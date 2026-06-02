Andrés ‘el Gury’ Rodríguez se despachó contra Iván Cepeda por recordarle escenas con el bate en Medellín: “Representa ponerles límites a los violentos”

Concejal de Medellín negó amenazas tras pronunciamiento de Iván Cepeda y anunció acciones legales - crédito @AndresGuryRod/X

El debate público entre el concejal de Medellín Andrés ‘el Gury’ Rodríguez y el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sumó un nuevo episodio tras recientes declaraciones cruzadas. En el centro de la controversia se encuentra la acusación de amenazas hacia militantes y dirigentes por parte del cabildante.

Todo comenzó cuando Iván Cepeda, senador y aspirante de la izquierda, recordó el 31 de mayo de 2026, de cara a los resultados electorales, que durante una visita a Medellín reunió a miles de personas “a pesar de acciones violentas de la extrema derecha, como por ejemplo la de un concejal (Andrés ‘el Gury’ Rodríguez) que se paseaba por la ciudad con un bate amenazando a nuestra militancia y a nuestros dirigentes”.

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La intervención de Cepeda, con acusaciones sobre una presunta intimidación atribuida a Rodríguez, provocó una respuesta inmediata del cabildante de Medellín.

Iván Cepeda lanzó pulla contra Andrés 'Gury' Rodríguez por polémica con bate en Medellín - crédito Luisa González/REUTERS

En respuesta, el concejal de Medellín, Andrés ‘ el Gury’ Rodríguez sostuvo que las palabras de Cepeda constituyen afirmaciones delicadas y requieren revisión jurídica.

“Estoy seguro que Cepeda tuvo pesadillas con nosotros toda la noche. Y eso está bien, por ese pedacito en donde nos menciona”, expresó el concejal, citando parte del pronunciamiento de Cepeda donde le lanzó la fuerte pulla.

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Rodríguez reconoció haber exhibido un bate en tres ocasiones distintas, pero negó que su intención haya sido la de intimidar a militantes políticos.

Según el concejal de Medellín, la primera ocasión en la que exhibió el objeto ocurrió “en el Poblado, cuando se atrevieron a secuestrar dentro del McDonald’s, en la avenida del Poblado, la Primera Línea a niños, a niñas y a familias enteras, donde los tuvieron por más de 15 minutos encerrados allá”. A su juicio, esta situación configuró un caso de secuestro simple.

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La segunda vez, relató Rodríguez, fue cuando “la minga vino acá a la Alpujarra a sitiar la Alpujarra y a secuestrar a la gente que había dentro de la Alpujarra, negándonos el ingreso y la libre circulación”.

Andrés 'Gury' Rodríguez rechazó acusaciones de Iván Cepeda por presuntas amenazas en Medellín - crédito @AndresGuryRod/X

El concejal defendió su accionar en ambos episodios y reiteró que su intervención buscaba proteger a ciudadanos que, según su testimonio, permanecían retenidos contra su voluntad.

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La tercera ocasión mencionada por el dirigente municipal tuvo lugar durante la realización de un mural sobre los ‘falsos positivos’ cerca de la residencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Rodríguez responsabilizó de estos hechos a seguidores de Cepeda y al activista Hernán Muriel, a quien calificó como “el psicópata mayor”.

Sobre este punto, puntualizó: “Iván Cepeda está aceptando que esa gente que hizo esos desmanes son gente de él y que él coordinó, como ya sabíamos, todas estas acciones”.

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El concejal anunció que adoptará medidas judiciales frente a las declaraciones del senador. “Muy grave, que inclusive voy a proceder con las acciones legales para que responda ante las autoridades”, indicó Rodríguez, quien insistió en que las acusaciones afectan su honra y exigen una investigación por parte de las instancias competentes.

Andrés 'Gury' Rodríguez le contestó a Iván Cepeda en X - crédito andresguryrodriguez/Instagram - Luisa Gonzalez/REUTERS

Estos son los últimos dos escándalos con bate que ha protagonizado Andrés ‘el Gury’ Rodríguez

Uno de los enfrentamientos ocurrió la tarde del lunes 16 de marzo de 2026 en La Alpujarra, donde el concejal Andrés Felipe Rodríguez, apodado El Gury y miembro del Centro Democrático, llegó a la concentración de la minga indígena portando un bate de béisbol con la palabra “diálogo”.

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La acción del cabildante, registrada en video y difundida en redes, fue entendida por manifestantes como provocación. El diputado Manuel García del Pacto Histórico pidió a Rodríguez sumarse a la mesa para evitar tensiones.

“La minga instrumentaliza niños y mujeres embarazadas”, expresó el concejal, quien además vinculó el hecho con la inminente visita de Iván Cepeda.

Andrés 'El Gury' Rodríguez, concejal del Centro Democrático Llegó Con Un Bate A La Concentración Indígena En Medellín- crédito @AlejoMercado10/X

Otro enfrentamiento se dio el 18 de mayo de 2026 en Llano Grande, Rionegro, tras un incidente cerca de la casa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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El concejal Andrés ‘Gury’ Rodríguez denunció hostigamientos políticos luego de la llegada de simpatizantes del Pacto Histórico para pintar un mural, donde hacían alusión a las víctimas de ‘falsos positivos’. “Acaba de sufrir un hostigamiento, verdadera violencia política”, declaró Rodríguez. Entre los presentes, identificó al representante electo Hernán Muriel, funcionarios y comunicadores.

El concejal cuestionó la presencia de autoridades: “Supuestamente los que nos tienen que cuidar”. La disputa generó acusaciones de intimidación y altercados entre simpatizantes del Centro Democrático y el Pacto Histórico.

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