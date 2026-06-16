Colombia

Muertes por accidentes viales con camiones aumentan 85% en Bogotá en 2026: motociclistas las principales víctimas

Entre enero y abril se registraron 208 fallecidos en siniestros, un aumento del 19% frente al mismo periodo del año anterior. En los casos con vehículos de carga se reportaron 37 muertes, de las cuales el 24% fueron peatones, el 10% ciclistas y el 2% usuarios de vehículos particulares

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El siniestro vial se presentó en la vía Bogotá-La Calera - crédito @BogotaTransito/X
Usuarios de moto representan el 62% de las víctimas mortales en siniestros viales donde participaron vehículos de carga durante el primer cuatrimestre de 2026. - crédito @BogotaTransito/X

Las muertes en accidentes de tránsito que involucran camiones aumentaron 85% en Bogotá en los primeros cuatro meses de 2026, según datos reportados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv) y analizados por El Tiempo. El aumento en la siniestralidad vial ha encendido las alertas de expertos y autoridades del Distrito, especialmente por el perfil de las víctimas y el retroceso frente a la tendencia positiva registrada en 2025.

Repunte tras un año de reducción en la mortalidad vial

En 2025, Bogotá logró reducir las muertes en las vías por primera vez en más de cuatro años. Sin embargo, el balance hasta el 30 de abril de 2026 muestra 208 fallecimientos en siniestros viales, lo que representa un incremento del 19% respecto a los 174 decesos registrados en el mismo periodo del año anterior.

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El diario ya mencionado explicó que dentro de este total, las muertes con la presencia de vehículos de carga muestran el mayor salto pasando de 20 en 2025 a 37 en 2026, un 85% más.

Tractomula varada - crédito @BogotaTransito
Uno de cada cuatro fallecimientos en accidentes de tránsito tuvo como factor común la presencia de un vehículo de carga pesada, según datos oficiales. - crédito @BogotaTransito

Una de cada cuatro muertes en Bogotá involucra camiones

El análisis de la Ansv revela que el 25% de las víctimas fatales de accidentes viales en Bogotá durante 2026 fallecieron en choques con camiones. De estas 37 muertes:

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  • Motociclistas: 23 fallecidos, el 62% del total en siniestros con camiones.
  • Peatones: 9 muertes, equivalentes al 24%.
  • Ciclistas: 4 muertes, el 10%.
  • Usuarios de vehículos particulares: 1 muerte, el 2%.

Estos datos, difundidos por el medio, muestran que los usuarios de motocicleta siguen encabezando las estadísticas de víctimas en este tipo de incidentes.

Factores que explican la siniestralidad

Especialistas citados por El Tiempo atribuyen el fenómeno a factores de comportamiento y diseño vehicular. Darío Hidalgo, profesor de Logística y Transporte en la Pontificia Universidad Javeriana, afirmó que “la segunda interacción más común en los siniestros viales en Bogotá es la de motociclistas que chocan con camión”. El experto relacionó el incremento con los puntos ciegos de los vehículos de carga y la cercanía con la que algunos motociclistas sobrepasan a los camiones.

Hidalgo expuso que la estructura de los camiones dificulta la visibilidad de motocicletas, bicicletas y peatones, lo que incrementa el riesgo de colisión. El horario también resulta determinante, de los 19 casos con registro horario, nueve ocurrieron entre las 21:00 y las 6:00, periodo con visibilidad reducida.

Trancón en Bogotá (Colprensa)
Casi la mitad de las muertes con registro horario en estos accidentes ocurrió entre las nueve de la noche y las seis de la mañana, periodo de mayor riesgo. - crédito Colprensa

Cundinamarca: cifras y patrones similares

En Cundinamarca, la tendencia sigue un patrón parecido. Hasta el 31 de marzo de 2026 se reportaron 35 muertes en las que participaron camiones, frente a 34 en el mismo periodo de 2025 (incremento del 2,9%), según la Ansv. De estas muertes:

  • Motociclistas: 19, lo que representa el 54% de los fallecimientos en siniestros con camiones.
  • Peatones: 12 muertes, equivalentes al 34%.
  • Ciclistas y usuarios de vehículos particulares: 2 muertes cada uno, el 5% respectivamente.

El reporte precisa que el 67,9% de las muertes ocurrieron en zonas rurales, mientras que el 32,1% se produjeron en áreas urbanas de los municipios.

Respuestas de las autoridades y retos

La administración distrital reiteró su compromiso con la reducción de la siniestralidad. Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá, declaró según el medio que: “Este panorama nos deja historias inconclusas, sueños sin cumplir y familias que hoy viven vacíos irrecuperables. Son un llamado de alerta que nos involucra a todos”.

Díaz aseguró que el Distrito seguirá aplicando intervenciones comprobadas, pero enfatizó la necesidad de responsabilidad individual: “Necesitamos de todas las personas que se mueven en Bogotá, de sus decisiones y acciones responsables en la vía, porque todos los siniestros viales son evitables”.

Las autoridades recomendaron descansar bien antes de conducir para evitar microsueños durante el recorrido - crédito Alcaldía de Bogotá
Autoridades y expertos insisten en la importancia de respetar las normas y adoptar conductas responsables para reducir la mortalidad en las vías. - crédito Alcaldía de Bogotá

Hidalgo manifestó que, aunque en 2025 se observó una reducción de víctimas, el crecimiento del parque de motocicletas en la ciudad parece haber superado los esfuerzos institucionales: “El aumento parece asociado al crecimiento del uso de la moto, principalmente por hombres jóvenes con baja aversión al riesgo y pericia insuficiente en el manejo del vehículo”.

Medidas propuestas y desafíos para el segundo semestre

Los expertos proponen la creación de una licencia para conductores novatos y la exigencia de motocicletas con sistema ABS para disminuir la incidencia de accidentes fatales.

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