Colombia

Matador le dio un consejo a Iván Cepeda para afrontar la segunda vuelta presidencial: “Hay que sacar el Leonel Álvarez que llevamos dentro”

El humorista le propuso al candidato del Pacto Histórico salir de su zona de confort, ampliar su discurso y negociar apoyos para contrarrestar a su rival Abelardo de la Espriella

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- crédito Colprensa/Captura de Pantalla @Matador000 - X
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Pese a que no logró ganar en la primera vuelta, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, tendrá un nuevo encuentro con Abelardo de la Espriella en una segunda ronda que se dará el 21 de junio de 2026.

El candidato del oficialismo sacó más de nueve millones de votos, representado en el 40,9% del electorado, donde solamente fue superado por el líder del movimiento Defensores de la Patria, que se impuso en la jornada con cerca de diez millones y medio de sufragios (43,7%).

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Ante este escenario, desde el sector del progresista se realizan cuentas y se ajustan sus estrategias para disminuir la diferencia de más de 670.000 votos que le sacó el candidato de derecha.

Ese fue el caso del caricaturista Matador, quien sostuvo que el aspirante presidencial tendrá que salir a buscar apoyos entre indecisos, clase media y empresarios, al considerar que la izquierda no ganará solo con su base electoral.

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El humorista gráfico, cuyo nombre real es Julio Cesar González Quiceno, aseguró que, para que el proyecto progresista se mantenga en el poder deben aceptar varias condicionales de estos sectores, aunque ellos irían en contravía de los principios de la izquierda colombiana.

Si la izquierda quiere ganar, tiene que salir a convencer a esa enorme franja de electores indecisos, de clase media y también a muchos empresarios. Para eso hay que tener estómago: toca tragarse algunos sapos”, escribió Matador en una publicación hecha en su cuenta de X.

Además, el escritor colombiano resaltó la capacidad de Cepeda para realizar su campaña con base en el respeto y cordialidad, pero insistió en que eso no basta para derrotar a De la Espriella.

Si se va a jugar contra equipos mañosos, garreros y ladrones, no se puede salir a la cancha vestida de princesita de Disney. Además con el arbitro en contra”, señaló.

En la parte final de su mensaje, fue más allá y trasladó la discusión al terreno del fútbol, al compararlo con uno de los jugadores que hicieron parte de aquella nómina de la Selección Colombia de la década de los 90’s.

Hay que sacar el Leonel Álvarez que llevamos dentro, entrar con carácter, con firmeza, con huevas (sic), disputar cada balón como si fuera el último y partirles las piernas”, puntualizó González Quiceno.

El mensaje fue acompañado de una caricatura en la que se observa a Iván Cepeda acostado conciliando el sueño, con la frase “¡Despierte Hermano! Que nos come el Tigre”, en alusión a uno de los apodos del candidato Abelardo de la Espriella, y una de las intervenciones públicas.

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