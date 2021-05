Álvaro Uribe explica por qué se refiere a Iván Duque como un “títere” en medio de las protestas en Colombia

Álvaro Uribe e Iván Duque

Desde que comenzó el paro nacional el pasado 28 de abril, el expresidente Álvaro Uribe ha conversado con varios medios de comunicación y entre sus mensajes insiste en que a Iván Duque quieren volverlo un títere. Adjetivo que le acuñó la oposición al jefe de Estado desde su campaña presidencial en 2018 por ser el candidato del uribismo.

En entrevista con Infobae Colombia, el exmandatario colombiano entregó una explicación sobre por qué se refiere a Duque con un títere. “Lo quieren manejar con paros y con violencia, quieren obtener una respuesta; repliegan el paro, repliegan la violencia y, en seguida, resurgen con más fuerza hacia otra expresión de violencia, por eso nosotros decimos que el Gobierno tiene que resolver este problema social de inmediato, el partido pide, acompaña eso, pero, al mismo tiempo, realizar el ejercicio de autoridad”, le explicó a este medio.

Agregó que hay una estrategia para debilitar al gobierno. “Por ejemplo, aquí hay políticos que han dicho: ya que retiraron la reforma tributaria, no sigan con el paro, repliéguense, pero esperen para otro, entonces van llevando al país y al gobierno, escalonadamente: un acto de violencia, un repliegue, un acto de violencia, un repliegue, y así van debilitando totalmente la institucionalidad; lo que quieren es llevar la democracia totalmente debilitada a las elecciones del 22 para ahí destruirla”.

Para Uribe en las elecciones de 2022 hay un riesgo de que se quiebre la democracia. “Yo en lo único en lo que estoy pensando es en el peligro de destrucción democrática, conozco muy bien el proceso chavista, lo conozco muy bien, conozco aquí los círculos concéntricos que tienen cercanía con ese proceso, le tengo pánico, lo que ha hecho es acabar la democracia, acabar la empresa privada, acabar la esperanza social”, le contó a este medio.

“En esta democracia nuestra hay esperanza, se pueden construir caminos de esperanza, en Cuba han sacrificado cuatro generaciones, en Venezuela van para la segunda, son países sin esperanza. Yo tengo fundados temores, por eso mi afán de que se resuelva esto, que lo debió resolver el Gobierno hace muchos meses”: Álvaro Uribe.

Insistió en que ha mencionado el “ojo con el 22” desde que estuvo privado de la libertad “por un proceso injusto, y estaba con covid, y en esa misma entrevista dije que para atender el problema social de la pandemia se requerían unos recursos adicionales que debían pagar los más pudientes, se me dijo que no, y después el Gobierno salió, tardíamente, con una reforma tributaria que, en algunos aspectos, afectaba la clase media, y nuestro partido fue el primero en decir que no estaba de acuerdo con esa reforma”.

Sobre el tema, el pasado 14 de mayo la periodista de Univision, Ángela Patricia Janiot preguntó al presidente Duque precisamente por la relación que hace Uribe con que lo quieren volver un títere.

“Ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos. Decía Uribe refiriéndose al régimen chavista. A eso le están jugando, dijo Uribe. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiere a usted como un títere?, preguntó la periodista.

La respuesta del mandatario fue contundente y notablemente molesto contestó: “Me da pena Ángela Patricia, y yo con el mayor respeto. Creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie. Yo soy el presidente de Colombia y estoy al servicio de los colombianos. Yo nunca he creído en la política que se ejerza por presiones. Y aquí hemos tenido que sortear las adversidades más grandes que ha vivido este país”.

“Hemos tenido que enfrentar una recesión económica derivada de la pandemia. Hemos tenido que enfrentar también circunstancias muy complejas por desastres naturales. Y siempre lo hemos hecho con el amor por este país que me ha caracterizado. Aquí no hay títeres de nadie”, concluyó Iván Duque.

