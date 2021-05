“No sé por qué cocinar no me fluye”: así le fue a Laura Londoño preparando un ceviche

Poco a poco, Laura Londoño se ha convertido en una de las actrices colombianas más queridas de la televisión por su belleza y por los personajes que ha interpretado en producciones exitosas como ‘La ley del corazón’, la película ‘Loco por vos’ y la actual versión de ‘Café con aroma de mujer’ del Canal RCN, que le ha merecido críticas y halagos por igual.

Pero, a su vez, ha ganado el reconocimiento de sus seguidores por su constante interacción en redes sociales con ellos. Allí habla de su vida privada, de su familia, de su hija, Allegra, y de sus proyectos profesionales. Y un dato que quizá muchos no conocen de Londoño es que es cofundadora de Almost Virgin, una marca enfocada en la venta de aceites eróticos.

Pero para lo que la actriz paisa no es muy ágil es para cocinar, tal y como lo confesó en un video publicado en su Instagram. En el mismo, apareció contándole a los usuarios que por algún tiempo ha estado prometiendo que va a aprender a cocinar “porque la verdad no sabe por qué no le fluye”.

Incluso, afirmó que estaba esperando que la cocina de su casa estuviera lista después de una remodelación que le iban a hacer, a ver si eso la hacía sentir inspirada para aprender. Pero, al parecer, eso no ha sucedido.

Sin embargo, Laura Londoño compartió que, aprovechando la visita de sus amigos a su casa, se atrevería a cocinar un plato para ellos. Nada más y nada menos que un ceviche. Lo que le preocupó a la actriz fueron las instrucciones previas que uno de sus invitados, que es el dueño del restaurante El Boleo, le dio: “pide tal pescado y quítale la piel”.

“Esto es una tarea muy compleja. Es la primera vez que lo hago”, dijo entre risas la actriz de ‘Café con aroma de mujer. Luego de esto, abrió su caja de preguntas en Instagram y le pidió ayuda a sus seguidores para que, quienes supieran la receta, le dieran consejos y recomendaciones para lograr preparar el plato. “Recibo tips. Ayúdenme por favor, mi amigo es el dueño de El Boleo y cocina espectacular, pero hoy no quiere hacer nada. Señor, se le va a demorar”, señaló Londoño.

En las siguientes historias de Instagram se le ve a Laura cocinando con paciencia mientras escucha música, conversa y se ríe con sus invitados. Lo lamentable para algunas personas fue que al final no mostró cómo le quedó el ceviche, sino que simplemente su amigo salió diciendo que estuvo “fantástico”.

De otro lado, la actriz colombiana estuvo hablando un poco de lo importante que es para ella pensar en su casa y en cada uno de los detalles con los que la decorará. “Siempre he sido una loca fanática de comprar cositas para la casa para tenerla bonita, pocillos...una mata...lo que sea”, mencionó, agregando a su vez que el tema del arte en la casa le llama mucho la atención, razón por la cual apoya y promueve el trabajo de artistas locales en sus redes.

Hay que recordar que Laura Londoño se casó en 2018 con Santiago Mora, después de una relación de más de cinco años. Decidieron unir sus vidas en la isla de San Andrés y, tan solo un año después, en 2019, recibieron a su primogénita: una niña a la que llamaron Allegra.

SIGUE LEYENDO