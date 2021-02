Inició la vacunación contra el covid-19 en Bogotá: así avanza la jornada en los diferentes hospitales de la ciudad

Se acabó la espera. La Alcaldía Mayor de Bogotá madrugó en la mañana de este jueves a transmitir en vivo la distribución de las 12.652 dosis del biológico Pfizer para iniciar con la vacunación masiva contra el covid-19 en la capital colombiana, que inició a las 7:00 a.m. en la Clínica Colombia y el Hospital de Kennedy.

Para eso, sobre las cuatro de la mañana, arribaron a la Sede de la Secretaría de Salud de Bogotá los vehículos tipo furgón en frío que transportarán las vacunas a los nueve diferentes hospitales y clínicas de la ciudad en la que se comenzará con la inoculación del profesional de salud capitalino.

Desde antes de las 5:00 a.m. de este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se reportó desde el Puesto de Mando Unificado de la Secretaría de Salud, donde aseguró que la capital ya posee todos los protocolos, la logística y la indumentaria para dar inicio a la tan anhelada, y necesaria, vacunación contra el SARS-CoV-2.

Las clínicas, hospitales y centros médicos bogotanos, incluidos en el primer listado para iniciar la vacunación son: el hospital de la Policía Nacional, el Instituto Cancerológico Nacional, el Hospital de Kennedy, el hospital Simón Bolívar, el hospital Santa Clara, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Clínica Colombia, el Hospital Militar y el Hospital Méderi.

Hacia las 7:00 a.m. de este jueves, la enfermera Claudia Benavides de la Clínica Colombia, recibió la primera vacuna contra el covid-19 en Bogotá. Se esperaba que las primeras dosis se aplicaran en el Hospital de Kennedy, sin embargo, hubo un cambio de agenda y, sin presencia de miembros de los gobiernos distrital y nacional, inició el proceso de inmunización contra el coronavirus.

“Ya se me calmaron los nervios, me siento bien, afortunada y bendecida de ser la primera y tengo la esperanza de que para todos sea lo mejor. Sentí lo normal, el ‘chuzoncito’, no dolió, en el momento me siento bien. Ahora sigo a trabajar, soy muy consciente de que toda vacuna da mas beneficios que riesgos”, le dijo Claudia Benavides a Noticias Caracol.