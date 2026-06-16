La presentadora de RCN María Mercedes Ruiz reveló método de robo del que fue víctima: “Decía ‘Hermosa’”

María Mercedes Ruiz lanzó alerta sobre nueva modalidad de robo en Bogotá: “Te hacen perder la voluntad para robarte” - crédito @mariamercedesruiztv/IG

La reconocida presentadora de RCN, María Mercedes Ruiz, encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir en sus redes sociales una preocupante experiencia que vivió recientemente en Bogotá y que, según explicó, correspondería a una nueva modalidad utilizada por delincuentes para distraer y vulnerar a sus víctimas.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, la comunicadora relató cómo descubrió un extraño objeto adherido a la manija de su vehículo cuando salía de un supermercado, situación que inicialmente interpretó como un simple gesto amable, pero que posteriormente la llevó a consultar con las autoridades.

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“Alerta, presten mucha atención porque quiero advertirles sobre una táctica que están utilizando los ladrones. Cuando salí del supermercado vi atada a la manija de mi carro una servilleta que tenía una leyenda que decía: ‘Hermosa’”, explicó Ruiz en el audiovisual.

La periodista aseguró que, en un primer momento, pensó que se trataba de un halago o de una situación sin mayor relevancia. Sin embargo, segundos después comenzó a sospechar que podría tratarse de una estrategia empleada por delincuentes para desviar la atención de los conductores.

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La presentadora María Mercedes Ruiz denuncia una táctica de robo tras hallar una servilleta en su carro - crédito @mariamercedesruiztv/IG

“De inmediato pensé que se trataba de un halago, pero a los pocos segundos comprendí que se trataba de un intento por distraerme”, señaló la presentadora de Buen día, Colombia.

Ante la inquietud generada por el hallazgo, María Mercedes Ruiz decidió consultar directamente con la Policía Nacional para verificar si existían reportes relacionados con este tipo de situaciones y, según indicó, las autoridades le confirmaron que este tipo de acciones podrían ser utilizadas por delincuentes para identificar posibles víctimas y aprovechar momentos de distracción.

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“Consulté con la Policía Nacional de Colombia y ellos me confirman que, en efecto, se trata de una táctica para reducir tu atención, marcarte como una presa vulnerable y así poder robarte”, afirmó Ruiz.

La presentadora aprovechó el espacio para compartir una serie de recomendaciones dirigidas a las personas que se encuentren con objetos extraños adheridos a sus vehículos, especialmente en lugares concurridos como centros comerciales o supermercados.

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La Policía confirma que los objetos pegados a los vehículos pueden servir para distraer a las víctimas - crédito @mariamercedesruiztv/IG

“Si al llegar a tu carro te encuentras con cualquier objeto extraño, no lo toques directamente con tu piel. Evita el contacto con los ojos, con la nariz, con la boca, incluso con las manos. Retíralo delicadamente si debes hacerlo con unos guantes o con bolsa plástica”, aconsejó.

Asimismo, Ruiz explicó cuáles serían algunos de los síntomas de alerta a los que los ciudadanos deben prestar atención en caso de sospechar que tuvieron contacto con alguna sustancia desconocida.

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“Si te percatas de algún movimiento extraño o si sientes que estás en peligro o si te sientes mareada, con náuseas, tienes visión borrosa, hormigueo en las manos, resequedad extrema en la boca, pide de inmediato ayuda. No conduzcas”, advirtió la presentadora.

La comunicadora también recomendó buscar refugio en sitios con presencia de otras personas y solicitar apoyo inmediato de las autoridades y organismos de emergencia.

La periodista advierte que el contacto con sustancias extrañas podría causar mareo y visión borrosa - crédito @mariamercedesruiztv/IG

“Vete a un lugar público y di en voz alta que fuiste víctima de un contacto con una sustancia extraña y que por favor llamen de inmediato a la policía y a una ambulancia. Debes actuar rápidamente porque lo que te suministran son fármacos que te hacen perder la voluntad y de esta forma someterte para robarte o hacerte daño”, manifestó.

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Finalmente, María Mercedes Ruiz hizo un llamado a la prevención y al autocuidado, resaltando que la creatividad de los delincuentes obliga a los ciudadanos a mantenerse atentos ante cualquier situación inusual.

“Los ladrones tienen demasiada imaginación, pero si estamos prevenidos podemos evitar dolores de cabeza”, concluyó la presentadora.

El testimonio de la periodista generó múltiples reacciones entre los usuarios de redes sociales, los cuales compartieron experiencias similares y agradecieron la advertencia. Entretanto, las autoridades reiteran la importancia de reportar cualquier hecho sospechoso y evitar manipular objetos desconocidos encontrados en vehículos o pertenencias personales.

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