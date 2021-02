Así es el carné de vacunación que usarán los colombianos para el covid-19

/ Twitter MinSalud

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, confirmó, en la noche del 16 de febrero, que cada colombiano contará con un carné de vacunación exclusivo para hacerle seguimiento al proceso de inmunización contra el covid-19 . Los mismos serán entregados a cada persona por las IPS en las que se apliquen los biológicos

“Se diseñó un carné específico para el covid-19. Es importante porque recoge la información de la primera y se hace allí la programación para la segunda dosis. Recomendamos muy enfáticamente guardarlo, mantenerlo con nosotros, para llegar a esa segunda dosis y posteriormente también para que sea posible en el futuro verificar que ya hemos sido vacunados”, explicó el ministro.

En ese sentido, la imagen de muestra del carné deja ver que el mismo contará con un espacio para colocar los datos personales del vacunado —nombres, apellidos, tipo y número de documento de identidad y fecha de nacimiento— así como otro para especificar la fecha de aplicación cada una de las dosis, el fabricante y lote de las mismas, y los datos de la IPS y el vacunador que adelantaron la inmunización.

Por el momento, agregó el jefe de la cartera de salud, no se puede interpretar el carné como un documento de identificación, ni será obligatorio portarlo o requerirlo dentro del país para poder acceder a actividades o lugares. No obstante, se mantiene la recomendación de tenerlo a la mano, pues no se descarta que en el futuro se convierta en un requisito para, por ejemplo, ingresar a otros países o territorios como sucede con el de la fiebre amarilla.

Finalmente, Ruiz comentó que “estamos en este momento comenzando la distribución a nivel nacional de los carnés que ya los ha entregado la Imprenta Nacional”.

Más de 200 alcaldías, incluyendo Bogotá, no confirman sus planes de vacunación contra el covid-19

A pesar de que cada día hay más cosas listas a nivel nacional para dar inicio al plan de vacunación, todo parece indicar que se presentarán problemas desde las instancias locales, donde al menos 200 municipios no han demostrado que están listos para iniciar el proceso.

Desde hace varias semanas, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó a la totalidad de alcaldes y gobernadores del país que enviaran de manera inmediata la información relacionada con cómo se iba a ejecutar en sus municipios y departamentos el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

El requerimiento fue hecho con el fin de velar que se cumplan todos los protocolos de seguridad en los diferentes lugares del país frente al proceso de vacunación, además, de evitar que haya un mal uso de las vacunas o anomalías en la implementación de las mismas, sin embargo, a la fecha de corte de la entrega de la información varios alcaldes no han dejado claro si están listos o no para empezar a vacunar a los ciudadanos de sus regiones.

El viceprocurador General, Antonio Thomas , informó este 16 de febrero que, hasta el momento, no se ha recibido la información por parte de 230 municipios con relación a su nivel de preparación para el Plan Nacional de Vacunación, por lo que aún se desconoce el nivel de alistamiento en una parte importante del territorio Nacional, incluidas las ciudades de: Bogotá, Barranquilla, Manizales y Montería.

26/01/2021 Simulacro de vacunación contra la COVID-19 en Colombia, que iniciará la campaña de inmunización el 17 de febrero.. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha confirmado este lunes que la campaña de inmunización contra la COVID-19 en el país comenzará este miércoles 17 de febrero, tras la llegada de las primeras 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer. POLITICA GUILLERMO LEGARIA

¿Cómo verificar si un lugar está listo para iniciar con el Plan Nacional de Vacunación?

Con respecto a los departamentos el viceprocurador informó, que 25 gobernaciones han proporcionado la información solicitada, lo que entrega un panorama más amplio en relación con el alistamiento dada su responsabilidad en la coordinación de la estrategia.

“El índice de preparación para el Plan Nacional de Vacunación se calculará con base en los siete componentes de la encuesta a alcaldes y gobernadores sobre su nivel de preparación en los diferentes aspectos señalados en el Decreto 109 de 2021: Financiero, Estrategia de Seguridad, Talento Humano, Vigilancia Epidemiológica, Sistemas de Información, Cadena de Frío e Insumos y Estrategia de Comunicación”, confirmó Thomas.

A nivel departamental el índice se calculará como un promedio ponderado por la población de 80 años o más, según la proyección de población del Dane al 2021, lo que permitirá dar más peso en el cálculo del índice agregado a los municipios con mayor número de habitantes con edades que estén priorizadas en la etapa uno de la primera fase.

Con la llegada de las primeras vacunas al país, el ente de control asegura que es necesario que todos los alcaldes confirmen la información requerida para que no haya contratiempos en la entrega de las primeras dosis del fármaco.

“Desde el Ministerio Público reiteramos hoy nuestro urgente llamado para que las alcaldías y gobernaciones, así como las entidades responsables del aseguramiento, envíen la información correspondiente a sus competencias frente al Plan Nacional de Vacunación Masiva contra el Covid-19 a fin de que se pueda tener un balance real de la situación y se puedan tomar las medidas necesarias para corregir los posibles inconvenientes que se estén presentando o se puedan presentar”, afirmó el Viceprocurador.