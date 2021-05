“Esta barriga está que explota”: Andrea Valdiri se puso a bailar en Instagram y sorprendió a sus seguidores

La barranquillera Andrea Valdiri casi que a diario da de qué hablar en las redes sociales, especialmente ahora que se encuentra esperando a su segunda hija, Adhara, y sus miles de seguidores sienten curiosidad de saber cómo está viviendo este proceso de su vida.

Vale recordar que, semanas atrás estuvo alejada de sus cuentas en internet debido a unas complicaciones de salud que presentó. No obstante, cuando regresó continúo compartiendo fotografías y videos de los momentos que comparte con su familia, con su pequeña Isabella, sus amigos y en otras actividades.

Lo que sí no ha podido dejar de hacer, y que le ha merecido una que otra crítica, es bailar. Desde que le comenzó a crecer su barriga por el embarazo ha subido varios videos junto con sus bailarines moviendo su cuerpo con fuerza y sensualidad, presumiendo el mismo y argumentando que las mujeres en gestación también bailan.

Pero en esta oportunidad sí que generó impresión entre los usuarios. Se supone que a su bebé ya le falta poco tiempo para nacer y, por ende, su barriga alcanzó un gran tamaño. De hecho, recientemente la también bailarina del Carnaval de Barranquilla subió unas fotos en las que luce una sensual lencería negra y una bata totalmente abierta.

Ahora, Valdiri compartió en sus historias de Instagram varios videos bailando con una energía quizá nunca antes vista. Todos sus pasos se vieron excelentemente coordinados y se le notó mucha fuerza. Movió sus piernas, brazos y hasta barriga sin límites, lo que preocupó a los internautas por el hecho de estar haciendo esos arriesgados pasos en el avanzado estado en el que se encuentra.

“Cómo hace, por Dios. A mí en embarazo me dolían hasta las pestañas”; “Yo la veo bailando así y pienso que se le va a venir la bebé, qué susto. Bien por ella con tanta energía”; “Eso es con recomendaciones médicas, ahora estar embarazada no es una enfermedad”; “Qué impresión ver ese video”; “Si ella es energética, no imagino cómo saldrá la bebé”; “Tiene la señora energía, muy chévere esas personas buena onda”, son varios de los comentarios que pueden leerse en Instagram.

Esta es probablemente la forma en que Andrea Valdiri también ha dejado callados a todos aquellos que han salido a criticarla y a asegurar que su embarazo no le ha favorecido en nada. Aunque su cuerpo sí ha sufrido una transformación natural en los últimos meses, la verdad es que la bailarina barranquillera se conserva tal y como es.

Es más, las críticas siguen estando presentes y no solo por su cuerpo y embarazo. Según lo que muestra constantemente en sus redes sociales, Andrea Valdiri se da tanto a ella como a su hija Isabella una vida llena de lujos y detalles ostentosos. Como el carro Mercedes Benz último modelo, un celular de alta gama y un reloj marca Cartier -objetos cuyo total podría superar los 200 millones de pesos- que le obsequió a la niña.

Como si fuera poco, al parecer la pañalera que utilizará cuando nazca Adhara es de marca Gucci. “Miren la nueva pañalera de Adhara, miren qué cosa hermosa para esa bebé”, fue lo que dijo la barranquillera en su Instagram cuando abrió la caja en la que se encontraba el bolso.

Mientras tanto, la bailarina Andrea Valdiri seguirá con sus excentricidades y será esperar al nacimiento de su segunda hija para ver cómo cambiará su vida .

