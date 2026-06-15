Periodista explicó por qué hinchas de la selección Colombia en EE. UU. no deberían ponerle la bandera a la estatua de Rocky en Filadelfia

Existe cierta prevención con la estatua de Rocky en Filadelfia, por lo que un periodista advirtió a los hinchas colombianos que estén en esta ciudad, sobre los riesgos de vestirla con los colores patrios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Se acerca el esperado debut de la selección Colombia en la Copa del Mundo de la FIFA, en la séptima participación del combinado patrio en la historia de este evento orbital, tras ocho años de ausencia. El miércoles 17 de junio, a partir de las 9:00 p. m. (hora Col.), el Tricolor enfrentará a Uzbekistán, por la primera fecha del Grupo K del torneo, en búsqueda de la cuota inicial a los dieciseisavos de final.

El combinado del argentino Néstor Lorenzo dispondrá, salvo novedades de última hora, de lo mejor de su plantilla para este cotejo, que tendrá como epicentro el estadio de Guadalajara: ciudad en donde tiene su sitio de concentración, con miras a una presencia que lo llevará posteriormente a Ciudad de México, en donde jugará ante República del Congo y, más adelante, a Miami (Estados Unidos), en donde jugará ante Portugal.

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En medio del retorno de los ‘Cafeteros’ a la máxima cita a nivel de selecciones, tras perderse la cita de Catar 2022, surgen toda clase de estrategias e incluso cábalas para que el equipo nacional tenga éxito. Y no es para menos: el deseo de millones de hinchas es ver al actual subcampeón de la Copa América, disputada en julio de 2024 en territorio norteamericano, protagonizando lo que se espera sea una presencia histórica.

En su perfil de X, el periodista Juan Camilo Merlano habló sobre la superstición con la estatua de Rocky - crédito @JuanCMerlano/X

Es por ello que el lunes 15 de junio, a dos días del estreno, se conoció una llamativa advertencia que buscará no “salar” al representativo patrio en el certamen. Y está relacionada con una conocida superstición deportiva que volvió a cobrar fuerza tras la reciente derrota de Ecuador: que tuvo todo para llevarse los tres puntos ante su similar de Costa de Marfil, pero cayó por la mínima diferencia (0-1), en cotejo válido por la llave E.

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La petición de un periodista a los hinchas de la selección Colombia

A través de sus redes sociales, el comunicador de Noticias Caracol Juan Camilo Merlano pidió a los fanáticos del seleccionado patrio no repetir el gesto de los hinchas del país vecino: el de ponerle una bandera o una camiseta a la famosa estatua de Rocky, ubicada en Filadelfia (Pensilvania), porque, según esa creencia, el equipo representado por esos colores termina perdiendo su siguiente partido.

Merlano, así como se pudo apreciar en las plataformas digitales, hizo mención de cómo, un día antes del encuentro entre el seleccionado sudamericano, la zona estaba llena de aficionados ecuatorianos y recordó cómo la estatua fue intervenida con símbolos de esa selección; al día siguiente, Ecuador cayó 1-0 ante el combinado africano, y no solo eso: estrelló tres remates en los palos, que evitaron su triunfo en el debut.

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La estatua de Rocky se ubica en las afueras del Museo de Arte de Filadelfia, en donde se grabó la icónica escena de las escaleras - crédito AP

En su explicación, de un escenario que podría parecer descabellado, el periodista agregó un detalle que desplazó la escena del folclore al terreno de la prevención para Colombia. “Creo que hay algunos cruces que podrían hacer que termine jugando aquí en Filadelfia. No le pongan la bandera de Colombia a Rocky”, remarcó Merlano, que buscaría con ello generar una alerta sobre el riesgo de vestir al monumento.

La escultura de bronce de Rocky Balboa, realizada por A. Thomas Schomberg en 1980, está ubicada al pie de las reconocidas escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia. Fue donada por el actor Sylvester Stallone, que protagonizó la saga de nueve películas que hicieron mítico a este personaje, el boxeador italoamericano, y se ha convertido en un símbolo de la ciudad asociado con la lucha y la perseverancia en el deporte y la vida.

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Es por ello que el comunicador habló sobre una superstición instalada en la ciudad y asociada a esta estatua. “Y resulta que un hincha, que no es ecuatoriano, sino que es colombiano, le puso la bandera de Ecuador a Rocky sobre el hombro y luego le pusieron la camiseta de Ecuador”, agregó Merlano, refiriéndose a Beta Mejía: creador de contenido paisa, cuyo nombre real es Jonathan Betancourt y “saló” al seleccionado vecino.

Ecuador cayó ante Costa de Marfil en su estreno en la Copa del Mundo de la FIFA - crédito James Lang/REUTERS

El origen del mito sobre la mala suerte de la estatua de Rocky Balboa

Esta creencia popular, considerada incluso una maldición, sostiene que cualquier equipo cuyos aficionados vistan o decoren el monumento termina perdiendo su siguiente partido. Según ese antecedente, el mito nació en enero de 2018, en un juego de clasificación al Superbowl LII, cuando hinchas de los Minnesota Vikings colocaron los colores de su equipo en la mencionada estatua, con un balance negativo.

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El resultado, válido en la disputa de la Conferencia Nacional, fue una victoria de los Philadelphia Eagles por 38-7, en un marcador que consolidó la idea de que el gesto traía consecuencias para el visitante. A su vez, hinchas de los New England Patriots, de los San Francisco 49ers y de otras franquicias también quedaron asociados a derrotas después de vestir el monumento, lo que alimentó la leyenda sobre esta escultura.

Pese a la advertencia, y la supuesta posibilidad de que Colombia juegue en Filadelfia, la verdad es que esta opción no existe, pues independientemente de que quede primero, segundo o tercero de su llave, no tendría que visitar esta sede: que además de los cinco partidos que recibirá en la fase de grupos, albergará uno más en los octavos de final, pero no en el camino que afrontaría el elenco patrio en la Copa del Mundo.

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