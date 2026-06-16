Colombia

Aumento del salario mínimo dejó a más trabajadores informales ganando menos, según informe de Anif

El aumento del 23 % del salario mínimo en 2026 estaría teniendo un efecto adverso sobre millones de colombianos que viven de actividades informales

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Billetes de Colombia - crédito Colombia.travel
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El incremento del salario mínimo, uno de los más altos de la historia reciente, no se habría traducido en una mejora proporcional para quienes se desempeñan en la informalidad. Por el contrario, el análisis del centro de estudios económicos Anif indica que una proporción creciente de estos trabajadores se está alejando del umbral que representa el salario mínimo.

El mercado laboral no ha logrado absorber plenamente el aumento del salario mínimo, lo que ha ampliado las diferencias entre los trabajadores formales y quienes dependen de actividades informales. El panorama también plantea mayores dificultades para que millones de personas puedan acceder a la seguridad social y avanzar hacia la formalidad, debido a que sus ingresos quedan cada vez más rezagados frente al nuevo referente salarial.

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El estudio, reseñado por El Tiempo, advierte que, mientras el salario mínimo creció con el propósito de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, una mayor proporción de ocupados informales quedó por debajo del nuevo umbral salarial.

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador informal vende jugos de naranja en la calle, en Bogotá, Colombia, 31 de enero, 2019. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador informal vende jugos de naranja en la calle, en Bogotá, Colombia, 31 de enero, 2019. REUTERS/Luisa González

Cada vez más trabajadores informales reciben ingresos por debajo del mínimo

El principal hallazgo del informe es el deterioro de los ingresos entre las personas que viven del rebusque.

De acuerdo con las cifras divulgadas por El Tiempo, el número de trabajadores informales que reciben ingresos equivalentes a entre 0,5 y 0,6 salarios mínimos pasó de 700.000 personas en 2025 a un millón en 2026.

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Asimismo, quienes perciben entre 0,6 y 0,7 salarios mínimos aumentaron de 400.000 a 600.000 personas durante el mismo periodo.

Al mismo tiempo, disminuyó el número de trabajadores informales que logran obtener ingresos equivalentes a uno o más salarios mínimos. En 2025 eran 800.000 personas las que devengaban un salario mínimo, mientras que en 2026 la cifra cayó a 700.000.

La reducción también se observó entre quienes reciben ingresos superiores al mínimo. Según el estudio, este grupo pasó de un millón de personas a 800.000, reflejando una pérdida de capacidad para obtener mejores remuneraciones dentro del sector informal.

“Al incrementarse el referente real del mínimo en una magnitud que el mercado no logra absorber, una mayor fracción de los trabajadores informales queda mecánicamente por debajo del nuevo umbral”, señala el informe de Anif, citado por El Tiempo.

Trabajadores informales comercializaron productos como Bon Ice y Vive 100 sin contrato, sin seguridad social y sin percepción de un salario digno - crédito @FrvaJoao/X
FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador informal- crédito @FrvaJoao/X

Para el centro de estudios, el resultado ha sido una ampliación de la brecha entre formalidad e informalidad, en lugar de una reducción de las diferencias entre ambos sectores.

La entidad sostiene que una consecuencia adicional es que cada vez más trabajadores informales se alejan de la posibilidad de cotizar al sistema de seguridad social y de avanzar hacia la formalidad.

También se reducen las posibilidades de acceder a salarios superiores

El análisis también encontró efectos sobre la estructura salarial del empleo formal.

La cantidad de trabajadores que reciben exactamente un salario mínimo pasó de 3,3 millones de personas en el primer trimestre de 2025 a 3,6 millones en el mismo periodo de 2026, lo que representa un aumento cercano a 300.000 ocupados.

Según Anif, muchos salarios que antes se ubicaban ligeramente por encima del mínimo terminaron siendo absorbidos por el nuevo piso salarial, debido a que las empresas no pudieron trasladar incrementos equivalentes al resto de la escala de remuneraciones.

La tendencia también se refleja en las nuevas vacantes laborales, donde cada vez hay menos ofertas con remuneraciones superiores al salario mínimo. La proporción de empleos que ofrecen ingresos por encima de ese umbral cayó del 18,1 % en 2024 al 10 % en 2026, una reducción de 8,1 puntos porcentuales.

Este comportamiento se observó en sectores intensivos en mano de obra como agricultura, comercio, industria, actividades artísticas y servicios profesionales, donde aumentó la participación de las ofertas que pagan exactamente un salario mínimo y disminuyó la de aquellas que ofrecen remuneraciones superiores.

Trabajadores informales comercializaron productos como Bon Ice y Vive 100 sin contrato, sin seguridad social y sin percepción de un salario digno - crédito Ipes
FOTO DE ARCHIVO. Un trabajadores informales - crédito Ipes

En conclusión, Anif considera que el incremento del salario mínimo de 2026 terminó alejando a una mayor proporción de trabajadores informales de la posibilidad de acceder a mejores ingresos y a la protección social.

“Lejos de cerrar la brecha entre formalidad e informalidad, el incremento desproporcionado del mínimo tiende a ampliarla”, concluye el centro de estudios, en un análisis divulgado por El Tiempo.

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