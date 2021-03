Comisión de la Verdad presentará este jueves los detalles del esclarecimiento de la verdad de Timochenko y Mancuso

Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño 'Timochenko'.

Este jueves 18 de marzo, la Comisión de la Verdad presentará la hoja de ruta del proceso de reconocimiento de responsabilidades y contribución a la verdad que llevarán a cabo el excomandante de la guerrilla de las FARC Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, y el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.

Este acto, en el que participará el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de manera virtual, debido a que se encuentra recluido en una cárcel de Georgia, en Estados Unidos, contará con la presencia del presidente de la comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux.

“Al acoger la propuesta hemos puesto en marcha los preparativos para su realización. En carta privada les estoy enviando una ruta para la planeación del evento que incluye reuniones privadas y públicas. Tengo confianza en que la determinación de llegar a la no repetición a través de la verdad”, señaló Francisco de Roux.

El proceso de esclarecimiento de la verdad que se llevará a cabo con los dos exjefes de las facciones armadas enemigas se estableció luego de que Mancuso y ‘Timochenko’ enviaran una carta a la entidad, creada a instancia del Acuerdo Final de Paz, con la intención de ser escuchados y ofrecer su versión correspondiente a los hechos ocurridos en el conflicto armado.

“Más aún, espero que el testimonio de ustedes sea ante todo dignificación de las víctimas e incentive a otros responsables a ser parte de este acontecimiento de la verdad, la reparación y la reconciliación”, indicó Francisco de Roux en la carta de respuesta a los excomandantes.

La Comisión de la Verdad indicó que, se llevarán a cabo diferentes encuentros privados y públicos en los que se permita escuchar las versiones del excomandante de las FARC y el exjefe paramilitar, la dignificación de las víctimas para esclarecer los hechos ocurridos en el marco del conflicto manteniendo el carácter extrajudicial de la entidad.

De la misma manera, el presidente de la comisión señaló en su momento que, más allá entre un abrazo entre Londoño y Mancuso frente a Colombia, que igual reviste de importancia, lo fundamental es que se conozca la verdad desde las distintas posiciones y esta prevalezca por encima del miedo que pueda generar.

“Hay que cuidar mucho que las víctimas no sean usadas ni manipuladas, o que se vuelvan una plataforma para dignificar a personas que cometieron gravísimos crímenes, pero por otro lado consideramos que lo que están planteando Rodrigo Londoño y Mancuso puede ser una contribución muy seria”, aseguró Francisco de Roux.

Asimismo, señaló en esa oportunidad que el hecho que la comisión aceptara escuchar al excomandante de las AUC, no garantiza que fuera a ser recibido ante las Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como es la idea de Mancuso.

“La Comisión no es una escalera para acceder a la JEP. Está establecido que nuestra verdad no es jurídica, no somos jueces. En el trasfondo de la carta (de Mancuso) hay un deseo franco de llevar su caso a la JEP, pero esa es una decisión de los magistrados y no de nosotros”, concluyó el presidente de la entidad.

‘Pastor Alape’ y alias ‘Macaco’ también solicitaron a la Comisión de la Verdad un diálogo público

El martes 16 de marzo, el excomandante de las FARC ‘Pastor Alape’, y el de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, solicitaron a la Comisión de la Verdad un diálogo público para contar hechos relacionados con el conflicto armado desde ambas “orillas”.

En una carta enviada al presidente de la comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, los antiguos miembros de las facciones enemigas pidieron este espacio público con la intención de aportar a la “búsqueda de la paz estable y duradera” que adelanta la entidad creada a instancia de los Acuerdos Finales de Paz.

“Para hacerle conocer la voluntad que nos asiste de comparecer ante la Comisión de la Verdad que usted preside de manera pública, con todo lo que esto conlleva, para así satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto y poner de presente frente al país lo acontecido con nuestro actuar durante varios años”, indica la carta firmada por los excombatientes.

