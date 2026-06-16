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Luis Díaz tendría nuevo compañero en el Bayern Múnich: jugador de Marruecos ficharía por el conjunto alemán

El mercado de pases baja su velocidad normal por la Copa del Mundo 2026, pero no se detiene. Tras la igualdad entre Marruecos y Brasil, Bayern Múnich habría llegado a un acuerdo con un mediocampista marroquí

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Marruecos igualó a un gol con Brasil en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 - crédito Reuters/Fabrizio Bensch
Marruecos igualó a un gol con Brasil en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 - crédito Reuters/Fabrizio Bensch

El mercado de fichajes del fútbol mundial continúa generando movimientos pese a que su ritmo habitual se ha reducido por la disputa de la Copa del Mundo 2026. Mientras las selecciones concentran la atención de los aficionados, los grandes clubes europeos ya trabajan en la planificación de la próxima temporada y Bayern Múnich sería uno de los equipos que habría avanzado en una incorporación.

Después del empate 1-1 entre Marruecos y Brasil en el Mundial, una de las figuras del conjunto africano volvió a aparecer en el radar internacional y habría acelerado su llegada al fútbol alemán. Se trata de Ismael Saibari, mediocampista marroquí del PSV Eindhoven, que estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Bayern Múnich, donde compartiría vestuario con el colombiano Luis Díaz.

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Según reportes de medios europeos, como el hecho por el periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, el Bayern habría alcanzado un acuerdo para quedarse con los servicios del futbolista de 25 años, en una operación que rondaría los 55 millones de euros entre valor fijo y variables. El jugador todavía debe completar los exámenes médicos antes de que el conjunto bávaro haga oficial el movimiento.

Saibari llega a esta negociación en el mejor momento de su carrera. El marroquí fue uno de los protagonistas del debut de su selección en la Copa del Mundo 2026 ante Brasil, partido en el que marcó el gol de Marruecos para el empate definitivo frente al equipo sudamericano. Su actuación en el escenario mundialista aumentó todavía más el interés que ya tenía de varios clubes europeos.

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Su versatilidad habría sido uno de los factores que convencieron al Bayern Múnich. El entrenador Vincent Kompany buscaba reforzar las variantes ofensivas del equipo y habría insistido en la llegada del internacional marroquí después de analizar sus características. La idea sería sumar un futbolista capaz de aportar movilidad, llegada al área y soluciones entre líneas.

Luis Díaz perdió su primer título con el Bayern Múnich, que fue la Champions League ante el PSG en semifinales - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Luis Díaz perdió su primer título con el Bayern Múnich, que fue la Champions League ante el PSG en semifinales - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Cómo se beneficiaría Luis Díaz con la llegada de Saibari al Bayern Múnich

Para Luis Díaz, la llegada de Saibari significaría compartir equipo con otro jugador ofensivo de gran proyección. El colombiano, que llegó al Bayern como una de las grandes apuestas del club alemán, tendría un nuevo socio para una plantilla que busca mantenerse como protagonista en Alemania y competir con mayor fuerza en torneos internacionales.

La adaptación de Saibari será uno de los grandes desafíos. Aunque llega con experiencia internacional y después de brillar en Países Bajos, el salto a la Bundesliga implica competir en un contexto de máxima exigencia. Bayern espera que su llegada no solo sea una apuesta para el presente, sino también una inversión pensando en los próximos años.

El momento exacto de la definición de Ismael, jugador de Marruecos, ante Alisson, arquero de Brasil - crédito Mike Segar/Reuters
El momento exacto de la definición de Ismael, jugador de Marruecos, ante Alisson, arquero de Brasil - crédito Mike Segar/Reuters

El movimiento también refleja la estrategia del conjunto alemán de buscar talento joven con margen de crecimiento. En los últimos mercados, el Bayern ha combinado fichajes de jugadores consolidados con incorporaciones de futbolistas que todavía tienen potencial para aumentar su nivel y valor en el mercado.

Mientras la Copa del Mundo 2026 avanza, el mercado de fichajes comienza a tomar temperatura. Y en Múnich esperan que una de las revelaciones del torneo, Ismael Saibari, pueda convertirse pronto en el nuevo compañero de Luis Díaz y una pieza importante del proyecto dirigido por Vincent Kompany.

Ismael Saribari fue el anotador del gol de Marruecos ante Brasil en la Copa del Mundo 2026 - crédito Caean Couto/Reuters
Ismael Saribari fue el anotador del gol de Marruecos ante Brasil en la Copa del Mundo 2026 - crédito Caean Couto/Reuters

Estadísticas de Ismael Saibari antes de llegar al Bayern Múnich

Ismael Saibari destaca por su polivalencia en el centro del campo y su gran capacidad ofensiva.

  • Altura / peso: 1,85 m / 81 kg.
  • Valor de mercado: $40.000.000 de euros.

Rendimiento en la temporada 2025-2026

  • Apariciones: 27 partidos
  • Goles: 8 anotaciones.
  • Asistencias: 7 pases de gol.

Métricas de ataque y remate

  • Precisión de tiros al arco: 41%.
  • Goles esperados (xG): mantiene cifras que superan las 13,00, con una conversión altamente efectiva desde el interior del área.
  • Preferencias de pierna: Cerca del 65% de sus disparos y goles provienen de su pierna derecha, con una notable cuota de goles de cabeza gracias a su altura.

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