Marco Rubio calificó al Gobierno Petro como “problemático” en una audiencia del Senado en Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su intervención ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde se refirió a la situación política en América Latina y al gobierno colombiano - crédito @eduardomenoni/X

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes 2 de junio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que América Latina atraviesa un momento de reconfiguración política en el que, según su visión, predomina una mayor cercanía con Washington y una reducción del espacio de influencia de otras potencias globales.

Rubio también incluyó una referencia directa a Colombia y al presidente Gustavo Petro, al señalar que “el actual gobierno de Colombia, al menos el presidente, ha sido problemático”, una afirmación que marcó uno de los puntos más sensibles de su intervención ante los legisladores estadounidenses.

PUBLICIDAD

Durante su comparecencia, el alto funcionario defendió la orientación de la política exterior impulsada por la administración del presidente Donald Trump, y sostuvo que el hemisferio occidental ha pasado de una etapa de desatención a una fase de mayor alineación estratégica con Estados Unidos.

En ese contexto, Rubio describió la situación regional como una oportunidad para consolidar alianzas en materia de seguridad y economía.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en la que expuso la estrategia de política exterior de Washington - crédito Evan Vucci/Reuters

Rubio explicó ante los senadores que “en nuestro propio hemisferio occidental, un área que durante mucho tiempo este comité y muchos de sus miembros consideraron descuidada, ahora tenemos una coalición de países amigos, más de una docena, que se han alineado para trabajar no solo en temas de seguridad que todos compartimos, sino también en prosperidad económica que van de la mano”.

PUBLICIDAD

En su intervención, insistió en que ese proceso representa “una historia impresionante” de reorganización diplomática.

El secretario de Estado agregó que, en su lectura, la región ha experimentado un giro general hacia posiciones más cercanas a Washington. “En términos generales, ahora es una región llena de aliados de Estados Unidos, líderes afines a Estados Unidos y una dirección favorable hacia Estados Unidos”, señaló durante la audiencia, destacando lo que considera un cambio de tendencia respecto a años anteriores.

PUBLICIDAD

En su intervención, el funcionario también defendió la estrategia de política exterior de la administración Trump, centrada en lo que denominó la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos.

En ese sentido, afirmó que “el gobierno estadounidense no es una organización benéfica” y que su misión es “ganar para nuestro país y para nuestros intereses”, una frase que subrayó la orientación más pragmática de la diplomacia actual.

PUBLICIDAD

La congresista estadounidense María Elvira Salazar celebró el paso de Abelardo de la Espriella a la segunda vuelta presidencial y expresó su respaldo - crédito María Elvira Salazar/X

Rubio vinculó este enfoque con la necesidad de responder a lo que describió como dos décadas de descuido en la región, período en el cual, según él, potencias como China habrían ampliado su influencia en América Latina.

En su exposición ante el Senado, sostuvo que ese avance ha tenido consecuencias tanto para Estados Unidos como para los propios países del hemisferio, al alterar equilibrios estratégicos tradicionales.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró su postura de neutralidad frente al proceso electoral colombiano tras la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. En un pronunciamiento enviado a Noticias Caracol, un portavoz afirmó que la definición del próximo gobierno corresponde exclusivamente a los ciudadanos colombianos y que Washington respalda el derecho a elegir libremente a sus autoridades.

Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado reiteró que Estados Unidos acompañó misiones internacionales de observación electoral y destacó la relación bilateral con Colombia, a la que definió como una amistad de más de 200 años. }

PUBLICIDAD

“Estados Unidos se complació en unirse a otras misiones internacionales para observar la fortaleza y resiliencia de la democracia colombiana en acción”, señaló, agregando que el vínculo entre ambos países sigue siendo sólido y estable.

Bernie Moreno (Estados Unidos): El senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno felicitó al candidato colombiano y valoró la participación ciudadana durante la jornada electoral - crédito @berniemoreno / X

El senador Bernie Moreno, quien participó como observador en la jornada electoral, afirmó en su cuenta de X que se sintió “honrado y lleno de orgullo” por haber presenciado lo que calificó como una elección histórica, y destacó la importancia de la cooperación bilateral en materia de seguridad frente a desafíos compartidos.

PUBLICIDAD

Moreno agregó que la democracia colombiana continuará siendo observada en la segunda vuelta y anticipó su regreso al país para seguir el proceso. “La democracia ganó hoy, pero el trabajo aún no ha terminado”, escribió, subrayando la relevancia del seguimiento internacional.

Por su parte, la congresista republicana María Elvira Salazar también reaccionó en redes sociales, donde afirmó que el resultado de la primera vuelta enviaba un mensaje político claro sobre el rumbo del país. En su mensaje, expresó su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella y llamó a la unión de sectores afines a la economía de mercado, la seguridad y las libertades individuales de cara a la segunda vuelta.

PUBLICIDAD