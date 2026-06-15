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Hija de Yeison Jiménez cumplió 15 años, así se homenajeó la presencia del artista durante la fiesta

La joven recibió el apoyo de sus seres queridos en una noche en la que celebraron con una tranquila cena, sin dejar de lado el recuerdo del hombre que la educó en sus primeros años de vida y al que reconoce como su padre, pese a que la sangre no los unía

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El evento fue privado y estuvo acompañado por los familiares más cercanos de la joven - crédito Lina Jiménez / Instagram
El evento fue privado y estuvo acompañado por los familiares más cercanos de la joven - crédito Lina Jiménez / Instagram

La celebración de los 15 años de Camila Jiménez se realizó en Bogotá, en medio del dolor por la ausencia de su padre de crianza, el cantante Yeison Jiménez, que murió el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en Boyacá.

Aunque Camila no es hija biológica de Yeison, él la conoció desde que tenía 2 años y, desde ese momento, la trató como su propia hija. Además, fue reconocido por la niña como su figura paterna, por lo que su fallecimiento afectó bastante a la joven que, constantemente, comparte imágenes de su padre y los recuerdos que él le dejó.

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Cabe mencionar que este se convirtió en uno de los eventos familiares más destacados luego del fallecimiento de Yeison Jiménez. Así que además de simbolizar el paso a una nueva etapa en la vida de la adolescente, estuvo acompañado por homenajes y el apoyo incondicional de sus familiares, que destacaron el legado y la presencia permanente del artista en la vida de la joven.

La hija mayor de Yeison Jiménez recordó los cumpleaños que pasó con su papá - crédito Camila Jiménez / Instagram
La hija mayor de Yeison Jiménez recordó los cumpleaños que pasó con su papá - crédito Camila Jiménez / Instagram

La celebración de los 15 años de Camila sin Yeison Jiménez

El 14 de junio de 2026, Camila eligió celebrar su cumpleaños con una reunión íntima junto a sus seres más cercanos. La joven llevó un vestido azul y compartió la velada con su madre, Sonia Restrepo y sus demás familiares.

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Durante el festejo, una imagen de Yeison Jiménez ocupó un lugar especial junto a la mesa principal, simbolizando su ausencia y el cariño con el que lo recuerdan sus familiares.

La memoria del cantante estuvo presente en cada gesto, recordándolo no solo como figura pública, sino como el principal apoyo en la vida de Camila.

El emotivo mensaje de Lina Jiménez para su sobrina

Durante la fecha, la familia de Yeison Jiménez, especialmente su hermana Lina Jiménez, mostró públicamente su afecto por la joven. La tía de la adolescente le escribió un mensaje en redes sociales en el que indicó el orgullo que sentiría su hermano por ver a Camila llegar a esta etapa.

“Hoy esta pequeña está cumpliendo sus 15 años y siento que el tiempo pasa demasiado rápido, hace poco eras una bebé y ahora verte convertida en una mujer 🥹 eres hermosa eres valiente, nunca dejes de sorprendernos con tus ocurrencias y alegría, te quiero mucho Cami que Dios te conceda muchas años más ♥️. Yo sé que no es fácil para ti esta fecha tan esperada, que tu papito quería hacer de este día un festín y celebrarlo por todo lo alto, pero acá estamos tu familia para acompañarte y tu papito desde el cielo está muy orgulloso de ti“, escribió Lina Jiménez.

En sus historias, Lina Jiménez recordó uno de los cumpleaños que la niña pasó con el artista - crédito Lina Jiménez / Instagram
En sus historias, Lina Jiménez recordó uno de los cumpleaños que la niña pasó con el artista - crédito Lina Jiménez / Instagram

Cabe mencionar que Camila recibió saludos y muestras de cariño de allegados, como Diva Jessurum, amiga del cantante; así como de otros miembros cercanos del entorno familiar. El acompañamiento familiar y los mensajes de apoyo evidenciaron la fuerza del vínculo que une a Camila y todos los que la rodean.

Pese a la reciente partida de Yeison Jiménez, el legado del cantante permanece presente en la vida de Camila, que se encuentra atravesando este nuevo capítulo con el respaldo y el cariño de su familia.

Diva Jessurum estuvo acompañando a Camila Jiménez en la noche de sus 15 años - crédito Diva Jessurum / Instagram
Diva Jessurum estuvo acompañando a Camila Jiménez en la noche de sus 15 años - crédito Diva Jessurum / Instagram

La cercanía entre Camila Jiménez y Yeison Jiménez se hizo evidente con el pasar de los años, pues se convirtió en su padre tras iniciar la relación con Sonia Restrepo.

En diversas entrevistas, el cantante dejó claro que Camila ocupaba en su vida el mismo lugar que sus hijos biológicos: Thaliana y Santiago. Para Camila, Yeison siempre fue su papá, ya que nunca conoció a otro padre y la magnitud de esta cercanía se hizo aún más notoria tras la muerte del artista, pues a la joven se le vio bastante afectada.

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