Entre lágrimas, Daniela Legarda recuerda a su hermano tras dos años de su muerte

Este 7 de febrero se cumplen dos años de la absurda muerte del cantante del género urbano de 29 años, Fabio Andrés Legarda Lizcano . El quien fuera novio de Luisa Fernanda W, se movilizaba en un vehículo particular por las calles del sector del exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, cuando recibió el impacto de una bala nueve milímetros en la cabeza, que le causó la muerte.

Tras el aniversario, su hermana menor, Daniela Legarda, recordó el hecho entre lágrimas y expresó cómo está su familia luego de tan dura pérdida.

La joven aseguró que nunca había sido una persona triste hasta el día en que perdió a su hermano, y que desde entonces muchas cosas en su vida y su familia cambiaron, pero que luego de eso, han tratado de verlo como “algo positivo, que está con Dios y todas esas cosas que ya sabemos. Pero igual es una fecha que trae mucho trauma, mucho dolor”.

Además, aseguró que es normal sentirse mal, cuando se ama como ella ama a su hermano, y aprovechó para enviarle un mensaje a las personas que están pasando por su misma situación.

“Si ustedes están pasando por algo similar. Si se pone mejor, pero siempre hay esas fechas que son más dolores que otras. Pero no están solos porque yo y mi familia estamos pasando por lo mismo”, expresó la youtuber.

La ahora cantante, también publicó un álbum de fotos de momentos especiales del artista, a quién le agradeció por creer en ella y ser de una u otra manera parte del sueño que está cumpliendo actualmente.

“Tu me has enseñado tanto. Me has enseñado como soñar, como amar, y cómo creer en mi misma. Hoy en día estoy viviendo mis sueños contigo a mi lado. Todo lo que hago es en tu nombre. Eres mi inspiración. Eres mi ángel. Te amo te amo te amo. Te lo dije ja”, fueron algunas de las palabras dirigidas al recordado artista.

Asimismo, su hermana mayor, Maria Legarda, aprovechó la fecha para recordar a su hermano. Por medio de su cuenta de Instagram publicó imágenes juntos y otras fotografías que los clubes de fans han puesto en su honor.

“Hoy es 2 años desde tu partida hermano, yo fui la última persona con la que hablaste ese día y le agradezco a Dios por que la conversación que tuvimos y las últimas palabras que me dijiste son las razón por la cual encuentro la fuerza cada día para seguir adelante. Que felicidad saber que ya conocí a mi alma gemela en esta vida, gracias por que nos dejaste con tanto amor, por que aunque el dolor que he sentido después de tu partida es inexplicables al menos puedo decir que las enseñanzas y la fuerza que nos das a mi, a mami, a papi, y a Dani es única”, escribió la youtuber en una publicación con varias fotos del artista.

Así fueron las últimas horas de Legarda: reconstrucción de una muerte absurda que hace dos años estremeció a Colombia

Legarda, en Medellín / Testigos

En horas de la tarde de ese jueves 7 de febrero de 2019, Fabio Legarda se movilizaba por las calles de El Poblado en un vehículo de servicio Uber, se dirigía a ultimar detalles de la nueva canción que iba a lanzar esa misma noche, y quedó atrapado en medio de un intento de robo. Como una mala jugada del azar, el cantante resultó impactado por una de las balas sin tener nada que ver con la situación que sucedía justo frente a sus ojos.

Era la 1:20 p. m. cuando una motocicleta en la que se movilizaban dos ladrones interceptó un vehículo blanco Volkswagen Golf GTI para robar a su ocupante. Según el reporte de la Fiscalía, la motocicleta perseguía al vehículo desde hace varias calles, pues pensaban que el conductor acababa de hacer un negocio y que tenía mucho dinero en efectivo; sin embargo, no contaban con que a quien pretendían robar era un escolta, y que portaba un arma de fuego que usaría para defenderse.

“Yo vi que el parrillero desenfundó su arma y reaccioné de inmediato. Disparé. (...) Los delincuentes no alcanzaron a reaccionar”, dijo el escolta de 44 años en ese entonces a la Fiscalía, así lo dio a conocer El Tiempo. Además, el escolta entregó a las autoridades el arma nueve milímetros que había utilizado para defenderse de los ladrones, con la cual había disparado ocho veces en contra de los fleteros.

Los delincuentes al ver que el hombre del carro se defendía con disparos, emprendieron la huida, pero el parrillero se bajó de la moto y empezó a correr en sentido contrario al que se movilizaban, el conductor siguió manejando. El ladrón que se bajó de la moto quedó tendido en medio de la calle a unos metros del vehículo, que segundos antes había intentado robar, y murió a causa de los cuatro impactos de bala que recibió.

El otro delincuente fue capturado por las autoridades unas calles más adelante. Los ladrones fueron identificados como Jorge Hernán Ardila, de 27 años, quien murió en el lugar, y Juan Sebastián Ramos, quien está preso por los delitos de tentativa de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de uso civil agravado.

“Legarda figuró en la escena como un tercero neutral, fue un caso fortuito”, expresó el fiscal del caso al solicitar la preclusión.

¿Cómo terminó Legarda involucrado en esta situación? El artista iba en un carro particular justo al lado del vehículo que estaba siendo víctima del intento del fleteo. Cuando el escolta les disparó a los delincuentes, una de las balas impactó en la cabeza del paisa mientras este estaba inclinado mirando su celular.

Las autoridades establecieron que el proyectil que impactó al cantante paisa fue la bala nueve milímetros que disparó el escolta.

En el momento en que las autoridades identificaron que había dos víctimas heridas con arma de fuego, establecieron que quien estaba en el suelo era un delincuente y que un ciudadano que no tenía que ver con el intento de fleteo también había sido impactado, este hombre era Legarda.

El cantante de 29 años fue atendido en un inicio a la Clínica Medellín, pero como en este centro médico no contaban con la unidad de cuidados intensivos necesaria para atender la gravedad de la herida del cantante, fue trasladado a la Clínica León XIII, donde el cantante entró en paro respiratorio a las 4:50 de la tarde, los profesionales de salud realizaron labores de reanimación durante cerca de 20 minutos al artista, pero este finalmente falleció a las 5:15 de la tarde de ese día.

“El escolta lloró cuando se enteró de que el joven que habían llevado herido falleció. Él estaba totalmente compungido. Se notaba la tristeza y el dolor que el hecho le causó”, informó en ese entonces uno de los investigadores del caso a El Tiempo. Las autoridades abrieron una investigación contra el escolta Jesús Alberto Alarcón Ocampo, por la muerte de Fabio Legarda, la cual fue archivada en junio de 2019 por el Juez 9 Penal del Circuito Medellín tras determinar que el hombre efectivamente había actuado en “legítima defensa”.

La muerte del artista enlutó durante varios días a los colombianos y a los fanáticos del artistas que, todavía hoy, siguen reproduciendo sus canciones en las plataformas digitales.

