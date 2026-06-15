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Francia vs. Senegal: guía completa para ver en Colombia el debut, en la Copa del Mundo 2026, del equipo de Kylian Mbappe

El próximo martes 16 de junio comenzarán las acciones del Grupo I de la Copa del Mundo, en el que se encuentran Francia, Senegal, Irak y Noruega

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previa Francia vs Senegal
Kylian Mbappe será la carta de Francia en el debut de la Copa del Mundo, Sadio Mané será la de Senegal - crédito Reuters

La Copa del Mundo 2026 no cesa sus emociones en la primera fecha de la fase de grupos. El próximo martes 16 de junio el turno llegará para Francia, subcampeón actual del mundo, enfrentando a la Selección de Senegal, en un duelo que analistas colombianos, como César Augusto en Caracol Radio, han afirmado es uno de los más atractivos de toda la primera fase en la máxima cita orbital. El partido comenzará a las 2:00 p.m. y si está en Colombia, tendrá opciones para verlo a través de los canales de televisión y el streaming.

Las dos opciones oficiales para ver el partido, que se disputará en el estadio de East Rutherford de Nueva York, son el canal de televisión DSports o la plataforma de streaming DGO, ninguno otro transmitirá las emociones entre franceses y senegaleses.

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Sadio Mané capitanea a Senegal y será la carta goleadora en el Mundial 2026. - Crédito: AFP
Sadio Mané capitanea a Senegal y será la carta goleadora en el Mundial 2026 - crédito AFP

Alineaciones probables

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué y Mbappé.

Senegal: Mendy; Koulibaly, Niakhaté, Diallo; Sabaly, Pepe Matar Sarr, Idrissa Gueye, Jakobs; Ismaila Sarr, Nicolas Jackson y Mané.

Francia llega al Mundial 2026 con la presión habitual de una selección acostumbrada a pelear por los títulos. Los dirigidos por Didier Deschamps tienen como objetivo conquistar su tercera Copa del Mundo, después de los campeonatos obtenidos en 1998 y 2018. Además, el equipo francés mantiene una generación de futbolistas de alto nivel, encabezada por figuras como Kylian Mbappé, quien vuelve a ser una de las principales amenazas ofensivas del torneo.

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Francia se mide contra Senegal por la apertura del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP
En la imagen aparecen Doue y Nketiah, que con sus selecciones se encuentran en el Grupo I de la Copa del Mundo 2026 - crédito AFP

El conjunto europeo arriba a la competición con la experiencia de haber disputado instancias decisivas en los últimos Mundiales. Desde 1998, Francia ha logrado consolidarse como una de las selecciones más constantes del fútbol mundial, alcanzando finales y semifinales en diferentes ediciones. Su fortaleza no solo está en el talento individual, sino también en una plantilla amplia con jugadores capaces de cambiar un partido desde cualquier zona del campo.

Sin embargo, Senegal aparece como un rival que no se puede subestimar. La selección africana ha construido una identidad basada en la intensidad, el orden táctico y la fortaleza física de sus jugadores. Los llamados ‘Leones de Teranga’ llegan al Mundial con la intención de repetir actuaciones históricas y demostrar que África puede volver a competir por llegar lejos en la máxima cita del fútbol.

Kylian Mbappé acumula 56 goles y 40 asistencias en 96 partidos internacionales con la selección absoluta de Francia - crédito Vincent Carchietta/Reuters
Kylian Mbappé acumula 56 goles y 40 asistencias en 96 partidos internacionales con la selección absoluta de Francia - crédito Vincent Carchietta/Reuters

Francia y Senegal ya se enfrentaron en una Copa del Mundo

El recuerdo entre ambas selecciones en los Mundiales también genera expectativa. Francia y Senegal ya se enfrentaron en una Copa del Mundo: fue en Corea y Japón 2002, cuando el equipo africano sorprendió al mundo al derrotar 1-0 a los franceses en el partido inaugural del torneo gracias al gol de Papa Bouba Diop. Aquel resultado quedó como uno de los grandes golpes en la historia de los mundiales.

Para esta nueva edición, el contexto es diferente. Francia parte como una de las favoritas al título por su calidad de jugadores y profundidad de nómina, mientras que Senegal busca aprovechar su disciplina defensiva y velocidad en ataque para complicar a uno de los equipos más fuertes del campeonato. El partido también será una prueba para medir el verdadero nivel de ambas selecciones en el inicio de un camino que puede ser largo dentro del torneo.

Más allá del resultado, Francia vs. Senegal promete ser uno de los partidos destacados de la primera jornada. Por un lado estará una selección que busca confirmar su condición de candidata al campeonato; por el otro, un equipo africano con ambición y la intención de volver a sorprender al mundo como ocurrió hace más de dos décadas. La Copa del Mundo empieza a tomar ritmo y este enfrentamiento será una de las primeras grandes pruebas para dos equipos que sueñan con llegar hasta el final.

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