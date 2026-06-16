Colombia

Vichada y Venezuela: estos son los planes energéticos anunciados por el Gobierno para fortalecer la integración entre ambos países

El Gobierno nacional presentó una serie de inversiones para el departamento del Vichada y reveló una iniciativa que busca convertir a esta región fronteriza en un punto clave para la integración energética con Venezuela

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FOTO DE ARCHIVO. Líneas eléctricas que conectan torres de alta tensión . REUTERS/Jon Nazca
FOTO DE ARCHIVO. Líneas eléctricas que conectan torres de alta tensión . REUTERS/Jon Nazca

El departamento del Vichada vuelve a aparecer en los planes de integración energética entre Colombia y Venezuela. Durante una visita a Puerto Carreño, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció una futura interconexión eléctrica binacional y presentó inversiones por 89.900 millones de pesos destinadas a proyectos energéticos en la región.

La apuesta del Gobierno es convertir al Vichada en un territorio estratégico para la integración energética con Venezuela, en una zona donde las largas distancias entre poblaciones y las limitaciones de infraestructura han obligado durante años a depender de sistemas locales de generación.

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“La interconexión eléctrica binacional es una realidad sobre la que estamos avanzando para fortalecer la confiabilidad del servicio”, afirmó el ministro Palma.

De acuerdo con el funcionario, la región fronteriza está llamada a desempeñar un papel relevante en los planes energéticos de ambos países.

El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea. JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS
El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea. JUSTIN TALLIS/Pool vía REUTERS

“El Vichada está llamado a convertirse en un territorio estratégico para la integración energética de Colombia con Venezuela”, aseguró.

La agenda desarrollada en Puerto Carreño incluyó además la presentación de la Planta Solar El Merey, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE).

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Los proyectos energéticos que fueron anunciados para Vichada

La Planta Solar El Merey contará con una capacidad de cinco megavatios y está proyectada para atender a más de 1.600 usuarios de Puerto Carreño.

Las inversiones anunciadas por el Gobierno también contemplan soluciones solares para zonas rurales, Ecoescuelas con sistemas fotovoltaicos y proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Planta solar fotovoltaica con filas de paneles azules sobre terreno marrón. Tres trabajadores con casco caminan. Al fondo, colinas verdes y un volcán humeante bajo cielo azul.
IMAGEN DE REFERENCIA: Planta solar en Colombia . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las cifras presentadas por el Ejecutivo, cuatro proyectos ya concluidos han beneficiado a 1.767 usuarios y a más de 6.185 habitantes mediante sistemas solares.

Asimismo, otros dos proyectos se encuentran actualmente en ejecución y permitirán atender a 359 usuarios adicionales.

El Gobierno también informó sobre más de diez Ecoescuelas proyectadas y seis iniciativas financiadas con recursos de regalías por más de 40.797 millones de pesos.

Para el gobernador del Vichada, Fulberto Guevara, los anuncios representan un paso importante para enfrentar los problemas energéticos que durante años han afectado al departamento.

“Hoy es y será una fecha histórica para Puerto Carreño y para el departamento del Vichada. Como habitante de esta tierra, he vivido y he sido conocedor de los problemas energéticos que durante décadas han afectado el bienestar, el desarrollo y la prosperidad de nuestra gente”, afirmó.

La interconexión con Venezuela aún no tiene detalles definidos

Uno de los anuncios más relevantes fue la futura conexión eléctrica entre Colombia y Venezuela, aunque todavía no se conocen detalles sobre el trazado, la capacidad o el cronograma del proyecto.

La iniciativa se suma a otros planes de integración energética impulsados por ambos gobiernos en los últimos meses.

En marzo, el Ministerio de Minas y Energía confirmó avances para reactivar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, una infraestructura construida en 2007 y que permanece sin operación desde 2019.

Ese proyecto tiene como objetivo permitir nuevamente el flujo de energía desde Venezuela hacia Colombia mediante gas natural.

Aunque se trata de infraestructuras distintas, ambos anuncios reflejan una misma estrategia orientada a aprovechar la frontera energética con Venezuela para reforzar el abastecimiento en regiones donde persisten limitaciones de cobertura y suministro.

Por ahora, la futura interconexión eléctrica binacional continúa en fase de desarrollo y no se han dado a conocer mayores detalles sobre su puesta en marcha.

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