Robo de un carro desató balacera entre delincuentes y policías en el centro de Bogotá

En la madrugada del viernes, en el centro de Bogotá, se presentó un robo de un automóvil que terminó en una persecución entre los delincuentes y la Policía Nacional. Al alcanzarlos, las autoridades y la banda criminal desataron una balacera que dejó a un presunto ladrón muerto y dos más heridos.

En el sector de La Igualdad, al sur de Bogotá, inició el operativo criminal para robar el vehículo. Uno de los delincuentes pidió un servicio de transporte privado en una plataforma de celulares y abordó el servicio. De acuerdo con Noticias Caracol, los sujetos golpearon al conductor y huyeron con el carro a la altura de la localidad de Puente Aranda.

“Estaba en la intersección del ‘Pare’. Un sujeto que va cruzando la calle me encañona, me dice que abra las puertas y se suben dos personas que me envían a la parte de atrás y me amenazan con una navaja. Una mujer toma mi celular y empieza a quitar el sistema de rastreo del carro. Se llevaron el carro y me dejan tirado en un potrero”, narró la víctima a CityTV, quien afirmó que se trataba de delincuentes jóvenes. A pesar de la precaución de los delincuentes para que no se les ubicara, no contaron con el GPS integrado en el automóvil de marca Chevrolet.

De acuerdo con lo que narra un testigo para el noticiero nacional, se logró ubicar específicamente a los asaltantes y la ubicación que arrojaba coincidía con la localidad de Los Mártires: carrera 27a con calle 24b. El carro tenía una modalidad en la que, por medio del satélite, se podía apagar de manera remota el sistema. Ante la alerta del usuario, el automóvil encendió la alarma y los vecinos llamaron a las autoridades.

“Nosotros ya veníamos aquí cuando escuchamos los disparos en el puente. La comunidad fue la que llamó porque el carro lo estaban empujando con alarma. Claro, nosotros habíamos hecho el apagado del carro”, indicó un testigo, quien es allegado de la víctima.

Mientras optaban por desvalijar el vehículo, las autoridades llegaron al lugar y los delincuentes decidieron escapar remolcando el automóvil apagado con otro. Desde ahí, ambas partes comenzaron a intercambiar disparos. Un ladrón, por otro lado, intentó tomar un carro de marca Renault 4 para irse del lugar. Por las heridas con arma de fuego que tenía en su cuerpo, el presunto delincuente falleció al estrellarse contra una casa. Dos más de los integrantes de la banda quedaron heridos.

“Sé que uno se voló. Se tiró del puente. Aproximadamente seis metros. Se tiró y se voló. Uno de los que falleció fue el que escoltó el carro robado”, explicó el testigo a Noticias Caracol. De acuerdo con el medio, una mujer y dos hombres fueron capturados. Por otro lado, las autoridades buscan a los delincuentes que lograron irse del lugar.

De acuerdo con los habitantes del barrio Panamericana, los actos delictivos en el centro de la ciudad se han vuelto costumbre. “Hemos sufrido atracos, robos en edificios, hoy fue un robo de un carro. Desde la comunidad estamos organizados con la Policía, pero necesitamos más apoyo: este sector se ha vuelto invivible”, afirma un habitante a CityTV.





