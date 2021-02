“Toda vacuna da más beneficios que riesgos”, enfermera Claudia Benavides, primera bogotana en recibir vacuna Pfizer contra el covid-19

Hacia las 7:00 a.m. de este jueves, la enfermera Claudia Benavides de la Clínica Colombia, recibió la primera vacuna contra el covid-19 en Bogotá. Se esperaba que las primeras dosis se aplicaran en el Hospital de Kennedy, sin embargo, hubo un cambio de agenda y, sin presencia de miembros de los gobiernos distrital y nacional, inició el proceso de inmunización contra el SARS-CoV-2.

“Ya se me calmaron los nervios, me siento bien, afortunada y bendecida de ser la primera y tengo la esperanza de que para todos sea lo mejor. Sentí lo normal, el ‘chuzoncito’, no dolió, en el momento me siento bien. Ahora sigo a trabajar, soy muy consciente de que toda vacuna da mas beneficios que riesgos”, le dijo Claudia Benavides a Noticias Caracol.