Colombia

La voz de Yeison Jiménez sigue viva: su hermana confirmó el lanzamiento de 50 canciones que el artista grabó antes de morir

Lina Jiménez reveló detalles de lo que pasará con la carrera del famoso, pues aún después de muerto sigue ocupando los primeros lugares en varias listas musicales y sus letras conmueven a sus seguidores de hace años y aquellos que se sumaron recientemente

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La hermana del artista reveló que lanzarán 50 canciones que el artista dejó grabadas antes de morir - crédito Johisfonsek / TikTok

La repentina partida de Yeison Jiménez el 10 de enero de 2026 causó dolor en el territorio nacional, debido a que millones de colombianos seguían la carrera del artista y algunos estaban a la espera de asistir a su segundo Estadio El Campín, en Bogotá, el 28 de marzo de 2026, para corear sus canciones.

Sin embargo, ese día nunca llegó y muchos de ellos tuvieron que resignarse con asistir a los eventos póstumos que se realizaron en la capital del país y otras ciudades. En medio del llanto, los seguidores aseguraron que extrañarían las canciones del artista, pues se identificaban mucho con sus letras y el sentimiento que le imprimía a cada uno de sus temas, a lo que le atribuían su éxito a nivel internacional.

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Después de cinco meses de su partida, sus familiares continúan asistiendo a homenajes para el artista y uno de ellos se llevó a cabo en el lago Sochagota, ubicado en Paipa (Boyacá). Allí, asistieron sus familiares para recibir una escultura en memoria del artista y presenciar el nombramiento de un parque para recordarlo.

Sin embargo, en medio del evento, Lina Jiménez, la hermana del cantante, confirmó que se tiene planeado el lanzamiento de un nuevo álbum con los temas musicales que dejó grabados Yeison Jiménez.

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La familia de Yeison Jiménez anunció un nuevo álbum - crédito @yeison_jimenez / Instagram
La familia de Yeison Jiménez anunció un nuevo álbum - crédito @yeison_jimenez / Instagram

La familiar del artista subió a la tarima organizada por la Alcaldía de Paipa y dio unas emotivas palabras para recordar a su ser querido y a los otros cinco miembros de su equipo que fallecieron en el accidente aéreo.

Lina Jiménez recordó uno por uno a los fallecidos junto a su hermano: “Aquí vamos a recordar siempre a mi primo Juan Manuel, que falleció junto a mi hermano. Más que un primo, era otro hermano. A Óscar, que era la persona que estaba al lado de Yeison 24/7. A Jefferson, que era su mánager, también 24/7. A Weissman, su fotógrafo, siempre con él. A Fernando, su piloto, que con él de pronto tuve menos tiempo de compartir, pero acá todos son importantes y todos seis nos duelen demasiado”.

En ese mismo mensaje pidió oraciones: “Siempre oren por ellos, oren por nuestras familias. No estamos pasando por un buen momento. Ustedes no saben el esfuerzo tan grande que hago yo, Lina Jiménez, pararme de la cama, saber que voy a venir al lugar donde mi hermano murió”.

El cantante dejó más de 50 canciones grabadas - crédito @yeison_jimenez / Instagram
El cantante dejó más de 50 canciones grabadas - crédito @yeison_jimenez / Instagram

Yeison Jiménez dejó grabadas 50 canciones

Lina Jiménez afirmó que no quiere que el legado musical de Yeison termine con su muerte, por lo que explicó que la banda del cantante quiso continuar y que fueron los propios músicos los que dijeron a la familia que no querían dejar el proyecto: “Ellos fueron los que nos dijeron: ‘Nosotros no queremos dejar la banda’. Y quieren hacer el homenaje a su patrón, como ellos lo llaman”.

Como parte de esa continuidad, anunció que quedaron más de 50 canciones grabadas, pues recordó que su hermano también era compositor y añadió que esa música comenzará a publicarse de forma gradual.

Incluso, aseguró que en 15 días, a partir del desarrollo del evento –el 14 de junio de 2026–, saldrá un nuevo álbum: “Se va a empezar a sacar toda esa música. Ahorita por ahí en unos 15 días se viene un nuevo álbum para que lo sigamos apoyando”.

El repertorio inédito del artista empezará a publicarse muy pronto, noticia que emocionó a sus fans - crédito Yeison Jiménez / Instagram
El repertorio inédito del artista empezará a publicarse muy pronto, noticia que emocionó a sus fans - crédito Yeison Jiménez / Instagram

Del mismo modo, Lina Jiménez aprovechó el evento para recordar a su hermano como una persona inspiradora: “Él fue la viva experiencia de que los sueños se cumplen. Yeison vino de ser un hombre demasiado humilde, de ser pobre, a ser el cantante más importante de música popular que hubo en Colombia. Y aún ya lleva cinco meses de haber fallecido y nosotros no lo olvidamos. Y ustedes yo sé que tampoco”.

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