Revuelo en redes sociales por video de Iván Duque en el que vincula a Gustavo Petro con las protestas en Colombia

En la noche de este viernes, el periodista Gustavo Gómez y el panelista Héctor Riveros compartieron en Twitter un video del presidente Iván Duque en el que habla en inglés sobre las protestas sociales en Colombia, que empezaron el pasado 28 de abril y han sumido al país en una profunda crisis social. La publicación que ha levantado todo tipo de comentarios en la red social.

En la grabación se ve al mandatario respondiendo una serie de preguntas aunque la cápsula filtrada es de apenas dos minutos y responde al siguiente cuestionamiento: “¿Están usando la crisis para desestabilizar al gobierno y ganar las elecciones en 2022?”.

Con un tono bastante fuerte Duque empieza su respuesta diciendo que cuando ganó las elecciones, en 2018, el candidato a quien derrotó (Gustavo Petro), “dijo que iba a estar en las calles todo mi mandato, que iba a protestar todo el mandato. Que su propósito no era dejarme gobernar el país”. Para el jefe de Estado es claro que, “para algunas personas esto (la protesta) también es un instrumento político y tenemos que decírselo al pueblo colombiano”.

Posteriormente, el mandatario expuso que la actual situación que vive el país en un año preelectoral “demuestra que hay algunas personas que por su interés político no están a favor de la recuperación económica, no están a favor de la vacunación masiva, no están a favor de atender a los más pobres entre los pobres, porque si esas cosas pasan debilita su discurso”.

El presidente colombiano cuenta que se proyecta que la economía del país crezca por encima del 5 % y por eso se cuestiona: “¿El interés de quién puede estar en contra de eso? El interés de quienes quieren capitalizar el caos. ¿Quién gana si hay un retraso en el programa de vacunación? Aquellos que quieren construir sus ambiciones políticas a través del caos. ¿Quién podría estar interesado en generar una crisis sanitaria masiva derivada de un pico de casos nuevos que han sido provocados por nuevas aglomeraciones de personas? Aquellos que quieren hacer crecer sus ambiciones políticas a través del caos”.

“Eso no es patriótico en absoluto. Eso no es nada honorable. Entonces, creo que es muy importante que los colombianos lo sepan, porque estamos pensando en los beneficios de toda la sociedad. Alguien que quiera construir su ascenso al poder a través del caos, la desesperación, la frustración, ese no es el tipo de presidente que necesita Colombia en 2022″, concluyó Duque.

Este el controversial video:

@hectorriveross

Este medio consultó con Presidencia de la República el origen del video y en qué contexto se da, pero al momento de la publicación de esta nota, no recibió respuesta. Al ver la presentación y que esté en el idioma inglés, supone que será presentado a manera institucional a organismos internacionales y ciudadanos en el exterior como parte de una estrategia de comunicación; ya que en medio de este paro nacional, se le ha cuestionado al Gobierno nacional el manejo de la fuerza pública a las protestas recibiendo fuertes cuestionamientos de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e incluso, la misma ONU.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar. El panelista Riveros, quien compartió la pieza, señaló: “¿Este es el respeto a la protesta? Parece lleno de rabia. Perdón que comparta esto un viernes en la noche. La energía que transmite es muy negativa, pero quiero saber qué es”.

Otros tuiteros opinaron sobre lo que dice Duque en el video: “He visto a políticos de izquierda llamando a desbloquear las vías y no les hacen caso, porque no tienen control sobre el paro. Gran parte de quienes bloquean son reacios a la política. Decir que el paro es movido por intereses electorales es una lectura equivocada”; “Considero que está en lo cierto. En medio de esta Pandemia el gob se preocupó por subsidiar los más necesitados. Y aún y con tantos inconvenientes, la economía este primer trimestre fue en crecimiento. Los creadores del caos están echando todo a perder”.

