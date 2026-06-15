Hermana de Yeison Jiménez recibió la ropa que el artista usó en su último concierto y contó por qué no estaba en la aeronave

La familia del artista recibió las prendas de Yeison Jiménez pasados cinco meses de su muerte y demostraron el dolor que sienten por su partida - crédito Johisfonsek / TikTok

Lina Jiménez recibió las prendas que su hermano Yeison Jiménez usó en su último concierto en Málaga (Santander) y aclaró que no estaban en la aeronave que se accidentó el 10 de enero de 2026 por lo que no sufrieron ningún daño, un detalle que convirtió la ropa en una de las piezas más importantes para sus seres queridos.

Las prendas fueron entregadas en el homenaje póstumo realizado en Paipa (Boyacá), lugar de fallecimiento del famoso, que se desplazó desde Santander hasta Boyacá en carro para luego tomar su avioneta con rumbo a Marinilla (Antioquia), donde tenía otro evento.

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La familia, el municipio y los allegados recordaron también a las otras cinco víctimas del accidente aéreo que apagó una de las voces más importantes de la música popular.

La hermana del cantante contó durante el acto que la última vez que vio a Yeison fue con esa ropa puesta, en el evento que se organizó antes de su muerte. Dijo que creyó que las prendas se habían quemado, pero explicó que algunos trabajadores le informaron que habían quedado en la parte trasera del carro que llevó al artista hasta el aeropuerto y, tras varios meses, fueron devueltas a la familia.

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“Lo vi ese día hacer su show impecable, siempre también vestido, y cuando ocurrió el accidente pensé que también esta ropa se había calcinado. Por fortuna, me informan Pipe y Luis Carlos que, la ropa, ellos la dejaron en la parte de atrás del carro y les agradezco de corazón devolvernosla”, declaró con la voz entrecortada.

Lina Jiménez, hermana del artista, recibió las prendas que el famoso usó en su último concierto - crédito linajimenez.g, yeison_jimenez / Instagram

En su intervención, Lina Jiménez dijo que asistió al homenaje en representación de su madre, su padre, su cuñada Sonia, sus hermanos y el resto de la familia.

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También afirmó que para ellos era especialmente difícil volver a Paipa, el lugar donde murieron Yeison Jiménez y sus trabajadores, aunque aseguró que todos sentían el cariño que le brindaban al artista, no solo en sus presentaciones, sino después de su partida: “A toda la gente de Paipa, nos sentimos muy honrados de verdad por este homenaje”.

El homenaje en Paipa incluyó una escultura y el nombre de un parque en honor al artista

El alcalde de Paipa, Germán Camacho, dijo que el homenaje se realizó en el Jarillón del lago Sochagota y que incluyó la entrega de una escultura hecha por el maestro y escultor paipano Omar Santamaría. Según el mandatario, la ceremonia reunió a familiares de Yeison Jiménez, además de los parientes de los integrantes del equipo fallecidos en el accidente aéreo.

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Camacho agregó que el Festival del Lago 2026 fue concebido como un homenaje a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo. La jornada comenzó con una eucaristía, siguió con la participación de un cantante local admirador del artista, incluyó reconocimientos para los familiares de las víctimas y concluyó con la presentación de la escultura.

Así se ve la escultura en honor a Yeison Jiménez en Paipa - crédito Alcaldía de Paipa / Instagram

Durante su discurso, Lina Jiménez agradeció al alcalde y a aquellos que hicieron posible el acto. También celebró que un parque lleve el nombre de Yeison Jiménez, consolidándolo así como uno de los artistas más famosos de la historia de la música popular en Colombia.

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La hermana del cantante afirmó que, aun después de cinco meses de su muerte, la familia lo tiene presente en cada uno de sus días y consideró que el público tampoco lo ha olvidado, pues continúan reproduciendo sus canciones y asistiendo a los eventos en su nombre, por lo que agradeció a la gente de Paipa por el homenaje y este nuevo reconocimiento.

El video muestra la cobertura de un evento cultural organizado por la Alcaldía de Paipa, en el que se entregó una escultura metálica que rinde homenaje al cantante Yeison Jiménez - crédito Alcaldía de Paipa / Instagram

Sobre la obra central del homenaje, el escultor Omar Santamaría explicó que la pieza representa el viaje del artista y sus cinco acompañantes desde el mundo terrenal al mundo espiritual: “Esta escultura es el símbolo milenario del barco, de la embarcación de la vida, de donde se hace el viaje (...) Es una escultura que representa ese viaje de este mundo terrenal al mundo espiritual de Yeison y sus cinco acompañantes”.

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