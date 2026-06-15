Juliana Calderón contó cómo su hermana Yina se entera de los embarazos de las famosas: “Tiene convenios”

La hermana menor de la empresaria de fajas expuso la verdad del acceso a la información de la huilense - crédito @enlamovidacol/IG

Juliana Calderón ha salido al paso a la defensa de su hermana Yina en diferentes publicaciones que realizan sobre la empresaria de fajas y las “bombitas” que lanza sobre algunos de los creadores de contenido más reconocidos del país.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, Juliana interactuó con sus seguidores y el interrogante que más se repitió fue sobre la información que obtiene la también DJ sobre las primicias de los embarazos de las famosas.

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Al respecto, la menor de las hermanas Calderón aseguró que todo obecede a una serie de contactos y convenios que tiene la hoy presentadora de Telemundo con varias clínicas a nivel nacional e internacional para que le den la información de primera mano a ella.

Y agregó: “Se entera de absolutamente todo. Usted no puede entrar a una droguería porque ya Yina sabe. Menos entrar a una boutique porque Yina ya sabe que usted está preñada".

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Juliana Calderón expuso la realidad sobre las exclusivas que tiene su hermana en información de los famosos - crédito @claudiacalderon5735/IG

Al finalizar la explicación, la creadora de contenido aseguró que como ha dicho su hermana “Yina la adivina y a la verdad le atina”, tiene sentido por las exclusivas a las que tiene acceso sobre este y otros temas.

Rápidamente, los comentarios no tardaron en aparecer y los internautas dejaron mensajes como: “Son las más mentirosas, viven endeudadas, presumen lo que no tienen y ahora conocen todas las droguerías”; “Si es así, es una fiel violación a la privacidad de las personas”; “No se puede esperar nada más de gente como ellas”, entre otros.

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Yina reaccionó al embarazo de Juliana Calderón

Una ola de comentarios sacudió las redes sociales tras el anuncio del supuesto embarazo de Juliana Calderón, hermana menor de la empresaria y creadora de contenido Yina Calderón.

La noticia, inicialmente celebrada por seguidores con mensajes de felicitación, pronto se vio envuelta en dudas y comentarios negativos. El motivo principal fue la publicación de una imagen de una ecografía por parte de Claudia Calderón, otra integrante de la familia.

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La hermana de Yina Calderón despertó dudas con fotografía embarazada - crédito @letengoelchisme/IG

Diversos usuarios analizaron el documento y señalaron que el número de identificación correspondía presuntamente a Claudia, no a Juliana.

Ante el revuelo, Yina Calderón decidió responder públicamente a través de un video en Instagram, donde acumula una audiencia considerable. Allí, rechazó de manera tajante las acusaciones de que la familia inventó el embarazo y defendió la credibilidad de sus hermanas.

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“Nosotras somos polémicas, escandalosas, pero no somos mentirosas. Yo nunca les digo una mentira. Mi hermana Juliana está esperando un Sayayin de raza pura, como las Calderón”, expresó la empresaria, insistiendo en que la noticia era auténtica.

La principal controversia giró en torno a la autenticidad de la ecografía y la identidad de la futura madre. Algunos usuarios sostienen que la verdadera embarazada sería Claudia, no Juliana, lo que alimentó aún más la discusión en plataformas digitales.

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El video con el que Yina Calderón insiste en que Juliana sí espera un “baby Calderón” - crédito @yinacalderonoficial/IG

Aunque Yina defendió la versión original, evitó dar detalles sobre el documento que generó dudas.

En su intervención, Yina subrayó que será Juliana quien, si así lo decide, comparta detalles sobre su embarazo y responda directamente a las inquietudes surgidas. Hasta el momento, Juliana no se ha pronunciado públicamente sobre el hecho ni ha dado información adicional.

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La polémica se mantiene activa en redes sociales, pues recientemente, Juliana compartió una anécdota sobre el padre de su bebé, pues en una transmisión en vivo dijo que el ex de Aida Victoria Merlano conocido como El Agropecuario sería el papá del niño, provocando una ola de comentarios en contra de esa situación.

Según dijo, se trato de una broma para ver la reacción de los internautas así como de la barranquillera al conocer la noticia y que cuando le contó a Juan David Tejada los dos se comenzaron a reir.

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