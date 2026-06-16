Cristiano Ronaldo ya tiene la foto oficial de su sexto Mundial: así ha sido su historia en la Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo participará en su sexta Copa del Mundo en el Mundial de 2026, ha tenido un participación ininterrumpida desde Alemania 2006 - crédito Reuters

Cristiano Ronaldo sigue escribiendo páginas en la historia del fútbol. La FIFA dio a conocer este lunes 15 de junio la fotografía oficial del delantero portugués para la Copa Mundial de 2026. A sus 41 años, CR7 se prepara para ampliar una trayectoria mundialista que comenzó hace más de dos décadas y que lo ha convertido en uno de los jugadores con mayor presencia en la historia del certamen.

Su primer torneo fue en Alemania 2006, cuando apenas tenía 21 años y llegaba como una de las grandes promesas del fútbol europeo. Desde entonces, su nombre ha estado presente en todas las ediciones: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Esta es la foto oficial de Cristiano Ronaldo para la Copa del Mundo 2026 con la Selección Portugal - crédito FIFA

Debut mundialista en Alemania 2006 y continuidad en Sudáfrica 2010

Su debut mundialista llegó en un escenario especial. En Alemania 2006, Portugal alcanzó las semifinales bajo el liderazgo de una generación encabezada por jugadores como Luis Figo y Deco, aunque Ronaldo ya comenzaba a ganar protagonismo. Disputó seis partidos, fue titular en cinco ocasiones y marcó un gol desde el punto penal, en la victoria 2-0 frente a Irán en la fase de grupos. Además, fue parte del equipo que terminó en el cuarto lugar del torneo después de caer ante Francia en semifinales y frente a Alemania en el partido por el tercer puesto.

Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, Ronaldo llegó como una estrella consolidada tras sus grandes actuaciones con el Manchester United y su fichaje por el Real Madrid. Sin embargo, el recorrido portugués fue más corto de lo esperado. La selección quedó eliminada en octavos de final ante España, que posteriormente sería campeona del mundo. Ronaldo disputó cuatro partidos, fue titular en todos y anotó un gol en la goleada 7-0 contra Corea del Norte.

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Las fotos oficiales de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo de Qatar 2022, Rusia 2018 y Brasil 2014 respectivamente - crédito FIFA

La peor participación fue en Brasil 2014 y su consolidación fue en Rusia 2018

El Mundial de Brasil 2014 fue uno de los más difíciles para el futbolista. Portugal quedó eliminado en la fase de grupos tras competir en una zona con Alemania, Estados Unidos y Ghana. Ronaldo jugó los tres encuentros y marcó un gol en el empate 2-2 frente a Estados Unidos, aunque llegó al torneo condicionado físicamente por una lesión en la rodilla. Fue una edición en la que el equipo europeo no pudo mostrar su mejor versión.

La Copa del Mundo de Rusia 2018 tuvo una versión más determinante de Cristiano. Con 33 años, el delantero llegó como líder absoluto de Portugal y protagonizó uno de los partidos más recordados del torneo: el empate 3-3 contra España, en el que marcó un triplete. Fue su primer hat-trick en un Mundial. En total, disputó cuatro partidos y anotó cuatro goles, aunque Portugal quedó eliminada nuevamente en octavos de final tras perder ante Uruguay.

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Cristiano Ronaldo y sus fotos de presentación oficial con la Selección de Portugal en las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Alemania 2006 respectivamente - crédito FIFA

La recta final en Catar 2022 y la leyenda en Estados Unidos 2026

En Catar 2022, Ronaldo afrontó una de las ediciones más mediáticas de su carrera. Fue titular en la fase de grupos y se convirtió en el primer futbolista en marcar en cinco Mundiales diferentes cuando anotó contra Ghana en el debut portugués. En ese torneo disputó cinco partidos y marcó un gol, pero Portugal quedó fuera en los cuartos de final tras perder 1-0 contra Marruecos. A nivel individual, alcanzó los 10 partidos como titular en Copas del Mundo y superó registros históricos de participación.

En total, antes de disputar el Mundial de 2026, Cristiano Ronaldo acumula 22 partidos en Copas del Mundo y ocho goles. Aunque nunca ha logrado levantar el trofeo, su trayectoria mundialista está marcada por la longevidad, la capacidad goleadora y la presencia constante en la élite durante cinco generaciones diferentes.

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Su sexto Mundial representa otro capítulo en una carrera llena de récords. Ronaldo ya es el máximo goleador histórico del fútbol internacional con Portugal y ahora buscará cerrar su historia mundialista con una última oportunidad de conquistar el único gran título que todavía falta en su colección. La fotografía oficial publicada por la FIFA no solo es una imagen más: es el retrato de un futbolista que ha atravesado más de 20 años de historia del torneo y que todavía continúa desafiando los límites del fútbol.