a su casa”, comentó Mábel Cartagena.

En el clip se observa cuando la ortodoncista baja hasta el primer piso de su casa y ve los alimentos en el comedor, pero gira la mirada y se da cuenta que su amiga está allí, ante lo cual reacciona con un llanto incontrolable de evidente alegría y felicidad.

“Es una linda despedida para esta amiga que me regaló mi hermosa Cali ¡Te adoro mugrero lindo!”, añadió Cartagena.

Por su parte, Carolina Rodríguez colgó en sus redes sociales parte de lo que fue la conversación que sostuvo minutos antes con su amiga. En el chat se lee cuando la reconocida atlanticense le dice que el día estaba perfecto para disfrutar de unos panes de chocolate, un Milo (bebida de chocolate) y un abrazo, aunque ambas se mostraban bastante tristes de no poder hacerlo. “¡Nunca me imaginé que finalmente sí tendría mi abrazo!”, aseguró.

Además, aprovechó la atención mediática para cuestionar los ataques que sufrió Mábel Cartagena por parte de usuarios en las redes sociales y tras los cuales se vio obligada a salir de Cali.

“Hoy me pregunto por qué la vida es tan injusta en algunos momentos, causando dolor a personas tan maravillosas y teniendo que despedir a un ser humano que no tenía que volar de aquí. Pensé que no volverías pronto y jamás imaginé que hoy podría abrazarte, llorar juntas y comer pan de chocolate”, aseveró Carolina Rodríguez.

Cabe mencionar que Mábel Cartagena se mudó de Cali a Barranquilla al ser objeto de injurias y comentarios de odio en los que le reprocharon haber pausado su labor en redes sociales por considerar que, durante el paro nacional y la tensa situación que se vive desde entonces, no era pertinente publicitar a través de estas plataformas.

“He tenido que ver mensajes donde me dicen que no regrese a Cali porque huí, porque abandoné el barco, me han llamado rata, ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que hemos tenido que recibir y yo me doy cuenta que hay mucho odio y rencor, pero eso yo nunca comparto en mis redes” advirtió semanas atrás, cuando también informó que se encuentra buscando una casa en Barranquilla, ya que por ahora vive en arriendo junto a su esposo, con quien ha recorrido varios lugares pero no se han podido decidir por una de las propiedades.