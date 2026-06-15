Colombia

Violeta Bergonzi se pronunció sobre las fotografías de Aida Cortés al interior de una iglesia: “No es un lugar donde se pueda posar”

La presentadora expuso su punto de vista sin atacar a la modelo de OnlyFans y ahora cantante, con el objetivo de promocionar su nuevo trabajo discográfico

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La presentadora se pronunció en negativa por el uso de imagenes religiosas para poder promocionar su disco - crédito @letengoelchisme/IG

La ganadora de MasterChef Celebrity 2025, Violeta Bergonzi, tomó posición pública en la polémica que envuelve a Aida Cortés tras la difusión de una serie de fotografías y videos de la artista en lencería dentro de la parroquia Santa Ana de Guarne, Antioquia, tomados para promocionar su próxima canción, Ramera.

Bergonzi lanzó una reflexión sobre lo que es permitido o no, basado en la libre expresión e integrando lo religoso.

Para mí y para muchos católicos un altar no es un lugar bonito donde uno puede posar, empelotarse o hacer contenido. Es el lugar donde adoramos a Dios, es el lugar donde logramos esa conexión sagrada”, afirmó Bergonzi en sus redes sociales.

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Estas son las polémicas fotos que pusieron en el ojo del huracán a la creadora de contenido - crédito @aidacortesmusic/Instagram
Estas son las polémicas fotos que pusieron en el ojo del huracán a la creadora de contenido - crédito @aidacortesmusic/Instagram

La presentadora aclaró desde el inicio que su comentario no apuntaba a la persona: “Aida Cortés, esto no es en contra tuya. Esto es mi opinión frente a las fotos y contenido que hiciste en un altar de una iglesia católica”.

Reconoció que Cortés tiene plena libertad sobre su imagen y su contenido, pero insistió en que el debate no pasa por el vestuario sino por el lugar elegido.

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Bergonzi cerró su intervención con una pregunta sobre los límites del arte: “Cuando se usan espacios religiosos para una propuesta artística provocadora, ¿es libertad de expresión o es irrespeto por estos lugares sagrados?”.

Las fotografías, publicadas el 11 de junio bajo el título “Hija de Dios” y acompañadas de un video con el mensaje “¿Ramera?”, acumularon más de 84.000 likes en Instagram.

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La creadora de contenido para adultos se pronunció sobre las críticas a sus fotografías en la iglesia - crédito @aidacortes/IG

Las imágenes muestran a Cortés semidesnuda ante el altar, en poses que parodian gestos de oración y con un velo que evoca a la Virgen María.

La Diócesis de Sonsón-Rionegro respondió con un comunicado en el que calificó lo ocurrido como una “profanación moral del sentido religioso del templo” y una “grave ofensa contra la fe de miles de católicos”.

La institución exigió disculpas públicas a los involucrados y ordenó el cierre del templo desde el mediodía del viernes 12 de junio hasta el sábado 13 al mediodía, cuando el vicario general Gabriel Alonso Aristizábal presidió un acto de desagravio.

La diócesis también precisó que “la libertad de expresión, la actividad en redes sociales y la creación de contenidos digitales encuentran límites éticos claros cuando afectan los derechos fundamentales y las convicciones espirituales de los demás”.

Ante la avalancha de críticas, Cortés respondió a través de sus redes sociales sin referirse al incidente de forma directa.

En una publicación bajo el hashtag #RAMERA, Cortés cuestionó a quienes, según ella, usan la fe como cobertura: “Las personas tienen la falsa creencia que escondiéndose para cometer pecados y vistiéndose de cierta manera van a poder ocultar de Dios sus almas. Yendo a misa sin aplicar ni una sola palabra de lo que dice el padre. ¿Ya cumplieron?”.

La artista también apuntó contra la hipocresía que, a su juicio, anida detrás de la práctica religiosa formal.

Aida Córtes respondió a sus críticos vía redes sociales - crédito @aidacortesmusic/Instagram
Aida Córtes respondió a sus críticos vía redes sociales - crédito @aidacortesmusic/Instagram

“He visto la señora que no falta a misa ni un domingo, pero le echa agua a los niños cuando juegan y gritan fuera de su casa. Y me pregunto qué puede haber en el corazón de una persona que no disfruta la risa de un niño”, escribió.

El abogado penalista Iván Durango señaló a El Colombiano que el episodio no configura un delito penal, aunque advirtió que un juez podría encuadrar la conducta en el artículo 202 del Código Penal, que contempla multas de hasta 16 salarios mínimos por “realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”.

Las reacciones en redes sociales apuntaron hacia el mismo lado: consideraron que las fotografías incurrieron en un acto de irrespeto a la religiosidad.

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